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18 Ağustos 2024 MasterChef'te kim elendi? İşte veda eden yarışmacı

18 Ağustos 2024 MasterChef'te kim elendi? İşte veda eden yarışmacı MasterChef hayallerine veda eden yarışmacı, 18 Ağustos Pazar akşamı belli oldu. Peki, MasterChef'te kim veda etti? Hangi yarışmacı elendi? İşte detaylar...