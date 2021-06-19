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- 19 Haziran 2021 Cumartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
19 Haziran 2021 Cumartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
Birçok dizinin sezon finali yapmasının ardından yeni başlayan yapımlar takip edilmeye başladı. Peki, 12 Haziran 2021 Cumartesi televizyonda neler, hangi diziler var? İşte bugünün TV yayın akışı...
- Haber Merkezi
- 19.06.2021 - 09:10
TV yayın akışları, günün en çok araştırılan konularının başında yer alıyor. Medya gündemini yakından takip edenler, 19 Haziran 2021 Cumartesi günü televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor.
Cumartesi gününü ekran başında geçirecek olanlar, arama motorlarında 'Bugün televizyonda ne var?' sorusunun cevabını arıyor.
Yaz sezonu ile birlikte televizyon ekranlarında da renkli yapımlar yerini almaya başladı.
Peki, bugün televizyonda neler var? İşte, 19 Haziran 2021 Cumartesi TV yayın akışı...
HAZİRAN 2021 CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞI
ATV YAYIN AKIŞI
- 07:30 atv'de Hafta Sonu
- 10:00 Otel Transilvanya 3: Yaz Tatili
- 11:55 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- 15:30 Kuruluş Osman
- 19:00 Hafta Sonu ATV Ana Haber
- 20:00 Kardeşlerim
KANAL D YAYIN AKIŞI
- 08:30 Konuştukça
- 09:45 Magazin D Cumartesi
- 13:00 Arda'nın Mutfağı
- 14:00 Aşkın Tarifi
- 16:15 Baht Oyunu
- 18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
- 20:00 Harry Potter ve Sırlar Odası
- 23:15 Aşkın Tarifi
STAR TV YAYIN AKIŞI
- 07:00 Medcezir
- 10:00 Burcu ile Hafta Sonu
- 12:00 Film/yerli dizi
- 14:00 Film/yerli dizi
- 16:30 Film/yerli dizi
- 19:00 Star Haber
- 20:00 İBO Show
FOX TV YAYIN AKIŞI
- 08:30 İlker Karagöz ile Çalar Saat Hafta Sonu
- 11:15 Şef Akademi
- 13:30 Aşk Mantık İntikam
- 15:45 Sen Çal Kapımı
- 19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu
- 20:00 Şef Akademi
- 23:15 Aşk Mantık İntikam
TRT 1 YAYIN AKIŞI
- 07:05 Yeşil Deniz
- 09:50 Yedi Numara
- 10:55 Bir Zamanlar Kıbrıs (Altyazılı)
- 14:45 Yıldızların Yolu
- 15:55 UEFA EURO 2020 Futbol Karş. "Macaristan-Fransa"
- 18:00 Ana Haber (Canlı)
- 18:55 UEFA EURO 2020 Futbol Karş. "Portekiz-Almanya" (Canlı)
- 21:00 Kupa Akşamı (Canlı)
- 21:55 UEFA EURO 2020 Futbol Karş. "İspanya-Polonya" (Canlı)
SHOW TV YAYIN AKIŞI
- 06:15 Oynat Bakalım
- 08:30 Çook Yaşa
- 09:45 Mutfakta Türev Var
- 10:00 Süper 1 Takım
- 10:45 Survivor Panaroma
- 13:15 Doğduğun Ev Kaderindir
- 15:45 Kırmızı Oda
- 20:00 Survivor 2021
TV8 YAYIN AKIŞI
- 06:15 Alev Alev
- 10:00 Cumartesi Sürprizi
- 13:00 Bir Şansım Olsa
- 14:30 Cam Tavanlar
- 18:45 Hafta Sonu Ana Haber
- 20:00 Güldür Güldür Show
KANAL 7 YAYIN AKIŞI
- 07:45 Kardeşlik Adası
- 10:00 Nursaçan'la Sohbetler
- 11:20 Gündüz Gece
- 13:00 Yaralı Kalbim
- 14:40 Dünyanın Tadı
- 16:00 Masum
- 18:00 Hafta Sonu Haberleri
- 19:00 Yemin
- 22:20 Sensiz Olmaz