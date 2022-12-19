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18 Aralık 2022 Pazar reyting sonuçları açıklandı! Dünya Kupası final maçı zirvede!

18 Aralık 2022 Pazar reyting sonuçları açıklandı! Dünya Kupası final maçı zirvede!

18 Aralık 2022 Pazar günü yayınlanan dizi ve programların reyting sonuçları açıklandı. Reyting sıralaması ise merak konusu oldu.