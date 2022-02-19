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- 19 Şubat 2022 Cumartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
19 Şubat 2022 Cumartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
- Haber Merkezi
- 19.02.2022 - 10:36
Kumandasını alıp TV karşısına geçecek olanlar, televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor.
İzleyiciler, ‘’Bugün televizyonda neler var?’’ sorusuna yanıt arıyor.
19 Şubat 2022 Cumartesi akşamı yayınlanacak olan dizi, film ve programlar, tv yayın akışlarında yer alıyor.
Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi, film ve programlar yayınlanacak? İşte 19 Şubat 2022 Cuma TV yayın akışı...
19 ŞUBAT 2022 CUMARTESİ BUGÜN TELEVİZYONDA NELER VAR?
ATV YAYIN AKIŞI
-
07.30 Atv’de Hafta Sonu
-
10.00 Yalnız Kurt
-
13:00 Kardeşlerim
-
16:00 Yalnız Kurt
-
19.00 Atv Ana Haber Bülteni
-
20.00 Kardeşlerim
KANAL D YAYIN AKIŞI
-
08.30 Konuştukça
-
09.45 Magazin D Cumartesi
-
13.00 Arda'nın Mutfağı
-
14:00 Camdaki Kız
-
16.15 Yargı
-
18.45 Kanal D Haber Hafta Sonu
-
20.00 Şarkılar Bizi Söyler
STAR TV YAYIN AKIŞI
-
09.30 Çizgi Film Kuşağı
-
10.00 Burcu ile Hafta Sonu
-
12.00 Bir Demet Tiyatro
-
13.45 Kaderimin Oyunu
-
16:45 Söz
-
18.45 Star Haber
-
20.00 Kaderimin Oyunu
FOX TV YAYIN AKIŞI
-
08.30 Çalar Saat Hafta Sonu
-
11.15 Mehmet Özer İle Mutfakta
-
12.15 Kamera Arkası
-
13.00 Kanunsuz Topraklar
-
16.00 Evlilik Hakkında Her Şey
-
19.00 Fox Ana Haber Hafta Sonu
-
20.00 Kılıbık
-
21:45 Mahkum
SHOW TV YAYIN AKIŞI
-
08.25 Yabancı Sinema
-
10:20 Tozkoparan İskender
-
12:05 Alparslan Büyük Selçuklu
-
15:15 Teşkilat
-
19.00 Ana Haber
-
20.00 Gönül Dağı
TV8 YAYIN AKIŞI
-
08.30 Çook Yaşa
-
09.45 Süper 1 Takım
-
15:00 Yerli Sinema
-
17:30 Survivor All Star
-
20.00 Survivor All Star (Yeni Bölüm)