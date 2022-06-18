18 Haziran 2022 Cumartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

Haftanın yorgunluğunu televizyon karşısına atmak isteyenler, yayın akışlarını inceliyor. İşte 18 Haziran Cumartesi TV yayın akışları...

Televizyon karşısında vakit geçirmeyi sevenler ve bekledikleri yapımları kaçırmak istemeyen izleyiciler, ‘’Bugün hangi kanalda ne var?’’ sorusuna yanıt arıyor.

Yaz ayları yaklaştıkça sezon finali veya final yapan diziler, yayın akışlarını değiştirirken yeni yapımlar da yerini alıyor.

18 Haziran 2022 Cumartesi TV yayın akışında sevilen dizilerin yanı sıra Survivor All Star da yeni bölümüyle yer alıyor.

Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi ve filmler yayınlanacak? İşte 18 Haziran 2022 Cumarrtesi ATV, Kanal D, Star TV, Fox TV, TRT1, Show TV, TV8 yayın akışı…

18 Haziran 2022 Cumartesi TV yayın akışı

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Yeni Gelin 10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Şef Kapımda

16:15 Yalancı Yarim (Yerli Sinema)

18:45 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:30 İntikam Peşinde (Yabancı Sinema)

01:45 İntikam Peşinde (Yabancı Sinema)

03:30 Aşk Laftan Anlamaz

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 ATV’de Hafta Sonu

10:00 Şansımı Seveyim (Yerli Sinema)

11:50 Hakim

15:30 Kardeşlerim

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Zoraki Misafir (Yerli Sinema)

22:20 Bizi Hatırla (Yerli Sinema)

00:45 Golden Slumber (Yabancı Sinema)

03:10 Destan

05:40 Kuruluş Osman

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Küçük Ağa

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda’nın Mutfağı

14:00 Arka Sokaklar

16:00 Seversin

18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Şarkılar Bizi Söyler

00:30 Üç Kız Kardeş

03:00 Arda’nın Mutfağı

04:15 Müzik Arası

05:15 Yabancı Damat

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 İlker Karagöz İle Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Memet Özer İle Mutfakta

12:15 Kamera Arkası

13:00 Gizli Saklı

16:00 Senden Daha Güzel

19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Gizli Saklı

22:00 Gol Kralı (Yerli Sinema)

23:45 İbrahim Selim İle Bu Gece

01:30 Senden Daha Güzel

03:45 Bay Yanlış

04:45 İnadına Aşk

06:15 Aşk Yeniden

STAR TV YAYIN AKIŞI

06:00 İki Aile

08:00 Nefise Karatay İle Hayat Güzeldir

09:00 Ayrıcalıklı Rotalar

09:45 Yerli Sinema

11:30 Kaderimin Oyunu

14:30 Çilek Kokusu

16:45 Güzel Köylü

18:45 Star Haber

20:00 Bana Masal Anlatma (Yerli Sinema)

22:15 Bana Masal Anlatma (Yerli Sinema)

00:30 Fazilet Hanım ve Kızları

02:30 Güzel Köylü

04:00 Çilek Kokusu

STAR TV YAYIN AKIŞI

06:00 İki Aile 08:00

Nefise Karatay İle Hayat Güzeldir

09:00 Ayrıcalıklı Rotalar

09:45 Yerli Sinema

11:30 Kaderimin Oyunu

14:30 Çilek Kokusu

16:45 Güzel Köylü

18:45 Star Haber

20:00 Bana Masal Anlatma (Yerli Sinema)

22:15 Bana Masal Anlatma (Yerli Sinema)

00:30 Fazilet Hanım ve Kızları

02:30 Güzel Köylü

04:00 Çilek Kokusu

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:30 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06:10 Kalk Gidelim

10:20 Doru (Yerli Sinema)

12:00 Kasaba Doktoru

15:30 Gönül Dağı

19:00 Ana Haber

20:00 Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu (Yerli Sinema)

23:10 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

00:40 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı

01:00 Kara Tahta

03:30 Doru (Yerli Sinema)