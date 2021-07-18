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    18 Temmuz 2021 Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    TV yayın akışları anbean takip ediliyor. Takip ettikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, TV yayın akışlarına göz gezdiriyor. Peki, 18 Temmuz 2021 Pazar bugün televizyonda ne var?
    • Haber Merkezi
    • 18.07.2021 - 08:40
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    18 Temmuz 2021 Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    TV yayın akışları, gün içerisinde insanlar tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.

    Gününü televizyon izleyerek geçirmek isteyenler, bu yayın akışlarına göz gezdiriyor. Severek izledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyen vatandaşlar, 'Bugün televizyonda neler var?' sorusuna yanıt arıyor.

    18 Temmuz 2021 Pazar akşamı yayımlanacak olan dizi, film ve programlar, izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.

    Peki 18 Temmuz Pazar TV’de neler, hangi diziler var? İşte, 18 Temmuz 2021 Pazar TV yayın akışı..

    18 TEMMUZ BUGÜN TELEVİZYONDA NE VAR?

    ATV YAYIN AKIŞI

    08:00 Kanatlarını Aç
    10:15 Köpek Didi’nin Çiftliği
    12:15 Şans Kapıyı Çalınca 
    15:15 Kalp Yarası
    18:40 Hafta Sonu ATV Ana Haber
    20:00 Baş Belası
    00:20 Megalodon

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    07:30 Konuştukça
    08:45 Selim Yuhay ile Yollardaki İkinci Evim
    09:45 Magazin D Pazar
    13:00 Balçiçek’le Sohbete Geldik
    14:00 Gırgıriye’de Şenlik Var
    15:45 Harry Potter ve Ölüm Yadigarları: Bölüm 1
    18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
    20:00 Cehennem Melekleri 2
    22:15 Ver Kaç

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    06:15 Medcezir
    08:45 Çizgi Film Kuşağı
    09:15 Yüksek Sosyete
    10:45 Erkenci Kuş
    14:00 Aramızda Kalsın
    16:45 Hayat Sevince Güzel
    18:45 Star Haber
    20:00 Ada Masalı
    22:30 Arkadaşım Hoşgeldin

    FOX TV YAYIN AKIŞI

    08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
    11:15 Kadının Eseri
    12:30 Bay Yanlış
    13:30 Kefaret
    16:30 Son Yaz
    19:00 Fox Ana Haber Hafta Sonu
    20:30 Oluversin Gari
    23:45 Şef Akademi

    TRT 1 YAYIN AKIŞI

    04:38 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
    04:40 İmparatoriçe Ki
    06:55 Yeşil Deniz
    09:35 Diriliş "Ertuğrul"
    12:40 Su Savaşları
    13:55 Ev Sineması Kuşağı "Şartlı Tahliye"
    16:15 Teşkilat (Altyazılı)
    19:00 Ana Haber (Canlı)
    20:00 Yabancı Sinema "San Andreas Fayı" (Altyazılı)
    22:30 3'Te 3
    00:35 Yabancı Sinema "San Andreas Fayı" (Altyazılı)
    02:30 Yeşil Deniz
    04:20 3'Te 3

    SHOW TV YAYIN AKIŞI

    06:00 Kalp Atışı
    10:00 Pazar Sürprizi
    13:00 Bir Şansım Olsa
    14:30 Tarkan Viking Kanı
    16:30 Beyoğlu Güzeli
    18:45 Hafta Sonu Ana Haber
    20:00 Avcı: Kış Savaşı
    22:30 Efsanenin Yükselişi

    TV8 YAYIN AKIŞI

    06:30 Oynat Bakalım
    09:45 10 Yaş Genç
    10:30 Süper 1 Takım
    10:45 Masterchef Türkiye
    15:30 Yerli Sinema
    17:45 Masterchef Türkiye
    21:00 Recep İvedik 6
    00:15 Dizi

    KANAL 7 YAYIN AKIŞI

    06:30 Kanal 7'de Sabah Hafta Sonu
    08:00 Vali
    10:00 Büyük Günah
    12.00 Bahar Kapıda
    13:30 Aşk Bir Rüya
    15:15 Özlem Tunca ile Dünyayı Geziyorum
    16:00 Masum
    18:00 Hafta Sonu Haberleri
    19:00 Baş Tacım
    21:30 Elimi Bırakma
    00:40 Bahar Kapıda
    02:00 Sev Yeter

    18 Temmuz 2021 Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var? #1

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