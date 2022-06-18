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    18 Haziran 2022 Cumartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    Haftanın yorgunluğunu televizyon karşısına atmak isteyenler, yayın akışlarını inceliyor. İşte 18 Haziran Cumartesi TV yayın akışları...
    • 18.06.2022 - 10:24
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    18 Haziran 2022 Cumartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    Televizyon karşısında vakit geçirmeyi sevenler ve bekledikleri yapımları kaçırmak istemeyen izleyiciler, ‘’Bugün hangi kanalda ne var?’’ sorusuna yanıt arıyor.

    Yaz ayları yaklaştıkça sezon finali veya final yapan diziler, yayın akışlarını değiştirirken yeni yapımlar da yerini alıyor.

    18 Haziran 2022 Cumartesi TV yayın akışında sevilen dizilerin yanı sıra Survivor All Star da yeni bölümüyle yer alıyor.

    Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi ve filmler yayınlanacak? İşte 18 Haziran 2022 Cumarrtesi ATV, Kanal D, Star TV, Fox TV, TRT1, Show TV, TV8 yayın akışı…

    18 Haziran 2022 Cumartesi TV yayın akışı

    SHOW TV YAYIN AKIŞI

    06:00 Yeni Gelin 10:00 Cumartesi Sürprizi

    13:00 Bir Şansım Olsa

    14:30 Şef Kapımda

    16:15 Yalancı Yarim (Yerli Sinema)

    18:45 Hafta Sonu Ana Haber

    20:00 Güldür Güldür Show

    23:30 İntikam Peşinde (Yabancı Sinema)

    01:45 İntikam Peşinde (Yabancı Sinema)

    03:30 Aşk Laftan Anlamaz

    ATV YAYIN AKIŞI

    07:30 ATV’de Hafta Sonu

    10:00 Şansımı Seveyim (Yerli Sinema)

    11:50 Hakim

    15:30 Kardeşlerim

    19:00 ATV Ana Haber

    20:00 Zoraki Misafir (Yerli Sinema)

    22:20 Bizi Hatırla (Yerli Sinema)

    00:45 Golden Slumber (Yabancı Sinema)

    03:10 Destan

    05:40 Kuruluş Osman

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    07:00 Küçük Ağa

    08:30 Konuştukça

    09:45 Magazin D Cumartesi

    13:00 Arda’nın Mutfağı

    14:00 Arka Sokaklar

    16:00 Seversin

    18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu

    20:00 Şarkılar Bizi Söyler

    00:30 Üç Kız Kardeş

    03:00 Arda’nın Mutfağı

    04:15 Müzik Arası

    05:15 Yabancı Damat

    FOX TV YAYIN AKIŞI

    08:30 İlker Karagöz İle Çalar Saat Hafta Sonu

    11:15 Ekonomi Arası

    11:20 Memet Özer İle Mutfakta

    12:15 Kamera Arkası

    13:00 Gizli Saklı

    16:00 Senden Daha Güzel

    19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu

    20:00 Gizli Saklı

    22:00 Gol Kralı (Yerli Sinema)

    23:45 İbrahim Selim İle Bu Gece

    01:30 Senden Daha Güzel

    03:45 Bay Yanlış

    04:45 İnadına Aşk

    06:15 Aşk Yeniden

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    06:00 İki Aile

    08:00 Nefise Karatay İle Hayat Güzeldir

    09:00 Ayrıcalıklı Rotalar

    09:45 Yerli Sinema

    11:30 Kaderimin Oyunu

    14:30 Çilek Kokusu

    16:45 Güzel Köylü

    18:45 Star Haber

    20:00 Bana Masal Anlatma (Yerli Sinema)

    22:15 Bana Masal Anlatma (Yerli Sinema)

    00:30 Fazilet Hanım ve Kızları

    02:30 Güzel Köylü

    04:00 Çilek Kokusu

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    06:00 İki Aile 08:00

    Nefise Karatay İle Hayat Güzeldir

    09:00 Ayrıcalıklı Rotalar

    09:45 Yerli Sinema

    11:30 Kaderimin Oyunu

    14:30 Çilek Kokusu

    16:45 Güzel Köylü

    18:45 Star Haber

    20:00 Bana Masal Anlatma (Yerli Sinema)

    22:15 Bana Masal Anlatma (Yerli Sinema)

    00:30 Fazilet Hanım ve Kızları

    02:30 Güzel Köylü

    04:00 Çilek Kokusu

    TRT 1 YAYIN AKIŞI

    05:30 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

    06:10 Kalk Gidelim

    10:20 Doru (Yerli Sinema)

    12:00 Kasaba Doktoru

    15:30 Gönül Dağı

    19:00 Ana Haber

    20:00 Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu (Yerli Sinema)

    23:10 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

    00:40 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı

    01:00 Kara Tahta

    03:30 Doru (Yerli Sinema)


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