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- 19 Temmuz Pazartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
19 Temmuz Pazartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
- Haber Merkezi
- 19.07.2021 - 08:37
Gün içerisinde insanlar tarafından en çok araştırılan konular arasında TV yayın akışları yer alıyor.
Gününü televizyon izleyerek geçirmek isteyenler, bu yayın akışlarına göz gezdiriyor. Severek izledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyen vatandaşlar, 'Bugün televizyonda neler var?' sorusuna yanıt arıyor.
19 Temmuz 2021 Pazartesi akşamı yayımlanacak olan dizi, film ve programlar, izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.
Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi, film ve programlar yayımlanacak? İşte, 19 Temmuz 2021 Pazartesi TV yayın akışı...
19 TEMMUZ 2021 PAZARTESİ TV YAYIN AKIŞI
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Kardeşlerim
13:00 Gün Ortası
14:00 Sağ Salim
16:00 Baş Belası
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kalp Yarası
23:30 Nihat Hatipoğlu ile Kurban Bayramı Özel
KANAL D YAYIN AKIŞI
06:00 Aşkın Tarifi
09:00 Gırgıriye
11:00 Güneşin Kızları
13:00 Magazin D Yaz
14:00 Baht Oyunu
16:15 Aşk-ı Memnu
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Şarkılar Bizi Söyler
00:15 Aşkın Tarifi
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Medcezir
09:15 Yüksek Sosyete
10:30 Erkenci Kuş
13:30 Aramızda Kalsın
16:45 Ah Nerede
18:30 Star Haber
20:00 Canavar Kamyonlar
22:15 Canavar Kamyonlar
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:00 Çalar Saat
11:00 Şef Akademi Doğada
13:45 Yasak Elma
16:30 Fulya ile Umudun Olsun
19:00 FOX Ana Haber
20:00 Doktor Civanım
22:00 Hababam Sınıfı Merhaba
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:48 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:50 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi
07:00 Kalk Gidelim
10:30 Tozkoparan İskender (Altyazılı)
12:05 Gönül Dağı (Altyazılı)
15:45 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)
19:00 Ana Haber (Canlı)
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Mahrem (Altyazılı)
23:05 Türk Sineması "Deliler Fatih'in Fermanı"
01:55 Yıldızların Yolu
02:45 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)
SHOW TV YAYIN AKIŞI
07:30 Kalp Atışı
10:00 Yeni Gelin
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
18.45 SHOW Ana Haber
20:00 Kahraman Babam
00:15 Ölüm Emri
TV8 YAYIN AKIŞI
06:30 Oynat Bakalım
07:15 8'de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
09:30 MasterChef Türkiye
15:00 Paylaş Benimle
17:15 MasterChef Türkiye
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Paylaş Benimle
KANAL 7 YAYIN AKIŞI
06:30 Kanal 7'de Sabah
08:00 Tuba Dalları
09:45 Yemin
10:50 Nermin'in Enfes Mutfağı
12:30 Aşk Bir Rüya
14:30 Mutfağım Şahane
15:30 Masum
18:00 Kanal 7 Haber Saati
19:00 Baş Tacım
21:30 Diriliş Ertuğrul
00:20 Hacı
02:00 Sev Yeter