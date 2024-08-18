18 Ağustos 2024 MasterChef'te kim elendi? İşte veda eden yarışmacı

TV8'in sevilen yarışmacı MasterChef, eleme heyecanı ile ekranlara geldi.
Jüri koltuğunda Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın yer aldığı yemek yarışmacı, 18 Ağustos akşamında bir yarışmacısına veda etti.
Ekranlara gelen yeni bölümde, potadaki yarışmacılar "asma yaprağı" ile yaratıcı yemekler yapmak için kolları sıvadı.
Başarılı olan 3 isim elemeden kurtulurken, ikinci kısımda şef tabağı verildi.
Tabağı en başarısız yapan isim ise MasterChef hayallerine veda eden isim oldu.
Peki, MasterChef'te bu akşam kim elendi? 18 Ağustos 2024 elenen yarışmacı...
MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ
Asma yaprağı ile en yaratıcı tabakları yaparak elemeyi geçen isimler Emre, Zeynep ve Kaan oldu.
MasterChef'te veda eden isim ikinci etapta şeflerin tadımının akabinde açıklanacak.