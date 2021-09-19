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- 19 Eylül 2021 Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
19 Eylül 2021 Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
- Haber Merkezi
- 19.09.2021 - 08:54
Eylül ayının gelmesiyle birlikte sezon finali yapan diziler tek tek ekranlara dönmeye başladı. Televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak edenler de TV yayın akışlarına dair araştırmalarını hızlandırdı.
Televizyon karşısında vakit geçirmeyi sevenler ve severek izledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyen izleyiciler, 'Bugün televizyonda neler var?' sorusuna yanıt arıyor.
19 Eylül 2021 Pazar akşamı yayımlanacak olan dizi, film ve programlar, izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor. Peki 19 Eylül Pazar TV’de neler, hangi diziler var? İşte, 19 Eylül 2021 Pazar TV yayın akışı..
19 EYLÜL 2021 PAZAR BUGÜN TELEVİZYONDA NE VAR?
ATV YAYIN AKIŞI
07:30 ATV’de Hafta Sonu
10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur’an ve Sünnet
11:45 Dizi TV
12:35 Kalp Yarası
15:45 Kardeşlerim
19:00 ATV Ana Haber
20:00 İkimizin Sırrı
00:20 Taşıyıcı: Son Hız
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Selim Yuhay ile Yollardaki İkinci Evim
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Pazar
13:00 Baht Oyunu
14:45 Camdaki Kız
18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Yargı
22:45 Yargı
STAR TV YAYIN AKIŞI
08:15 Çizgi Film Kuşağı
08:45 Star Market
11:45 Tülin Şahin ile Moda
12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
14:00 Bir Demet Tiyatro
15:45 En Güzel Bölüm
16:00 Kazara Aşk
18:45 Star Haber
20:00 Benzemez Kimse Bize
00:30 Ada Masalı
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:30 İlker Karagöz ile Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Son Yaz
14:00 Yasak Elma
16:30 Uzak Şehrin Masalı
19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Uzak Şehrin Masalı
00:45 Yasak Elma
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:13 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:15 Muhteşem Kraliçe
06:15 Yeşil Deniz
08:50 Payitaht "Abdülhamid"
11:50 Enine Boyuna
13:00 Gizemli Tarih "Derinkuyu"
14:00 Ev Sineması Kuşağı "Biz Bir Dolaşalım"
16:00 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı (Altyazılı)
19:00 Ana Haber (Canlı)
20:00 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı (Altyazılı)
21:00 2021 Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası Final Maçı "Türkiye-İspanya" (Canlı)
22:15 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı (Altyazılı)
01:45 Ev Sineması Kuşağı "Biz Bir Dolaşalım"
03:15 Yeşil Deniz
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Yeni Gelin
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Bir Şansım Olsa
15:30 Yalancı
18:45 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 İçimizden Biri
23:15 İçimizden Biri
TV8 YAYIN AKIŞI
06:30 Oynat Bakalım
08:30 Çook Yaşa
09:45 10 Yaş Genç
10:30 Süper 1 Takım
10:45 Kırmızı Oda
13:45 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
18:15 MasterChef Türkiye
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Paylaş Benimle