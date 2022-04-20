19 Nisan Salı akşamı Destan, Baba, Masumlar Apartmanı, Survivor All Star gibi yapımlar ekrana geldi. İşte 19 Nisan 2022 Salı reyting sıralaması..

Dün akşam yayınlanan dizi, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları izleyiciler tarafından merak ediliyor.

19 Nisan 2022 Salı akşamı ATV'de Destan, Kanal D'de Üç Kız Kardeş, Star TV'de Düğün Dernek, FOX TV'de Evlilik Hakkında Her Şey, TRT 1'de Masumlar Apartmanı, Show TV'de Baba ve TV8’de Survivor yapımları yayınlandı.

Günlük olarak yayımlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor.

Peki, 19 Nisan 2022 Salı reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? Hangi dizi ve yarışma programları birbiriyle kapıştı? İşte 19 Nisan 2022 Salı reyting sonuçları...

19 Nisan reyting sonuçları

19 Nisan 2022 Salı günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları belli oldu. Total izleyici grubunda birinciliği Üç Kız Kardeş, ikinciliği Survivor All Star, üçüncülüğü Destan aldı. AB Grubunda ise birinci sırada Survivor All Star, ikinci sırada Üç Kız Kardeş, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

20+ABC1 Grubunda ise birinci sırada Survivor All Star, ikinci sırada Üç Kız Kardeş, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 UC KIZ KARDES KANAL D

2 SURVIVOR ALL STAR TV8

3 DESTAN ATV

4 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

5 ESRA EROL'DA ATV

6 BABA SHOW TV

7 UC KIZ KARDES (OZET) KANAL D

8 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

9 MASUMLAR APARTMANI TRT 1

10 DESTAN (OZET) ATV

AB İLK 10 PROGRAM

1 SURVIVOR ALL STAR TV8

2 UC KIZ KARDES KANAL D

3 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

4 BABA SHOW TV

5 MASUMLAR APARTMANI TRT 1

6 UC KIZ KARDES (OZET) KANAL D

7 DESTAN ATV 8 ESRA EROL'DA ATV

9 MASUMLAR APARTMANI (OZET) TRT 1

10 RAMAZAN SEVINCI TRT 1

20+ABC1 İLK 10 PROGRAM

1 SURVIVOR ALL STAR TV8

2 UC KIZ KARDES KANAL D

3 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

4 BABA SHOW TV 5 DESTAN ATV

6 MASUMLAR APARTMANI TRT 1

7 ESRA EROL'DA ATV

8 UC KIZ KARDES (OZET) KANAL D

9 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

10 BABA (OZET)