Haberler

Medya Haberleri

19 Haziran 2022 Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

19 Haziran 2022 Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

Pazar keyfini televizyon karşısında çıkartacak olanlar, kanallara göz gezdiriyor. Peki bugün TV'de neler, hangi diziler ve programlar var? İşte 19 Haziran TV yayın akışları...