18 Nisan Pazartesi reyting sonuçları: Alparslan'ın tahtı sağlam!

Dün akşam Hakim, Üç Kuruş, Alparslan: Büyük Selçuklu, Yasak Elma, Survivor, Recep İvedik 3 yapımları yayınlandı. İzleyiciler ise hangi yapımın reyting birincisi olduğunu merak ediyor.

Dün akşam yayınlanan dizi, film, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları izleyiciler tarafından merak ediliyor.

18 Nisan 2022 Pazartesi akşamı ATV'de Hakim, Kanal D'de Recep İvedik 3, Star TV'de Öldür Beni Sevgilim, Fox TV'de Yasak Elma, TRT 1'de Alparslan: Büyük Selçuklu, Show TV'de Üç Kuruş ve TV8'de Survivor All Star yapımları arasında reyting yarışı vardı.

Günlük olarak yayınlanan dizi, film, yarışma ve haber programlarının izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor.

Peki 18 Nisan 2022 Pazartesi reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? Hangi dizi ve yarışma programları birbiriyle kapıştı? İşte 18 Nisan 2022 Pazartesi reyting sonuçları...

18 Nisan 2022 Pazartesi reyting sonuçları açıklandı mı?

18 Nisan 2022 Pazartesi günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları belli oldu. Total izleyici grubunda birinciliği Alparslan Büyük Selçuklu, ikinciliği Survivor All Star, üçüncülüğü Yasak Elma aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Alparslan Büyük Selçuklu, ikinci sırada Survivor All Star, üçüncü sırada Yasak Elma yer aldı. 20+ABC 1 Grubunda ise birinci sırada Survivor All Star, ikinci sırada Alparslan Büyük Selçuklu, üçüncü sırada Yasak Elma yer aldı.