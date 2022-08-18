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- 18 Ağustos 2022 Perşembe TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
18 Ağustos 2022 Perşembe TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
- 18.08.2022 - 12:34
Perşembe gününü televizyon izleyerek geçirmek isteyen vatandaşlar, TV yayın akışlarına göz gezdiriyor.
Severek izledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, "Bugün televizyonda neler var?" sorusuna yanıt arıyor.
18 Ağustos 2022 Perşembe akşamı yayınlanacak olan dizi, film ve yarışma programları izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.
Sezon finali ve final yapan yapımların yerini dolduran dizi ve programlar da yakından takip ediliyor. Peki bugün televizyonda neler, hangi diziler var?
İşte 18 Ağustos 2022 Perşembe TV yayın akışı…
ATV
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Bir Zamanlar Çukurova
13:00 Gün Ortası
14:00 Bizi Hatırla
16:00 Kardeşlerim
18:40 ATV Ana Haber
20:00 Anne ( Yabancı Sinema)
KANAL D
09:00 Neler Oluyor Hayatta
10:00 Magazin D
12:00 Kanal D Haber Gün Ortası
13:00 Yaprak Dökümü
15:30 Aşk-ı Memnu
18:30 Kanal D Haber
20:00 Jumanji Vahşi Orman
STAR
07:00 Duy Beni
09:45 Yüksek Sosyete
12:45 Erkenci Kuş
16:00 Kiralık Aşk
18:45 Star Haber
20:00 Zor Ölüm 3
FOX
08:00 Çalar Saat
10:45 Ekonomi Arası
10:50 Çağla İle Yeni Bir Gün
13:00 En Hamarat Benim
16:00 Esra Ezmeci ile Karşı Karşıya
19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber
20:00 Kazanan Restoran
TRT
06:15 7 Numara
11:35 Bir Aş Hikayesi
11:50 Masumlar Apartmanı
15:20 Gönül Dağı
19:00 Ana Haber
20:45 Avrupa Konferans Ligi Başakşehir - Royal ( Canlı)
TV8
07:15 8'de 8 Sağlık
08:30 MasterChef Türkiye
14:30 Canım Annem
16:00 Doya Doya Moda
20:00 MasterChef Türkiye Yeni Bölüm
SHOW
08:00 Bu Sabah
10:30 Şef Kapımda
12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:25 Show Ana Haber
20:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi