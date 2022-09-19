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- 19 Eylül 2022 Pazartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
19 Eylül 2022 Pazartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
- 19.09.2022 - 09:17
Pazartesi gününü televizyon izleyerek geçirmek isteyen vatandaşlar, TV yayın akışlarına göz gezdiriyor.
Severek izledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, "Bugün televizyonda neler var?" sorusuna yanıt arıyor.
19 Eylül 2022 Pazartesi akşamı yayınlanacak olan dizi, film ve yarışma programları izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.
Sezon finali ve final yapan yapımların yerini dolduran dizi ve programlar da yakından takip ediliyor.
ATV yayın akışı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Bir Zamanlar Çukurova
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Sümela'nın Şifresi
16:00 Kardeşlerim
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kalp Yarası
Kanal D yayın akışı
07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Güneşin Kızları
13:00 Magazin D Yaz
14:00 Küçük Ağa
16:00 Ece Üner ile Susma
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 Aşkın Tarifi
Star TV yayın akışı
07:00 Medcezir
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Erkenci Kuş
16.00 Star Market
18.40 Star Haber
20:00 Eyvah Eyvah 3
FOX TV yayın akışı
08:00 Çalar Saat
11.00 Çağla ile Yeni Bir Gün
13:00 En Hamarat Benim
16:00 Fulya ile Umudun Olsun
19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
20:00 Küçük Yalanlar
22:15 Sesinde Aşk Var
TRT 1 yayın akışı
06:55 Kalk Gidelim
10:45 Tozkoparan İskender (Altyazılı)
12:25 Gönül Dağı (Altyazılı)
15:35 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)
19:00 Ana Haber (Canlı)
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Seksenler (Altyazılı)
TV 8 yayın akışı
06:30 Oynat Bakalım
07:15 8'de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
09:30 Masterchef Türkiye
13:30 Paylaş Benimle
15:00 Paylaş Benimle
17.15 Masterchef Türkiye
20:00 Masterchef Türkiye
SHOW TV yayın akışı
08:30 Bu Sabah
11:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18.45 SHOW Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show