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- 18 Aralık 2022 Pazar reyting sonuçları açıklandı! Dünya Kupası final maçı zirvede!
18 Aralık 2022 Pazar reyting sonuçları açıklandı! Dünya Kupası final maçı zirvede!
- 19.12.2022 - 11:26
Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.
Dün akşam, Teşkilat, Yargı, Güzel Günler dizileri ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.
Dizi ve programları izlemeyi seven vatandaşlar, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor.
Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri? İşte 18 Aralık 2022 Pazar reyting sonuçları...
18 Aralık 2022 Pazar reyting sonuçları
Total'de 1.sırada TRT1’de izleyiciyle buluşan “Arjantin-Fransa FİFA 2022 Dünya Kupası Karşılaşması”, 2. sırada TRT1’de ekrana gelen “Fifa 2022 Dünya Kupası Kupa Töreni”, 3.sırada TRT1’de yayınlanan “Teşkilat” yer aldı.
AB'de ise 1.sırada TRT1’de yayınlanan “Arjantin-Fransa Kore FİFA 2022 Dünya Kupası Karşılaşması”, 2.sırada yine TRT1’de ekrana gelen “Fifa 2022 Dünya Kupası Kupa Töreni”, 3.sırada “Teşkilat” yer aldı.