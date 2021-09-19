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    19 Eylül 2021 Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    Televizyon ekranlarında yeni bir gün daha başlıyor. İzledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, TV yayın akışlarına göz atıyor. Peki 19 Eylül 2021 Pazar bugün televizyonda ne var?
    • Haber Merkezi
    • 19.09.2021 - 08:54
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    19 Eylül 2021 Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    Eylül ayının gelmesiyle birlikte sezon finali yapan diziler tek tek ekranlara dönmeye başladı. Televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak edenler de TV yayın akışlarına dair araştırmalarını hızlandırdı.

    Televizyon karşısında vakit geçirmeyi sevenler ve severek izledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyen izleyiciler, 'Bugün televizyonda neler var?' sorusuna yanıt arıyor.

    19 Eylül 2021 Pazar akşamı yayımlanacak olan dizi, film ve programlar, izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor. Peki 19 Eylül Pazar TV’de neler, hangi diziler var? İşte, 19 Eylül 2021 Pazar TV yayın akışı..

    19 EYLÜL 2021 PAZAR BUGÜN TELEVİZYONDA NE VAR?

    ATV YAYIN AKIŞI

    07:30 ATV’de Hafta Sonu
    10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur’an ve Sünnet
    11:45 Dizi TV
    12:35 Kalp Yarası
    15:45 Kardeşlerim
    19:00 ATV Ana Haber
    20:00 İkimizin Sırrı
    00:20 Taşıyıcı: Son Hız

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    07:00 Selim Yuhay ile Yollardaki İkinci Evim
    08:30 Konuştukça
    09:45 Magazin D Pazar
    13:00 Baht Oyunu
    14:45 Camdaki Kız
    18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu
    20:00 Yargı
    22:45 Yargı

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    08:15 Çizgi Film Kuşağı
    08:45 Star Market
    11:45 Tülin Şahin ile Moda
    12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
    14:00 Bir Demet Tiyatro
    15:45 En Güzel Bölüm
    16:00 Kazara Aşk
    18:45 Star Haber
    20:00 Benzemez Kimse Bize
    00:30 Ada Masalı

    FOX TV YAYIN AKIŞI

    08:30 İlker Karagöz ile Çalar Saat Hafta Sonu
    11:15 Son Yaz
    14:00 Yasak Elma
    16:30 Uzak Şehrin Masalı
    19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu
    20:00 Uzak Şehrin Masalı
    00:45 Yasak Elma

    TRT 1 YAYIN AKIŞI

    05:13 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
    05:15 Muhteşem Kraliçe
    06:15 Yeşil Deniz
    08:50 Payitaht "Abdülhamid"
    11:50 Enine Boyuna
    13:00 Gizemli Tarih "Derinkuyu"
    14:00 Ev Sineması Kuşağı "Biz Bir Dolaşalım"
    16:00 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı (Altyazılı)
    19:00 Ana Haber (Canlı)
    20:00 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı (Altyazılı)
    21:00 2021 Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası Final Maçı "Türkiye-İspanya" (Canlı)
    22:15 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı (Altyazılı)
    01:45 Ev Sineması Kuşağı "Biz Bir Dolaşalım"
    03:15 Yeşil Deniz

    SHOW TV YAYIN AKIŞI

    06:00 Yeni Gelin
    10:00 Pazar Sürprizi
    13:00 Bir Şansım Olsa
    14:30 Bir Şansım Olsa
    15:30 Yalancı
    18:45 Hafta Sonu Ana Haber
    20:00 İçimizden Biri
    23:15 İçimizden Biri

    TV8 YAYIN AKIŞI

    06:30 Oynat Bakalım
    08:30 Çook Yaşa
    09:45 10 Yaş Genç
    10:30 Süper 1 Takım
    10:45 Kırmızı Oda
    13:45 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
    18:15 MasterChef Türkiye
    20:00 MasterChef Türkiye  
    00:15 Paylaş Benimle

    19 Eylül 2021 Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var? #1

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