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- 19 Ocak 2022 Çarşamba TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
19 Ocak 2022 Çarşamba TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
- Haber Merkezi
- 19.01.2022 - 09:16
Televizyon karşısında vakit geçirmeyi sevenler ve bekledikleri yapımları kaçırmak istemeyen izleyiciler, ‘’Bugün televizyonda neler var?’’ sorusuna yanıt arıyor.
19 Ocak 2022 Çarşamba günü yayınlanacak olan dizi, film ve programlar, izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.
Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi, film ve programlar yayınlanacak?
İşte bu akşamki TV yayın akışı...
BUGÜN TELEVİZYONDA NELER VAR?
ATV YAYIN AKIŞI
-
08:00 Kahvaltı Haberleri
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10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
-
13:00 ATV Gün Ortası
-
14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
-
16:20 Esra Erol'da
-
19:00 ATV Ana Haber
-
20:00 Kuruluş Osman
KANAL D YAYIN AKIŞI
-
06:15 Sihirli Annem
-
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
-
11:00 Asi
-
13:00 Gelinim Mutfakta
-
15:45 Arka Sokaklar
-
18:45 Kanal D Ana Haber
-
20:00 Sadakatsiz
-
23:45 Yargı
STAR TV YAYIN AKIŞI
-
07:00 Mesut Yar ile Bugün
-
09:45 Kaderimin Oyunu
-
13:00 Serap Paköz ile Gerçepin Peşinde
-
16:00 Söz
-
18.40 Star Haber
-
20:00 Annemizi Saklarken
FOX TV YAYIN AKIŞI
-
08:00 Çalar Saat
-
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
-
13:00 En Hamarat Benim
-
16:45 Fulya ile Umudun Olsun
-
19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
-
20:00 Kanunsuz Topraklar
TRT 1 YAYIN AKIŞI
-
09:30 Alişan İle Gülümse Hayata
-
13:15 Beni Böyle Sev
-
16:30 Seksenler
-
19:00 Ana Haber
-
19:55 İddiaların Aksine
-
20:00 112 Acil Çağrı
-
21:30 Seneye Bu Zamanlar
-
23:25 Alparslan: Büyük Selçuklu
SHOW TV YAYIN AKIŞI
-
08:00 Bu Sabah
-
10:15 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler
-
12:15 Gelin Evi
-
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
-
18.45 SHOW Ana Haber
-
20:00 Avanak Abdi
-
21:45 Tarzan Rıfkı
-
23:30 Avanak Abdi
TV8 YAYIN AKIŞI
-
06:30 Oynat Bakalım
-
07:15 8'de Sağlık
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08:45 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
-
11:15 Survivor All Star 2022
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16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
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20:00 Survivor All Star 2022