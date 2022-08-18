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    18 Ağustos 2022 Perşembe TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    Perşembe akşamını televizyon karşısında çıkartacak olanlar, kanallara göz gezdiriyor. Peki bugün TV'de neler, hangi diziler ve programlar var? İşte 18 Ağustos TV yayın akışları...
    • 18.08.2022 - 12:34
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    18 Ağustos 2022 Perşembe TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    Perşembe gününü televizyon izleyerek geçirmek isteyen vatandaşlar, TV yayın akışlarına göz gezdiriyor.

    Severek izledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, "Bugün televizyonda neler var?" sorusuna yanıt arıyor.

    18 Ağustos 2022 Perşembe akşamı yayınlanacak olan dizi, film ve yarışma programları izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.

    Sezon finali ve final yapan yapımların yerini dolduran dizi ve programlar da yakından takip ediliyor. Peki bugün televizyonda neler, hangi diziler var?

    İşte 18 Ağustos 2022 Perşembe TV yayın akışı…

    ATV

    08:00 Kahvaltı Haberleri

    10:00 Bir Zamanlar Çukurova

    13:00 Gün Ortası

    14:00 Bizi Hatırla

    16:00 Kardeşlerim

    18:40 ATV Ana Haber

    20:00 Anne ( Yabancı Sinema)

    KANAL D

    09:00 Neler Oluyor Hayatta

    10:00 Magazin D

    12:00 Kanal D Haber Gün Ortası

    13:00 Yaprak Dökümü

    15:30 Aşk-ı Memnu

    18:30 Kanal D Haber

    20:00 Jumanji Vahşi Orman

    STAR

    07:00 Duy Beni

    09:45 Yüksek Sosyete

    12:45 Erkenci Kuş

    16:00 Kiralık Aşk

    18:45 Star Haber

    20:00 Zor Ölüm 3

    FOX

    08:00 Çalar Saat

    10:45 Ekonomi Arası

    10:50 Çağla İle Yeni Bir Gün

    13:00 En Hamarat Benim

    16:00 Esra Ezmeci ile Karşı Karşıya

    19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber

    20:00 Kazanan Restoran

    TRT

    06:15 7 Numara

    11:35 Bir Aş Hikayesi

    11:50 Masumlar Apartmanı

    15:20 Gönül Dağı

    19:00 Ana Haber

    20:45 Avrupa Konferans Ligi Başakşehir - Royal ( Canlı)

    TV8

    07:15 8'de 8 Sağlık

    08:30 MasterChef Türkiye

    14:30 Canım Annem

    16:00 Doya Doya Moda

    20:00 MasterChef Türkiye Yeni Bölüm

    SHOW

    08:00 Bu Sabah

    10:30 Şef Kapımda

    12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi

    15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

    18:25 Show Ana Haber

    20:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi


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