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- 19 Ağustos 2021 Perşembe TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
19 Ağustos 2021 Perşembe TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
- Haber Merkezi
- 19.08.2021 - 08:37
TV yayın akışları, günün en çok araştırılan konuların başında yer alıyor. Medya gündemini yakından takip edenler, televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor.
Televizyon karşısında vakit geçirmeyi sevenler ve bekledikleri yapımları kaçırmak istemeyen izleyiciler, 'Bugün televizyonda neler var?' sorusuna yanıt arıyor.
19 Ağustos 2021 Perşembe akşamı yayınlanacak olan dizi, film ve programlar, izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.
Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi, film ve programlar yayınlanacak? İşte 19 Ağustos 2021 Perşembe TV yayın akışı...
19 AĞUSTOS 2021 PERŞEMBE BUGÜN TELEVİZYONDA NE VAR?
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Bir Zamanlar Çukurova
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Kardeşim Benim
16:20 Kardeşlerim
19:00 ATV Ana Haber
19:45 Maça Doğru
20:30 Trabzonspor-As Roma UEFA Konferans Ligi Play-Off Maçı
22:30 İkimizin Sırrı
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Güneşin Kızları
13:00 Magazin D Yaz
14:00 Küçük Ağa
16:00 Ece Üner ile Susma
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
23:45 Aşkın Tarifi
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Medcezir
09:15 Yüksek Sosyete
10:30 Erkenci Kuş
13:30 Aramızda Kalsın
16:00 Star Market
18:45 Star Haber
20:00 Randers-Galatasaray UEFA Avrupa Ligi Play-Off Karşılaşması
22:0 Kazara Aşk
FOX YAYIN AKIŞI
08:00 Çalar Saat
11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
13:00 En Hamarat Benim
16:30 Fulya ile Umudun Olsun
19:00 FOX Ana Haber
20:00 Postacı
22:00 Maskeli Beşler Kıbrıs
TRT 1 YAYIN AKIŞI
04:38 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
04:40 Tövbeler Olsun
07:35 Kalk Gidelim
11:25 Dünya Hali (Altyazılı)
12:30 Benim Adım Melek
16:00 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)
19:00 Ana Haber (Canlı)
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Seksenler (Altyazılı)
23:50 Dünya Hali (Altyazılı)
01:00 3'Te 3
02:45 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Yeni Gelin
08:30 Bu Sabah
11:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Asla Vazgeçme
18:45 SHOW Ana Haber
20:00 Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı
22:15 Süt Kardeşler
TV8 YAYIN AKIŞI
06:30 Oynat Bakalım
07:15 8’de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
09:30 MasterChef Türkiye
13:30 Paylaş Benimle
15:00 Paylaş Benimle
17:15 MasterChef Türkiye
21:45 Fenerbahçe-HJK Helsinki/UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu
23:45 Paylaş Benimle
KANAL 7 YAYIN AKIŞI
06:30 Kanal 7’de Sabah
07:45 Kulun Düştü İsyana
09:20 Seren Aslan’la Her Gün
10:50 Nermin’in Enfes Tutsağı
12:30 Elimi Bırakma
14:30 Mutfağım Şahane
15:30 Can Yoldaşım
18:00 Kanal 7 Haber Saati
19:00 Baş Tacım
21:30 Diriliş Ertuğrul
00:20 Hacettepe Efsanesi