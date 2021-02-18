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    18 Şubat 2021 Perşembe televizyonda ne var? 18 Şubat Perşembe TV yayın akışı..

    Televizyon ekranlarında yeni bir gün daha başladı. Gününü ekran başında geçirmek isteyenler ve takip ettikleri yayınların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler Tv yayın akışlarını merak ediyor.
    • Haber Merkezi
    • 18.02.2021 - 11:06
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    18 Şubat 2021 Perşembe televizyonda ne var? 18 Şubat Perşembe TV yayın akışı..

    18 Şubat Perşembe günü televizyon ekranlarına gelen yapımların belli olmasının ardından ‘Bugün TV'de ne var?’ sorusunun yanıtı merak edilmeye başlandı.


    Koronavirüs tedbirleri kapsamında evde kalmaya özen gösterdiğimiz bu günlerde vatandaşların en büyük eğlence kaynağı televizyon oldu. İzlediği dizileri kaçırmak istemeyen vatandaşlar, günlük olarak televizyon yayın akışlarını araştırıyor.

    Hangi kanalda hangi dizilerin olduğunu merak edenler arama motorlarında, ‘Bugün televizyonda neler, hangi diziler var?’ sorusuna yanıt arıyor.

    18 Şubat Perşembe akşamı severek izlenilen birbirinden iddialı yapımlar ekranlarda yer alacak.

    Peki, 18 Şubat Perşembe yani bu akşam TV’de neler, hangi diziler var? İşte, 18 Şubat Perşembe Tv yayın akışı..

    BUGÜN TELEVİZYONDA NE VAR?

    ATV YAYIN AKIŞI 18 ŞUBAT

    08:00 Kahvaltı Haberleri
    10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
    13:00 ATV Gün Ortası
    14:00 Beni Bırakma
    16:20 Esra Erol'da
    19:00 ATV Ana Haber
    20:00 Bir Zamanlar Çukurova

    KANAL D YAYIN AKIŞI 18 ŞUBAT

    07:00 Sihirli Annem
    09:00 Neler Oluyor Hayatta?
    11:00 Yaprak Dökümü
    13:00 Gelinim Mutfakta
    16:00 Yüzleşme
    18:45 Kanal D Ana Haber
    20:00 Çok Güzel Hareketler 2

    TRT1 YAYIN AKIŞI 18 ŞUBAT

    05:53 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
    05:55 Seksenler (Yerli Dizi)
    07:05 Acemi Anneler (Yerli Dizi)
    08:15 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi
    09:30 Kalk Gidelim (Yerli Dizi)
    11:30 Türkan Hanımın Konağı
    13:20 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar (Yarışma)
    15:55 Acemi Anneler (Yerli Dizi)
    17:15 Seksenler (Yerli Dizi)
    19:00 Ana Haber (Canlı)
    20:25 Doğrusu Ne?
    20:30 Regaip Kandili Özel
    22:30 3’te 3
    00:05 Tövbeler Olsun (Yerli Dizi)
    03:00 3’te 3
    03:55 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar (Yarışma)

    STAR TV YAYIN AKIŞI 18 ŞUBAT

    07:00 Mesut Yar ile Bugün
    09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
    13:15 Gerçeğin Peşinde
    16.30 Söz
    18.40 Star Haber
    20:00 Akrep

    SHOW TV YAYIN AKIŞI 18 ŞUBAT

    07:30 Yeni Gelin
    08:30 Ebru Akel'le Kadın İsterse
    10:00 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler
    11:45 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu
    14:00 Bir Şansım Olsa
    15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
    18.45 SHOW Ana Haber
    20:00 Alev Alev

    FOX TV YAYIN AKIŞI 18 ŞUBAT

    08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat
    11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
    13:00 Bay Yanlış
    14:00 Temizlik Benin İşim
    16:00 Zuhal Topal'la Sofrada
    19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
    20:00 Mucize Doktor

    TV8 YAYIN AKIŞI 18 ŞUBAT

    06:00 Oynat Bakalım
    07:15 8'de Sağlık
    08:30 Yerli Sinema
    10:45 Survivor Panaroma
    13:00 Doya Doya Moda
    17:15 Survivor 2021
    20:00 Survivor 2021 Ünlüler - Gönüllüler

    18 Şubat 2021 Perşembe televizyonda ne var? 18 Şubat Perşembe TV yayın akışı.. #1

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