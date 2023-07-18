18 Temmuz 2023 Salı TV yayın akışı: Bugün televizyonda...

Yaz günlerinde TV karşısında vakit geçirenler, kanallar arasında geziniyor.
Diziler, yarışmalar, gündüz programları, filmler, ana haber bültenleri ve reality programları izleyicilerle buluşuyor.
Bu akşam Güldür Güldür Show, Dönence, Kim Milyoner Olmak İster, IP Man, Sen Türkülerini Söyle, Yaz Şarkısı ve MasterChef Türkiye All Star programları ekrana gelecek.
Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi, film ve programlar yayımlanacak? İşte 18 Temmuz 2023 Salı TV yayın akışı...
ATV yayın akışı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Kardeşlerim
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Aldatmak
17:00 Oflu Hoca’nın Şifresi 2 (Yerli Sinema)
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
Kanal D yayın akışı
07:45 Afilli Aşk
09:15 Yaprak Dökümü
11:00 Magazin D Yaz
12:00 Kanal D Haber Gün Arası
13:00 Veda Mektubu
15:45 Aşk-ı Memnu
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Dönence
Star TV yayın akışı
07:00 Ada Masalı
09:30 Aramızda Kalsın
12:00 Erkenci Kuş
14:00 Kiralık Aşk
16:00 Sefirin Kızı
19:00 Star Haber
20:00 IP Man (Yabancı Sinema)
22:15 Son Umut (Yabancı Sinema)
Fox TV yayın akışı
08:30 Çalar Saat
10:00 Sen Çal Kapımı
13:00 En Güzel Dönüşüm
14:30 Aşk Mantık İntikam
16:00 Eşim Benzerim Yok
19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber
20:00 Yaz Şarkısı
TRT 1 yayın akışı
08:50 Benim Güzel Ailem
12:00 Şehirden Uzakta
13:10 Seksenler
15:50 Kendi Düşen Ağlamaz
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Sen Türkülerini Söyle
23:10 Benim Güzel Ailem
Show TV yayın akışı
09:30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
12:45 Kızılcık Şerbeti
15:45 Yeşil Vadi’nin Kızı
18:25 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
00:15 İntikam Peşinde (
TV8 yayın akışı
08:30 Kırmızı Oda
11:15 MasterChef Türkiye All Star
15:00 Canım Annem
16:00 İşte Gelin İste Kaynana
20:00 MasterChef Türkiye All Star