19 Mayıs 2022 Perşembe TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı, resmi tatiller arasında yer alıyor. Bu fırsatı televizyon karşısına geçirecek olanlar ise yayın akışlarına göz atıyor. İşte 19 Mayıs Perşembe TV yayın akışları...

Televizyon yayın akışları, gün içerisinde insanlar tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı tatilini evde geçirecek olanlar, televizyonda neler var neler yok göz atıyor.

Televizyon karşısında vakit geçirmeyi sevenler ve bekledikleri yapımları kaçırmak istemeyen izleyiciler, ‘’Bugün televizyonda neler var?’’ sorusuna yanıt arıyor.

Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi ve filmler yayınlanacak? İşte 19 Mayıs 2022 Perşembe ATV, Kanal D, Star TV, Fox TV, TRT1, Show TV, TV8 yayın akışı…

19 Mayıs 2022 Perşembe TV yayın akışı

ATV yayın akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 Ana Haber

20:00 Bir Zamanlar Çukurova

Kanal D yayın akışı

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:45 Kanal D Haber

20:00 Camdaki Kız

Star TV yayın akışı

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

16:00 Güzel Köylü

18:45 Star Haber

20:00 Tünel

Fox TV yayın akışı

08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat

10:45 Ekonomi Arası

11:00 Çağla İle Yeni Bir Gün

13:45 En Hamarat Benim

16:30 Fulya ile Umudum Olsun

19:00 Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber

20:00 Mahkum

TRT 1 yayın akışı

10:00 Alişan ile Gülümse Hayata

12:45 Türkiye'nin Mutfağı

15:15 Kasaba Doktoru

16:40 Seksenler

19:00 Ana Haber

20:00 Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı







TV8 TV yayın akışı

07:15 8'de Sağlık

08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

11:15 Annenin Sırrıdır Çocuk

14:45 Canım Annem

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 Survivor All Star

Show TV yayın akışı