- Haberler
- Medya Haberleri
- 18 Temmuz 2021 Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
18 Temmuz 2021 Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
- Haber Merkezi
- 18.07.2021 - 08:40
TV yayın akışları, gün içerisinde insanlar tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.
Gününü televizyon izleyerek geçirmek isteyenler, bu yayın akışlarına göz gezdiriyor. Severek izledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyen vatandaşlar, 'Bugün televizyonda neler var?' sorusuna yanıt arıyor.
18 Temmuz 2021 Pazar akşamı yayımlanacak olan dizi, film ve programlar, izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.
Peki 18 Temmuz Pazar TV’de neler, hangi diziler var? İşte, 18 Temmuz 2021 Pazar TV yayın akışı..
18 TEMMUZ BUGÜN TELEVİZYONDA NE VAR?
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kanatlarını Aç
10:15 Köpek Didi’nin Çiftliği
12:15 Şans Kapıyı Çalınca
15:15 Kalp Yarası
18:40 Hafta Sonu ATV Ana Haber
20:00 Baş Belası
00:20 Megalodon
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:30 Konuştukça
08:45 Selim Yuhay ile Yollardaki İkinci Evim
09:45 Magazin D Pazar
13:00 Balçiçek’le Sohbete Geldik
14:00 Gırgıriye’de Şenlik Var
15:45 Harry Potter ve Ölüm Yadigarları: Bölüm 1
18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Cehennem Melekleri 2
22:15 Ver Kaç
STAR TV YAYIN AKIŞI
06:15 Medcezir
08:45 Çizgi Film Kuşağı
09:15 Yüksek Sosyete
10:45 Erkenci Kuş
14:00 Aramızda Kalsın
16:45 Hayat Sevince Güzel
18:45 Star Haber
20:00 Ada Masalı
22:30 Arkadaşım Hoşgeldin
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Kadının Eseri
12:30 Bay Yanlış
13:30 Kefaret
16:30 Son Yaz
19:00 Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:30 Oluversin Gari
23:45 Şef Akademi
TRT 1 YAYIN AKIŞI
04:38 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
04:40 İmparatoriçe Ki
06:55 Yeşil Deniz
09:35 Diriliş "Ertuğrul"
12:40 Su Savaşları
13:55 Ev Sineması Kuşağı "Şartlı Tahliye"
16:15 Teşkilat (Altyazılı)
19:00 Ana Haber (Canlı)
20:00 Yabancı Sinema "San Andreas Fayı" (Altyazılı)
22:30 3'Te 3
00:35 Yabancı Sinema "San Andreas Fayı" (Altyazılı)
02:30 Yeşil Deniz
04:20 3'Te 3
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Kalp Atışı
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Tarkan Viking Kanı
16:30 Beyoğlu Güzeli
18:45 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Avcı: Kış Savaşı
22:30 Efsanenin Yükselişi
TV8 YAYIN AKIŞI
06:30 Oynat Bakalım
09:45 10 Yaş Genç
10:30 Süper 1 Takım
10:45 Masterchef Türkiye
15:30 Yerli Sinema
17:45 Masterchef Türkiye
21:00 Recep İvedik 6
00:15 Dizi
KANAL 7 YAYIN AKIŞI
06:30 Kanal 7'de Sabah Hafta Sonu
08:00 Vali
10:00 Büyük Günah
12.00 Bahar Kapıda
13:30 Aşk Bir Rüya
15:15 Özlem Tunca ile Dünyayı Geziyorum
16:00 Masum
18:00 Hafta Sonu Haberleri
19:00 Baş Tacım
21:30 Elimi Bırakma
00:40 Bahar Kapıda
02:00 Sev Yeter