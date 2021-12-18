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- 18 Aralık 2021 Cumartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
18 Aralık 2021 Cumartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
- Haber Merkezi
- 18.12.2021 - 08:39
TV yayın akışları, günün en çok araştırılan konularının başında yer alıyor. Medya gündemini yakından takip edenler, 18 Aralık 2021 Cumartesi akşamı televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor.
Cumartesi gününü ekran başında geçirecek olanlar, arama motorlarında ‘’Bugün televizyonda ne var?’’ sorusunun cevabını arıyor.
18 Aralık 2021 Cumartesi günü, kanalların yayın akışında birbirinden iddialı dizi ve programlar yer alıyor. Peki, bugün televizyonda neler var? İşte, 18 Aralık 2021 Cumartesi TV yayın akışı...
18 ARALIK 2021 CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞI
ATV YAYIN AKIŞI
07:30 ATV’de Hafta Sonu
10:20 Yok Artık 1
12:20 Destan
15:40 Bir Zamanlar Çukurova
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kardeşlerim
00:20 Destan
KANAL D YAYIN AKIŞI
05:45 Sihirli Annem
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda’nın Mutfağı
14:00 Yargı
16:15 Camdaki Kız
18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Şarkılar Bizi Söyler
00:30 Büyük Kıyamet
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:15 Pulsar
09:30 Çizgi Film Kuşağı
10:00 Burcu ile Hafta Sonu
12:00 Bir Demet Tiyatro
13:45 Annemizi Saklarken
16:00 Yerli Dizi
18:45 Star Haber
20:00 Annemizi Saklarken
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:30 İlker Karagöz ile Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Elkızı
14:15 Mahkum
16:30 Kanunsuz Topraklar
19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:30 Elkızı
00:15 Mahkum
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:48 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:50 Muhteşem Kraliçe
08:45 Türk Sineması "Doru"
10:40 Tozkoparan İskender (Altyazılı)
12:30 Kıbrıs Zafere Doğru (Altyazılı)
15:25 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)
19:00 Ana Haber (Canlı)
20:00 Gönül Dağı (Altyazılı)
00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı
01:45 Masumlar Apartmanı
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Yeni Gelin
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Üç Kuruş
18:45 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Kaçış
TV8 YAYIN AKIŞI
06:30 Oynat Bakalım
08:30 Çook Yaşa
09:45 Süper Bir Takım
10:00 Bir Yemek Olsan
10:45 MasterChef Türkiye
15:45 Kırmızı Oda
20:00 O Ses Türkiye