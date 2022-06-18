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- 18 Haziran 2022 Cumartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
18 Haziran 2022 Cumartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
- 18.06.2022 - 10:24
Televizyon karşısında vakit geçirmeyi sevenler ve bekledikleri yapımları kaçırmak istemeyen izleyiciler, ‘’Bugün hangi kanalda ne var?’’ sorusuna yanıt arıyor.
Yaz ayları yaklaştıkça sezon finali veya final yapan diziler, yayın akışlarını değiştirirken yeni yapımlar da yerini alıyor.
18 Haziran 2022 Cumartesi TV yayın akışında sevilen dizilerin yanı sıra Survivor All Star da yeni bölümüyle yer alıyor.
Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi ve filmler yayınlanacak? İşte 18 Haziran 2022 Cumarrtesi ATV, Kanal D, Star TV, Fox TV, TRT1, Show TV, TV8 yayın akışı…
18 Haziran 2022 Cumartesi TV yayın akışı
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Yeni Gelin 10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Şef Kapımda
16:15 Yalancı Yarim (Yerli Sinema)
18:45 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:30 İntikam Peşinde (Yabancı Sinema)
01:45 İntikam Peşinde (Yabancı Sinema)
03:30 Aşk Laftan Anlamaz
ATV YAYIN AKIŞI
07:30 ATV’de Hafta Sonu
10:00 Şansımı Seveyim (Yerli Sinema)
11:50 Hakim
15:30 Kardeşlerim
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Zoraki Misafir (Yerli Sinema)
22:20 Bizi Hatırla (Yerli Sinema)
00:45 Golden Slumber (Yabancı Sinema)
03:10 Destan
05:40 Kuruluş Osman
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Küçük Ağa
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda’nın Mutfağı
14:00 Arka Sokaklar
16:00 Seversin
18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Şarkılar Bizi Söyler
00:30 Üç Kız Kardeş
03:00 Arda’nın Mutfağı
04:15 Müzik Arası
05:15 Yabancı Damat
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:30 İlker Karagöz İle Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Memet Özer İle Mutfakta
12:15 Kamera Arkası
13:00 Gizli Saklı
16:00 Senden Daha Güzel
19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Gizli Saklı
22:00 Gol Kralı (Yerli Sinema)
23:45 İbrahim Selim İle Bu Gece
01:30 Senden Daha Güzel
03:45 Bay Yanlış
04:45 İnadına Aşk
06:15 Aşk Yeniden
STAR TV YAYIN AKIŞI
06:00 İki Aile
08:00 Nefise Karatay İle Hayat Güzeldir
09:00 Ayrıcalıklı Rotalar
09:45 Yerli Sinema
11:30 Kaderimin Oyunu
14:30 Çilek Kokusu
16:45 Güzel Köylü
18:45 Star Haber
20:00 Bana Masal Anlatma (Yerli Sinema)
22:15 Bana Masal Anlatma (Yerli Sinema)
00:30 Fazilet Hanım ve Kızları
02:30 Güzel Köylü
04:00 Çilek Kokusu
STAR TV YAYIN AKIŞI
06:00 İki Aile 08:00
Nefise Karatay İle Hayat Güzeldir
09:00 Ayrıcalıklı Rotalar
09:45 Yerli Sinema
11:30 Kaderimin Oyunu
14:30 Çilek Kokusu
16:45 Güzel Köylü
18:45 Star Haber
20:00 Bana Masal Anlatma (Yerli Sinema)
22:15 Bana Masal Anlatma (Yerli Sinema)
00:30 Fazilet Hanım ve Kızları
02:30 Güzel Köylü
04:00 Çilek Kokusu
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:30 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06:10 Kalk Gidelim
10:20 Doru (Yerli Sinema)
12:00 Kasaba Doktoru
15:30 Gönül Dağı
19:00 Ana Haber
20:00 Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu (Yerli Sinema)
23:10 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
00:40 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı
01:00 Kara Tahta
03:30 Doru (Yerli Sinema)