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    18 Aralık 2021 Cumartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    Televizyonda yayınlanan program, dizi ve filmler anbean takip ediliyor. ''Bugün televizyonda neler var?'' sorusunun cevabı merak ediliyor. İşte 18 Aralık 2021 Cumartesi TV yayın akışı…
    • Haber Merkezi
    • 18.12.2021 - 08:39
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    18 Aralık 2021 Cumartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    TV yayın akışları, günün en çok araştırılan konularının başında yer alıyor. Medya gündemini yakından takip edenler, 18 Aralık 2021 Cumartesi akşamı televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor.

    Cumartesi gününü ekran başında geçirecek olanlar, arama motorlarında ‘’Bugün televizyonda ne var?’’ sorusunun cevabını arıyor.

    18 Aralık 2021 Cumartesi günü, kanalların yayın akışında birbirinden iddialı dizi ve programlar yer alıyor. Peki, bugün televizyonda neler var? İşte, 18 Aralık 2021 Cumartesi TV yayın akışı...

    18 ARALIK 2021 CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞI

    ATV YAYIN AKIŞI

    07:30 ATV’de Hafta Sonu
    10:20 Yok Artık 1
    12:20 Destan
    15:40 Bir Zamanlar Çukurova
    19:00 ATV Ana Haber
    20:00 Kardeşlerim
    00:20 Destan

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    05:45 Sihirli Annem
    08:30 Konuştukça
    09:45 Magazin D Cumartesi
    13:00 Arda’nın Mutfağı
    14:00 Yargı
    16:15 Camdaki Kız
    18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
    20:00 Şarkılar Bizi Söyler
    00:30 Büyük Kıyamet

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    07:15 Pulsar
    09:30 Çizgi Film Kuşağı
    10:00 Burcu ile Hafta Sonu
    12:00 Bir Demet Tiyatro
    13:45 Annemizi Saklarken
    16:00 Yerli Dizi
    18:45 Star Haber
    20:00 Annemizi Saklarken

    FOX TV YAYIN AKIŞI

    08:30 İlker Karagöz ile Çalar Saat Hafta Sonu
    11:15 Elkızı
    14:15 Mahkum
    16:30 Kanunsuz Topraklar
    19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu
    20:30 Elkızı
    00:15 Mahkum

    TRT 1 YAYIN AKIŞI

    05:48 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
    05:50 Muhteşem Kraliçe
    08:45 Türk Sineması "Doru"
    10:40 Tozkoparan İskender (Altyazılı)
    12:30 Kıbrıs Zafere Doğru (Altyazılı)
    15:25 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)
    19:00 Ana Haber (Canlı)
    20:00 Gönül Dağı (Altyazılı)
    00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
    01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı
    01:45 Masumlar Apartmanı

    SHOW TV YAYIN AKIŞI

    06:00 Yeni Gelin
    10:00 Cumartesi Sürprizi
    13:00 Bir Şansım Olsa
    14:30 Üç Kuruş
    18:45 Hafta Sonu Ana Haber
    20:00 Güldür Güldür Show
    23:45 Kaçış

    TV8 YAYIN AKIŞI

    06:30 Oynat Bakalım
    08:30 Çook Yaşa
    09:45 Süper Bir Takım
    10:00 Bir Yemek Olsan
    10:45 MasterChef Türkiye
    15:45 Kırmızı Oda
    20:00 O Ses Türkiye

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