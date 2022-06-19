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- 19 Haziran 2022 Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
19 Haziran 2022 Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
Pazar keyfini televizyon karşısında çıkartacak olanlar, kanallara göz gezdiriyor. Peki bugün TV'de neler, hangi diziler ve programlar var? İşte 19 Haziran TV yayın akışları...
- Haber Merkezi
- 19.06.2022 - 09:00
Pazar gününü televizyon izleyerek geçirmek isteyen vatandaşlar, TV yayın akışlarına göz gezdiriyor.
Severek izledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, ‘’Bugün televizyonda neler var?’’ sorusuna yanıt arıyor.
19 Haziran 2022 Pazar akşamı yayınlanacak olan dizi, film ve yarışma programları izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.
Sezon finali ve final yapan yapımların yerini dolduran dizi ve programlar da yakından takip ediliyor.
Peki bugün televizyonda neler, hangi diziler var? İşte 19 Haziran 2022 Pazar TV yayın akışı…
19 Haziran 2022 Pazar TV yayın akışı
ATV yayın akışı
- 07:30 atv'de Hafta Sonu
- 10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet
- 11:15 Dizi TV
- 12:05 Babam ve Oğlum
- 14:20 Bir Zamanlar Çukurova
- 19:00 ATV Ana Haber
- 20:00 Gül Masalı
Kanal D yayın akışı
- 08:30 Konuştuktça
- 09:45 Magazin D Pazar
- 12:00 Arda ile Omuz Omuza
- 13:00 Selim Yuhay ile Yollardaki İkinci Evim
- 14:00 Camdaki Kız
- 16:15 Üç Kız Kardeş
- 18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
- 20:00 Maymunlar Cehennemi: Savaş
Star TV yayın akışı
- 09:00 Kaderimin Oyunu
- 11:00 Tülin Şahin ile Moda
- 12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
- 14:00 Çilek Kokusu
- 16:45 Güzel Köylü
- 18:45 Star Haber
- 20:00 Çok Güzel Hareketler 2
- 22:00 Kaderimin Oyunu
Fox TV yayın akışı
- 08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
- 11:15 Ekonomi arası
- 11:20 Senden Daha Güzel
- 13:45 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi
- 15:30 Gizli Saklı
- 19:00 Fox Ana Haber Hafta Sonu
- 20:00 Senden Daha Güzel
- 22:45 Maskeli Beşler İntikam Peşinde
TRT 1 yayın akışı
- 08:35 Payitaht "Abdülhamid"
- 11:50 Enine Boyuna (Canlı)
- 13:00 Ve Bir Yeni Ömür
- 13:25 Türk Sineması "Yeni Hayat"
- 15:45 Gönül Dağı (Altyazılı)
- 19:00 Ana Haber (Canlı)
- 20:00 Yabancı Sinema "Büyükbaba İle Savaş" (Altyazılı)
Show TV yayın akışı
- 10:00 Pazar Sürprizi
- 13:00 Bir Şansım Olsa
- 14:30 Şef Kapımda
- 16:15 İbo ile Güllüşah
- 18:45 Hafta Sonu Ana Haber
- 20:00 Hababam Sınıfı UYanıyor
- 22:15 Korkusuz Korkak
TV8 yayın akışı
- 06:30 Oynat Bakalım
- 08:30 Çook Yaşa
- 09:45 Canım Annem
- 10:30 Gazete Magazin
- 13:00 Survivor Panaroma
- 15:00 Annenin Sırrıdır Çocuk
- 17:45 Survivor All Star
- 20:00 Survivor All Star