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    19 Ekim 2021 Salı TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    Takip ettikleri film, dizi ve yarışma programlarının yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, TV yayın akışlarına göz gezdiriyor. Peki bugün televizyonda ne var? İşte 19 Ekim 2021 Salı TV yayın akışı..
    • Haber Merkezi
    • 19.10.2021 - 08:41
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    19 Ekim 2021 Salı TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    TV yayın akışları, gün içerisinde insanlar tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.

    Gününü televizyon izleyerek geçirmek isteyenler, TV yayın akışlarını kontrol ediyor. Yeni başlayan yaz dizilerinin yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, ‘’Bugün televizyonda neler var?’’ sorusuna yanıt arıyor.

    Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi ve filmler yayınlanacak? İşte 19 Ekim 2021 Salı TV yayın akışı...

    19 EKİM 2021 SALI BUGÜN TELEVİZYONDA NE VAR?

    ATV YAYIN AKIŞI

    08:00 Kahvaltı Haberleri
    10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
    13:00 ATV Gün Ortası
    14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
    16:20 Esra Erol’da
    19:00 ATV Ana Haber
    20:00 Aman Reis Duymasın
    22:15 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    06:15 Sihirli Annem
    09:00 Neler Oluyor Hayatta?
    11:00 Kırık Hayatlar
    12:15 Gelinim Mutfakta
    15:45 Ece Üner ile Susma
    18:45 Kanal D Ana Haber
    20:00 Hızlı ve Öfkeli 7
    22:45 Yargı

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    07:00 Mesut Yar ile Bugün
    09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
    13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
    16:00 Kiralık Aşk
    18:30 Star Haber
    20:00 Ada Masalı
    00:15 Sabahın Sultanı Seda Sayan

    FOX TV YAYIN AKIŞI

    08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat
    10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
    13:00 En Hamarat Benim
    16:00 Fulya ile Umudun Olsun
    19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
    20:00 Evlilik Hakkında Her Şey
    23:45 Kanunsuz Topraklar

    TRT 1 YAYIN AKIŞI

    05:53 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
    05:55 Tek Yürek
    09:00 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
    10:30 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)
    13:00 Bizim Köyün Kızları
    16:30 Seksenler (Altyazılı)
    19:00 Ana Haber (Canlı)
    19:55 İddiaların Aksine
    20:00 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)
    00:15 Kıbrıs Zafere Doğru (Altyazılı)
    03:00 Gizemli Tarih "Ayasofya"
    03:50 Bizim Köyün Kızları

    SHOW TV YAYIN AKIŞI

    06:30 Bir Başka Güzel
    08:15 Bu Sabah
    11:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
    12:30 Bir Başka Güzel Hazırlık
    13:00 Bir Başka Güzel
    15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Asla Vazgeçme 
    18.45 SHOW Ana Haber
    20:00 Güldür Güldür Show
    22:30 İçimizden Biri

    TV8 YAYIN AKIŞI

    06:30 Oynat Bakalım
    07:15 8’de Sağlık
    08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
    11:15 MasterChef Türkiye
    16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
    20:00 MasterChef Türkiye
    00:15 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

    19 Ekim 2021 Salı TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var? #1

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