18 yıl sonra ekranlara dönüyor! Deli Yürek'te fırtınalar estiren Zeynep Tokuş'un yeni dizisi...

Başrolünü Kenan İmirzalıoğlu ile paylaştığı Deli Yürek dizisiyle hafızalara kazınan Zeynep Tokuş, ekranlara geri dönüyor. İşte detaylar...

Başrolünde Kenan İmirzalıoğlu ile Zeynep Tokuş'un yer aldığı Deli Yürek dizisi, yayınlandığı döneme damgasını vurdu.

Dizide hayat verdiği Zeynep karakteriyle beğeni toplayan oyuncu Zeynep Tokuş Yılmaztürk, evlendikten sonra oyunculuğu bırakmaya karar verdi.

Şimdilerde 3 çocuğu olan Tokuş, kariyerine yoga eğitmeni olarak devam ediyor.

Zeynep Tokuş Yılmaztürk, sosyal medya hesabından yaptığı zor yoga duruşları ile magazin gündemine oturmayı başarıyor.

Oyunculuk kariyerinden sonra uzun süredir ortalıklarda görünmeyen ünlü isim, Çeşme'de arkadaşlarıyla objektiflere takıldı.

18 yıl aradan sonra mesleğine geri döndüğünü söyleyen başarılı oyuncu, "Uzun süre sonra "Aşkın Kıyameti" adlı film için yeniden kamera karşısına geçtim. Kendimle benzerlikleri olan birini canlandırıyorum." dedi.

Yıllar sonra yeniden kamera karşısına geçerek 'Aşkın Kıyameti' adlı filmde rol alan Tokuş, oyunculuğa dönmenin mutluluğunu yaşıyor.