18 Şubat 2021 Perşembe televizyonda ne var? 18 Şubat Perşembe TV yayın akışı..

18 Şubat 2021 Perşembe televizyonda ne var? 18 Şubat Perşembe TV yayın akışı..

Televizyon ekranlarında yeni bir gün daha başladı. Gününü ekran başında geçirmek isteyenler ve takip ettikleri yayınların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler Tv yayın akışlarını merak ediyor.

18 Şubat Perşembe günü televizyon ekranlarına gelen yapımların belli olmasının ardından ‘Bugün TV'de ne var?’ sorusunun yanıtı merak edilmeye başlandı.



Koronavirüs tedbirleri kapsamında evde kalmaya özen gösterdiğimiz bu günlerde vatandaşların en büyük eğlence kaynağı televizyon oldu. İzlediği dizileri kaçırmak istemeyen vatandaşlar, günlük olarak televizyon yayın akışlarını araştırıyor.

Hangi kanalda hangi dizilerin olduğunu merak edenler arama motorlarında, ‘Bugün televizyonda neler, hangi diziler var?’ sorusuna yanıt arıyor.

18 Şubat Perşembe akşamı severek izlenilen birbirinden iddialı yapımlar ekranlarda yer alacak.

Peki, 18 Şubat Perşembe yani bu akşam TV’de neler, hangi diziler var? İşte, 18 Şubat Perşembe Tv yayın akışı..

BUGÜN TELEVİZYONDA NE VAR?

ATV YAYIN AKIŞI 18 ŞUBAT

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Bir Zamanlar Çukurova

KANAL D YAYIN AKIŞI 18 ŞUBAT

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Yüzleşme

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

TRT1 YAYIN AKIŞI 18 ŞUBAT

05:53 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:55 Seksenler (Yerli Dizi)

07:05 Acemi Anneler (Yerli Dizi)

08:15 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi

09:30 Kalk Gidelim (Yerli Dizi)

11:30 Türkan Hanımın Konağı

13:20 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar (Yarışma)

15:55 Acemi Anneler (Yerli Dizi)

17:15 Seksenler (Yerli Dizi)

19:00 Ana Haber (Canlı)

20:25 Doğrusu Ne?

20:30 Regaip Kandili Özel

22:30 3’te 3

00:05 Tövbeler Olsun (Yerli Dizi)

03:00 3’te 3

03:55 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar (Yarışma)

STAR TV YAYIN AKIŞI 18 ŞUBAT

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

13:15 Gerçeğin Peşinde

16.30 Söz

18.40 Star Haber

20:00 Akrep

SHOW TV YAYIN AKIŞI 18 ŞUBAT

07:30 Yeni Gelin

08:30 Ebru Akel'le Kadın İsterse

10:00 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler

11:45 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu

14:00 Bir Şansım Olsa

15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.45 SHOW Ana Haber

20:00 Alev Alev

FOX TV YAYIN AKIŞI 18 ŞUBAT

08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat

11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

13:00 Bay Yanlış

14:00 Temizlik Benin İşim

16:00 Zuhal Topal'la Sofrada

19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20:00 Mucize Doktor

TV8 YAYIN AKIŞI 18 ŞUBAT

06:00 Oynat Bakalım

07:15 8'de Sağlık

08:30 Yerli Sinema

10:45 Survivor Panaroma

13:00 Doya Doya Moda

17:15 Survivor 2021

20:00 Survivor 2021 Ünlüler - Gönüllüler



