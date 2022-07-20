Salı akşamı televizyonda Senden Daha Güzel, Masterchef Türkiye, Fox Ana Haber gibi yapımlar yayınlandı. Peki, 19 Temmuz 2022 Salı reyting yarışını kim kazandı?

Dün akşam yayınlanan dizi, film, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları izleyiciler tarafından merak ediliyor.

19 Temmuz 2022 Salı akşamı ATV'de Şirinler: Kayıp Köy, Kanal D'de Hababam Sınıfı: Yaz Oyunları, Star TV'de Hedefim Sensin, Fox TV'de Senden Daha Güzel, TRT 1'de Senden Daha Güzel, Show TV'de Dizi/Sinema, ve TV8'de Masterchef Türkiye yapımları arasında reyting yarışı vardı.

Günlük olarak yayınlanan dizi, film, yarışma ve haber programlarının izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor.

Peki 19 Temmuz 2022 Salı reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi?

Hangi dizi ve yarışma programları birbiriyle kapıştı?

İşte 19 Temmuz 2022 Salı reyting sonuçları...

19 Temmuz Salı günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları belli oldu.

Total izleyici grubunda birinciliği Masterchef Türkiye , ikinciliği Senden Daha Güzel, üçüncülüğü ise Fox Ana Haber aldı.

AB Grubunda ise birinciliği Masterchef Türkiye, ikinciliği Senden Daha Güzel, üçüncülüğü ise Fox Ana Haber aldı.

20+ABC 1 Grubunda ise birinciliği Masterchef Türkiye, İkinciliği Fox Ana Haber, üçüncülüğü ise Senden Daha Güzel aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 MASTERCHEF TURKIYE TV8

2 SENDEN DAHA GUZEL FOX

3 FOX ANA HABER FOX

4 BALKAN NINNISI TRT 1 5 SIRINLER

3 KAYIP KOY (Y.S) ATV

6 GULDUR GULDUR SHOW (TKR) SHOW TV

7 SENDEN DAHA GUZEL (OZET) FOX

8 SHOW ANA HABER SHOW TV

9 KANAL D ANA HABER KANAL D

10 LABIRENT ALEV DENEYLERI (Y.S) ATV

AB İLK 10 PROGRAM

1 MASTERCHEF TURKIYE TV8

2 SENDEN DAHA GUZEL FOX

3 FOX ANA HABER FOX

4 BALKAN NINNISI TRT 1

5 KANAL D ANA HABER KANAL D

6 GULDUR GULDUR SHOW (TKR) SHOW TV

7 ASK-I MEMNU (TKR) KANAL D

8 MASTERCHEF TURKIYE OZET TV8

9 SENDEN DAHA GUZEL (OZET) FOX

10 SICAK GELISME KANAL D

20+ABC1 İLK 10 PROGRAM

1 MASTERCHEF TURKIYE TV8

2 FOX ANA HABER FOX

3 SENDEN DAHA GUZEL FOX

4 BALKAN NINNISI TRT 1

5 MASTERCHEF TURKIYE OZET TV8

6 GULDUR GULDUR SHOW (TKR) SHOW TV

7 SENDEN DAHA GUZEL (OZET) FOX

8 KANAL D ANA HABER KANAL D

9 LABIRENT ALEV DENEYLERI (Y.S) ATV

10 SIRINLER 3 KAYIP KOY (Y.S) ATV