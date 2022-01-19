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    19 Ocak 2022 Çarşamba TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    Televizyon başında keyif yapacak olanlar, kanallarda neler var neler yok araştırıyor. Peki bugün hangi diziler, filmler ve yapımlar var? İşte 19 Ocak Çarşamba 2022 tv yayın akışları...
    • Haber Merkezi
    • 19.01.2022 - 09:16
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    19 Ocak 2022 Çarşamba TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    Televizyon karşısında vakit geçirmeyi sevenler ve bekledikleri yapımları kaçırmak istemeyen izleyiciler, ‘’Bugün televizyonda neler var?’’ sorusuna yanıt arıyor.

    19 Ocak 2022 Çarşamba günü yayınlanacak olan dizi, film ve programlar, izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.

    Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi, film ve programlar yayınlanacak?

    İşte bu akşamki TV yayın akışı...

    BUGÜN TELEVİZYONDA NELER VAR?

    ATV YAYIN AKIŞI

    • 08:00 Kahvaltı Haberleri

    • 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

    • 13:00 ATV Gün Ortası

    • 14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane

    • 16:20 Esra Erol'da

    • 19:00 ATV Ana Haber

    • 20:00 Kuruluş Osman

     

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    • 06:15 Sihirli Annem

    • 09:00 Neler Oluyor Hayatta?

    • 11:00 Asi

    • 13:00 Gelinim Mutfakta

    • 15:45 Arka Sokaklar

    • 18:45 Kanal D Ana Haber

    • 20:00 Sadakatsiz

    • 23:45 Yargı

     

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    • 07:00 Mesut Yar ile Bugün

    • 09:45 Kaderimin Oyunu

    • 13:00 Serap Paköz ile Gerçepin Peşinde

    • 16:00 Söz

    • 18.40 Star Haber

    • 20:00 Annemizi Saklarken

    FOX TV YAYIN AKIŞI

    • 08:00 Çalar Saat

    • 10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

    • 13:00 En Hamarat Benim

    • 16:45 Fulya ile Umudun Olsun

    • 19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

    • 20:00 Kanunsuz Topraklar

     

    TRT 1 YAYIN AKIŞI

    • 09:30 Alişan İle Gülümse Hayata

    • 13:15 Beni Böyle Sev

    • 16:30 Seksenler

    • 19:00 Ana Haber

    • 19:55 İddiaların Aksine

    • 20:00 112 Acil Çağrı

    • 21:30 Seneye Bu Zamanlar

    • 23:25 Alparslan: Büyük Selçuklu

     

    SHOW TV YAYIN AKIŞI

    • 08:00 Bu Sabah

    • 10:15 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler

    • 12:15 Gelin Evi

    • 15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

    • 18.45 SHOW Ana Haber

    • 20:00 Avanak Abdi

    • 21:45 Tarzan Rıfkı

    • 23:30 Avanak Abdi

     

    TV8 YAYIN AKIŞI

    • 06:30 Oynat Bakalım

    • 07:15 8'de Sağlık

    • 08:45 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

    • 11:15 Survivor All Star 2022

    • 16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

    • 20:00 Survivor All Star 2022

     


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