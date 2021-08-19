19 Ağustos 2021 Perşembe TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

Televizyon ekranlarında yeni bir gün daha başlıyor. İzledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, TV yayın akışlarına göz gezdiriyor. İşte 19 Ağustos 2021 Perşembe TV yayın akışı...

TV yayın akışları, günün en çok araştırılan konuların başında yer alıyor. Medya gündemini yakından takip edenler, televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor.

Televizyon karşısında vakit geçirmeyi sevenler ve bekledikleri yapımları kaçırmak istemeyen izleyiciler, 'Bugün televizyonda neler var?' sorusuna yanıt arıyor.

19 Ağustos 2021 Perşembe akşamı yayınlanacak olan dizi, film ve programlar, izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.

Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi, film ve programlar yayınlanacak? İşte 19 Ağustos 2021 Perşembe TV yayın akışı...

19 AĞUSTOS 2021 PERŞEMBE BUGÜN TELEVİZYONDA NE VAR?

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Bir Zamanlar Çukurova

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Kardeşim Benim

16:20 Kardeşlerim

19:00 ATV Ana Haber

19:45 Maça Doğru

20:30 Trabzonspor-As Roma UEFA Konferans Ligi Play-Off Maçı

22:30 İkimizin Sırrı

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Güneşin Kızları

13:00 Magazin D Yaz

14:00 Küçük Ağa

16:00 Ece Üner ile Susma

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

23:45 Aşkın Tarifi

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Medcezir

09:15 Yüksek Sosyete

10:30 Erkenci Kuş

13:30 Aramızda Kalsın

16:00 Star Market

18:45 Star Haber

20:00 Randers-Galatasaray UEFA Avrupa Ligi Play-Off Karşılaşması

22:0 Kazara Aşk

FOX YAYIN AKIŞI

08:00 Çalar Saat

11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

13:00 En Hamarat Benim

16:30 Fulya ile Umudun Olsun

19:00 FOX Ana Haber

20:00 Postacı

22:00 Maskeli Beşler Kıbrıs

TRT 1 YAYIN AKIŞI

04:38 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

04:40 Tövbeler Olsun

07:35 Kalk Gidelim

11:25 Dünya Hali (Altyazılı)

12:30 Benim Adım Melek

16:00 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)

19:00 Ana Haber (Canlı)

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Seksenler (Altyazılı)

23:50 Dünya Hali (Altyazılı)

01:00 3'Te 3

02:45 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Yeni Gelin

08:30 Bu Sabah

11:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Asla Vazgeçme

18:45 SHOW Ana Haber

20:00 Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı

22:15 Süt Kardeşler

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

07:15 8’de Sağlık

08:30 Oynat Bakalım

09:30 MasterChef Türkiye

13:30 Paylaş Benimle

15:00 Paylaş Benimle

17:15 MasterChef Türkiye

21:45 Fenerbahçe-HJK Helsinki/UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu

23:45 Paylaş Benimle

KANAL 7 YAYIN AKIŞI

06:30 Kanal 7’de Sabah

07:45 Kulun Düştü İsyana

09:20 Seren Aslan’la Her Gün

10:50 Nermin’in Enfes Tutsağı

12:30 Elimi Bırakma

14:30 Mutfağım Şahane

15:30 Can Yoldaşım

18:00 Kanal 7 Haber Saati

19:00 Baş Tacım

21:30 Diriliş Ertuğrul

00:20 Hacettepe Efsanesi