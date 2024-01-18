18 Ocak Perşembe: TV'de neler var? Yayınlanacak yapımlar...
ensonhaber.com

TV izleyicileri, her gün ekran başında farklı yapımlarla vakit geçiriyor.

Kanallar arasında gezinenler çoğu zaman arama motorlarında yayın akışlarını sorguluyor.

18 Ocak Perşembe akşamı da birçok dizi, film, yarışma ekranda olacak.

Akşam saatlerinde Kara, Mandıra Filozofu, Aldatmak, Aile Arasında, Gönül Dağı, Hudutsuz Sevda ve Survivor All Star 2024 yayınlanacak.

Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi, film ve programlar yayınlanacak? İşte TV yayın akışı...

ATV yayın akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Aldatmak

00:20 Nihat Hatipoğlu İle Regaip Kandili Özel

Kanal D yayın akışı

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Camdaki Kız

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk ve Umut

17:30 Arka Sokaklar

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 Mandıra Filozofu (Yerli Sinema)

Star TV yayın akışı

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak

16:15 Söz

18:15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Aile Arasında (Yerli Sinema)

Fox TV yayın akışı

08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün

12:00 Yasak Elma

13:30 En Hamarat Benim

16:15 Yabani

19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20:00 Hudutsuz Sevda

TRT 1 yayın akışı

06:40 Benim Adım Melek

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13:10 Seksenler

14:40 Diriliş Ertuğrul

17:40 Lingo

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Gönül Dağı

23:20 Yaşamak (Yerli Sinema)

Show TV yayın akışı

08:00 Bu Sabah

10:00 Sandık Kokusu

12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Kara

23:15 Şark Bülbülü (Yerli Sinema)

TV8 yayın akışı

07:15 8’de Sağlık

08:30 Aramızda Kalmasın

11:15 Survivor 2024

12:00 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım

14:00 Survivor Ekstra

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 Survivor All Star 2024