19 Eylül 2021 Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

Televizyon ekranlarında yeni bir gün daha başlıyor. İzledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, TV yayın akışlarına göz atıyor. Peki 19 Eylül 2021 Pazar bugün televizyonda ne var?

Eylül ayının gelmesiyle birlikte sezon finali yapan diziler tek tek ekranlara dönmeye başladı. Televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak edenler de TV yayın akışlarına dair araştırmalarını hızlandırdı.

Televizyon karşısında vakit geçirmeyi sevenler ve severek izledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyen izleyiciler, 'Bugün televizyonda neler var?' sorusuna yanıt arıyor.

19 Eylül 2021 Pazar akşamı yayımlanacak olan dizi, film ve programlar, izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor. Peki 19 Eylül Pazar TV’de neler, hangi diziler var? İşte, 19 Eylül 2021 Pazar TV yayın akışı..

19 EYLÜL 2021 PAZAR BUGÜN TELEVİZYONDA NE VAR?

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 ATV’de Hafta Sonu

10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur’an ve Sünnet

11:45 Dizi TV

12:35 Kalp Yarası

15:45 Kardeşlerim

19:00 ATV Ana Haber

20:00 İkimizin Sırrı

00:20 Taşıyıcı: Son Hız

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Selim Yuhay ile Yollardaki İkinci Evim

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Pazar

13:00 Baht Oyunu

14:45 Camdaki Kız

18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Yargı

22:45 Yargı

STAR TV YAYIN AKIŞI

08:15 Çizgi Film Kuşağı

08:45 Star Market

11:45 Tülin Şahin ile Moda

12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

14:00 Bir Demet Tiyatro

15:45 En Güzel Bölüm

16:00 Kazara Aşk

18:45 Star Haber

20:00 Benzemez Kimse Bize

00:30 Ada Masalı

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 İlker Karagöz ile Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Son Yaz

14:00 Yasak Elma

16:30 Uzak Şehrin Masalı

19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Uzak Şehrin Masalı

00:45 Yasak Elma

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:13 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:15 Muhteşem Kraliçe

06:15 Yeşil Deniz

08:50 Payitaht "Abdülhamid"

11:50 Enine Boyuna

13:00 Gizemli Tarih "Derinkuyu"

14:00 Ev Sineması Kuşağı "Biz Bir Dolaşalım"

16:00 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı (Altyazılı)

19:00 Ana Haber (Canlı)

20:00 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı (Altyazılı)

21:00 2021 Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası Final Maçı "Türkiye-İspanya" (Canlı)

22:15 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı (Altyazılı)

01:45 Ev Sineması Kuşağı "Biz Bir Dolaşalım"

03:15 Yeşil Deniz

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Yeni Gelin

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Bir Şansım Olsa

15:30 Yalancı

18:45 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 İçimizden Biri

23:15 İçimizden Biri

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

08:30 Çook Yaşa

09:45 10 Yaş Genç

10:30 Süper 1 Takım

10:45 Kırmızı Oda

13:45 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

18:15 MasterChef Türkiye

20:00 MasterChef Türkiye

00:15 Paylaş Benimle