- Haberler
- Medya Haberleri
- 18 Şubat 2022 Cuma TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
18 Şubat 2022 Cuma TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
Takip ettikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, TV yayın akışlarına göz gezdiriyor. Peki bugün televizyonda neler, hangi diziler var? İşte 18 Şubat Cuma TV yayın akışı...
- Haber Merkezi
- 18.02.2022 - 09:18
TV yayın akışları, gün içerisinde insanlar tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.
Gününü televizyon izleyerek geçirmek isteyenler, TV yayın akışlarını kontrol ediyor.
Severek izledikleri dizilerin yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, ‘’Bugün televizyonda neler var?’’ sorusuna yanıt arıyor.
Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi ve filmler yayınlanacak? İşte 18 Şubat 2022 Cuma TV yayın akışı...
BUGÜN TELEVİZYONDA NELER VAR?
ATV YAYIN AKIŞI
- 07:00 Kahvaltı Haberleri
- 08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
- 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
- 13:00 ATV Gün Ortası
- 14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
- 16:20 Esra Erol'da
- 19:00 ATV Ana Haber
- 20:00 Yalnız Kurt
KANAL D YAYIN AKIŞI
- 09:00 Neler Oluyor Hayatta?
- 11:00 Yaprak Dökümü
- 13:00 Gelinim Mutfakta
- 16:00 Arka Sokaklar
- 18:45 Kanal D Ana Haber
- 20:00 Arka Sokaklar
STAR YAYIN AKIŞI
- 07:00 Mesut Yar ile Bugün
- 09.45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
- 13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
- 16:00 Söz
- 18.40 Star Haber
- 20:00 Kaderimin Oyunu
FOX YAYIN AKIŞI
- 08:00 Çalar Saat
- 10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
- 13:00 En Hamarat Benim
- 16:30 Fulya ile Umudun Olsun
- 19:00 FOX Ana Haber
- 20:00 Aşk Mantık İntikam
TRT YAYIN AKIŞI
- 08:15 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
- 09:30 Alişanla Gülümse Hayata
- 11:15 Şefin Özel Konuğu
- 13:15 Beni Böyle Sev
- 16:45 Seksenler (Altyazılı)
- 19:00 Ana Haber ( Canlı) 19:55 İddiaların Aksine
- 20:00 Hacı Bayram-ı Veli Aşkın Yolculuğu
TV8 YAYIN AKIŞI
- 06:30 Oynat Bakalım
- 07.15 8'de Sağlık
- 08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
- 11:15 Kırmızı Oda
- 16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
- 20:00 Kırmızı Oda (Final)
SHOW TV YAYIN AKIŞI
- 06:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
- 08:15 Bu Sabah
- 10:15 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler
- 12:15 Gelin Evi
- 15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
- 18.45 SHOW Ana Haber
- 20:00 Aziz