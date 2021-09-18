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- 18 Eylül 2021 Cumartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
18 Eylül 2021 Cumartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
Televizyonda yayınlanan program, dizi ve filmler anbean takip ediliyor. 'Bugün televizyonda neler, hangi diziler var?' sorusunun cevabı merak ediliyor. İşte 18 Eylül 2021 Cumartesi TV yayın akışı...
- Haber Merkezi
- 18.09.2021 - 08:58
TV yayın akışları, günün en çok araştırılan konularının başında yer alıyor. Medya gündemini yakından takip edenler, 18 Eylül 2021 Cumartesi akşamı televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor.
Cumartesi gününü ekran başında geçirecek olanlar, arama motorlarında 'Bugün televizyonda ne var?' sorusunun cevabını arıyor.
18 Eylül 2021 Cumartesi günü, kanalların yayın akışında birbirinden iddialı dizi ve programlar yer alıyor. Peki, bugün televizyonda neler var?
İşte, 18 Eylül 2021 Cumartesi TV yayın akışı...
18 EYLÜL 2021 CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞI
ATV YAYIN AKIŞI
- 07:30 atv'de Hafta Sonu
- 10:00 Fındıkkıran ve Dört Diyar
- 11:45 İkimizin Sırrı
- 15:30 Bir Zamanlar Çukurova
- 16:40 Jurassic World
- 20:00 Kardeşlerim
KANAL D YAYIN AKIŞI
- 06:30 Sihirli Annem
- 08:30 Konuştukça
- 09:45 Magazin D Cumartesi
- 13:00 Camdaki Kız
- 15:45 Çok Güzel Hareketler 2
- 18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu
- 20:00 Şarkılar Bizi Söyler
STAR TV YAYIN AKIŞI
- 09:30 Çizgi Film Kuşağı
- 10:00 Bir Demet Tiyatro
- 12:00 Ayrıcalıklı Rotalar
- 13:30 Yerli Dizi
- 15:30 Yerli Dizi
- 18:45 Star Haber
- 20:00 Efsane Sürücü
- 23:45 Arkadaşım Hoşgeldin
FOX TV YAYIN AKIŞI
- 08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
- 11:15 Kamera Arkası
- 12:00 Aşk Mantık İntikam
- 14:45 Son Yaz
- 19:00 Fox Ana Haber Hafta Sonu
- 20:00 Son Yaz
TRT 1 YAYIN AKIŞI
- 07:00 Yeşil Deniz
- 09:35 Yedi Numara
- 10:40 Yabancı Sinema "Dinozor Adası"
- 12:35 Yerli Dizi
- 15:50 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)
- 19:00 Ana Haber (Canlı)
- 20:00 Gönül Dağı (Altyazılı)
TV8 TV YAYIN AKIŞI
- 07:30 Paylaş Benimle
- 09.45 Hayalimdeki Değişim
- 10.30 Süper 1 Takım
- 10:45 Masterchef Türkiye
- 15:15 Yerli sinema
- 17:15 Masterchef Türkiye
- 20:00 Masterchef Türkiye
SHOW TV YAYIN AKIŞI
- 10:00 Cumartesi Sürprizi
- 13:00 Bir Şansım Olsa
- 14:30 Bir Şansım Olsa
- 15:30 İçimizden Biri
- 18:45 Hafta Sonu Ana Haber
- 20:00 Yalancı
- 22:45 Güldür Güldür Show