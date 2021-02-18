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- 18 Şubat 2021 Perşembe televizyonda ne var? 18 Şubat Perşembe TV yayın akışı..
18 Şubat 2021 Perşembe televizyonda ne var? 18 Şubat Perşembe TV yayın akışı..
- Haber Merkezi
- 18.02.2021 - 11:06
18 Şubat Perşembe günü televizyon ekranlarına gelen yapımların belli olmasının ardından ‘Bugün TV'de ne var?’ sorusunun yanıtı merak edilmeye başlandı.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında evde kalmaya özen gösterdiğimiz bu günlerde vatandaşların en büyük eğlence kaynağı televizyon oldu. İzlediği dizileri kaçırmak istemeyen vatandaşlar, günlük olarak televizyon yayın akışlarını araştırıyor.
Hangi kanalda hangi dizilerin olduğunu merak edenler arama motorlarında, ‘Bugün televizyonda neler, hangi diziler var?’ sorusuna yanıt arıyor.
18 Şubat Perşembe akşamı severek izlenilen birbirinden iddialı yapımlar ekranlarda yer alacak.
Peki, 18 Şubat Perşembe yani bu akşam TV’de neler, hangi diziler var? İşte, 18 Şubat Perşembe Tv yayın akışı..
BUGÜN TELEVİZYONDA NE VAR?
ATV YAYIN AKIŞI 18 ŞUBAT
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Bir Zamanlar Çukurova
KANAL D YAYIN AKIŞI 18 ŞUBAT
07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Yüzleşme
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
TRT1 YAYIN AKIŞI 18 ŞUBAT
05:53 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:55 Seksenler (Yerli Dizi)
07:05 Acemi Anneler (Yerli Dizi)
08:15 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi
09:30 Kalk Gidelim (Yerli Dizi)
11:30 Türkan Hanımın Konağı
13:20 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar (Yarışma)
15:55 Acemi Anneler (Yerli Dizi)
17:15 Seksenler (Yerli Dizi)
19:00 Ana Haber (Canlı)
20:25 Doğrusu Ne?
20:30 Regaip Kandili Özel
22:30 3’te 3
00:05 Tövbeler Olsun (Yerli Dizi)
03:00 3’te 3
03:55 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar (Yarışma)
STAR TV YAYIN AKIŞI 18 ŞUBAT
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
13:15 Gerçeğin Peşinde
16.30 Söz
18.40 Star Haber
20:00 Akrep
SHOW TV YAYIN AKIŞI 18 ŞUBAT
07:30 Yeni Gelin
08:30 Ebru Akel'le Kadın İsterse
10:00 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler
11:45 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu
14:00 Bir Şansım Olsa
15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18.45 SHOW Ana Haber
20:00 Alev Alev
FOX TV YAYIN AKIŞI 18 ŞUBAT
08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat
11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
13:00 Bay Yanlış
14:00 Temizlik Benin İşim
16:00 Zuhal Topal'la Sofrada
19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
20:00 Mucize Doktor
TV8 YAYIN AKIŞI 18 ŞUBAT
06:00 Oynat Bakalım
07:15 8'de Sağlık
08:30 Yerli Sinema
10:45 Survivor Panaroma
13:00 Doya Doya Moda
17:15 Survivor 2021
20:00 Survivor 2021 Ünlüler - Gönüllüler