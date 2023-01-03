1899 dizisi iptal mi edildi? Ünlü Netflix dizisinden üzen haber! 1899 dizisi ikinci sezon neden iptal edildi?

Netflix'in popüler yapımlarından 1899 dizisinin ikinci sezonundan kötü haber geldi. Son gelişmelere göre 1899 dizisinin 2. sezonu iptal edildi. Peki 1899 dizisi neden iptal edildi?

Netflix'in sevilen yapımlarından 1899 hakkında yaşanan gelişmenin detayları merak edildi. 2. sezonu beklenen dizi hakkında "1899 iptal mi edildi?", "1899 neden iptal edildi?" soruları soruluyor. Dark'ın yaratıcılarından Baran bo Odar'ın yapımcı koltuğunda oturduğu 1899 dizisi, çalıntı iddiaları sebebiyle uzun süre büyük eleştirilere maruz kalmıştı. Peki 1899 iptal mi edildi, neden iptal edildi?

1899 iptal mi edildi?

Netflix'in geçtiğimiz sene çıkan dizilerinden 1899, ilk çıktığından bu yana izleyenlerden büyük beğeni toplamıştı. Ancak çalıntı iddiaları yüzünden itibarı düşen dizinin iptal edildiği öğrenildi.

İkinci sezon çıkmayacak

Buna göre dizinin yaratıcıları Baran bo Odar ve Jantje Friese, sosyal medya hesapları üzerinden yaptıkları açıklamayla dizinin iptal edildiğini ve ikinci sezonun çıkmayacağı açıkladı.

1899 dizisi konusu nedir?

1989 dizisi, Amerika'ya doğru yola çıkan ve bu yolculuk esnasında hayatları değişen Avrupalı göçmenlerin hikayesini anlatıyor. Avrupa'nın farklı bölgelerinden bir araya gelen insanların büyük umutlarla çıktıkları bu yolculukta onları pek çok farklı zorluk bekler.