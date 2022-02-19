Euro
15.47
0.05%
Dolar
13.65
0.49%
Altın
832.46
0.39%
Borsa
2032
1.12%
Bitcoin
553.871
-0.55%
BTXN Coin
38.39
3.75%
Bitexen
4ºC
İstanbul
Güneşli 4 C

    19 Şubat 2022 Cumartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    Kanallarda hangi yapımların yayınlanacağı, günlük olarak tv yayın akışı programlarından takip ediliyor. Peki bugün televizyonlar neler, hangi diziler var? İşte 19 Şubat Cumartesi tv yayın akışları...
    • Haber Merkezi
    • 19.02.2022 - 10:36
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    19 Şubat 2022 Cumartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    Kumandasını alıp TV karşısına geçecek olanlar, televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor.

    İzleyiciler, ‘’Bugün televizyonda neler var?’’ sorusuna yanıt arıyor.

    19 Şubat 2022 Cumartesi akşamı yayınlanacak olan dizi, film ve programlar, tv yayın akışlarında yer alıyor.

    Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi, film ve programlar yayınlanacak? İşte 19 Şubat 2022 Cuma TV yayın akışı...

    19 ŞUBAT 2022 CUMARTESİ BUGÜN TELEVİZYONDA NELER VAR?

    ATV YAYIN AKIŞI

    • 07.30 Atv’de Hafta Sonu

    • 10.00 Yalnız Kurt

    • 13:00 Kardeşlerim

    • 16:00 Yalnız Kurt

    • 19.00 Atv Ana Haber Bülteni

    • 20.00 Kardeşlerim

     

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    • 08.30 Konuştukça

    • 09.45 Magazin D Cumartesi

    • 13.00 Arda'nın Mutfağı

    • 14:00 Camdaki Kız

    • 16.15 Yargı

    • 18.45 Kanal D Haber Hafta Sonu

    • 20.00 Şarkılar Bizi Söyler

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    • 09.30 Çizgi Film Kuşağı

    • 10.00 Burcu ile Hafta Sonu

    • 12.00 Bir Demet Tiyatro

    • 13.45 Kaderimin Oyunu

    • 16:45 Söz

    • 18.45 Star Haber

    • 20.00 Kaderimin Oyunu

     

    FOX TV YAYIN AKIŞI

    • 08.30 Çalar Saat Hafta Sonu

    • 11.15 Mehmet Özer İle Mutfakta

    • 12.15 Kamera Arkası

    • 13.00 Kanunsuz Topraklar

    • 16.00 Evlilik Hakkında Her Şey

    • 19.00 Fox Ana Haber Hafta Sonu

    • 20.00 Kılıbık

    • 21:45 Mahkum

    SHOW TV YAYIN AKIŞI

    • 08.25 Yabancı Sinema

    • 10:20 Tozkoparan İskender

    • 12:05 Alparslan Büyük Selçuklu

    • 15:15 Teşkilat

    • 19.00 Ana Haber

    • 20.00 Gönül Dağı

     

    TV8 YAYIN AKIŞI

    • 08.30 Çook Yaşa

    • 09.45 Süper 1 Takım

    • 15:00 Yerli Sinema

    • 17:30 Survivor All Star

    • 20.00 Survivor All Star (Yeni Bölüm)


    İlginizi Çekebilir

    Hemen bir doktora görünmeniz gerektiğini gösteren 10 belirti
    Sağlık

    Hemen bir doktora görünmeniz gerektiğini gösteren 10 belirti

    Derbi maçı öncesi Bursa'da olay çıktı
    Basketbol

    Derbi maçı öncesi Bursa'da olay çıktı

    Varlıkları BtcRobo Yönetsin, Siz Sadece Kazanın!
    Btcrobo

    Varlıkları BtcRobo Yönetsin, Siz Sadece Kazanın!

    Görüş Bildir