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    18 Mayıs 2022 Çarşamba TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    Dizi ve programlar, her hafta yeni bölümleriyle ekranlara geliyor. Peki bugün televizyonda neler, hangi diziler var? İşte 18 Mayıs 2022 Çarşamba TV yayın akışı…
    • Haber Merkezi
    • 18.05.2022 - 09:22
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    18 Mayıs 2022 Çarşamba TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    Televizyon yayın akışları, gün içerisinde insanlar tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.

    Gününü televizyon izleyerek geçirmek isteyen kişiler, bu yayın akışlarına göz gezdiriyor.

    Yaz ayları yaklaştıkça sezon arası veya finale hazırlanan diziler de yayın akışlarını değiştirecek.

    Severek izledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyen vatandaşlar, ‘’Bugün televizyonda neler var?’’ sorusuna yanıt arıyor.

    Peki, bugün televizyonda hangi dizi ve filmler var? İşte 18 Mayıs 2022 Çarşamba TV yayın akışı...

    18 Mayıs 2022 Çarşamba TV yayın akışı

    ATV yayın akışı

    08:00 Kahvaltı Haberleri
    10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
    13:00 ATV Gün Ortası
    14:00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
    16:00 Esra Erol’da
    19:00 ATV Ana Haber
    20:00 Kuruluş Osman
    00:20 Yalnız Kurt

    Kanal D yayın akışı

    09:00 Neler Oluyor Hayatta?
    11:00 Yaprak Dökümü
    13:00 Gelinim Mutfakta
    16:00 Arka Sokaklar
    18:45 Kanal D Ana Haber
    20:00 Sadakatsiz
    23:30 Eyvah Karım (Yerli Sinema)
    01:45 Gelinim Muftakta

    Star TV yayın akışı

    09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
    13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
    16:00 Güzel Köylü
    18:30 Star Ana Haber
    20:00 İbo Show
    00:15 Kaderimin Oyunu

    Fox TV yayın akışı

    08:00 İsmail Küçükkaya İle Çalar Saat
    10:45 Ekonomi Arası
    11:00 Çağla İle Yeni Bir Gün
    13:00 En Hamarat Benim
    16:00 Fulya İle Umudun Olsun
    19:00 Selçuk Tepeli Fox Ana Haber
    20:00 Gülümse Kaderine
    23:45 Mahkum

    TRT 1 yayın akışı

    08:40 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi
    10:00 Alişan İle Hayata Gülümse
    12:40 Türkiye’nin Mutfağı
    15:10 Kasaba Doktoru
    16:40 Seksenler
    19:00 Ana Haber
    19:55 İddiaların Aksine
    20:00 Kara Tahta
    23:30 Masumlar Apartmanı

    Show TV yayın akışı

    08:00 Bu Sabah
    10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
    12:00 Gelin Evi
    15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
    18:45 Show Ana Haber
    20:00 Oğlum
    00:15 Çapraz Ateş (Yabancı Sinema)

    TV8 yayın akışı

    08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
    11:15 Survivor All Star
    13:00 Survivor Panorama
    14:45 Canım Annem
    16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
    20:00 Annenin Sırrıdır Çocuk
    00:15 Annenin Sırrıdır Çocuk


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