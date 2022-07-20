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    19 Temmuz reyting sonuçları: MasterChef rüzgarı esmeye devam ediyor

    19 Temmuz tarihinde ekranlara gelen yapımların reyting sonuçları belli oldu.
    • Haber Merkezi
    • 20.07.2022 - 12:53
    • Güncelleme : 20.07.2022 - 13:35
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    19 Temmuz reyting sonuçları: MasterChef rüzgarı esmeye devam ediyor

    19 Temmuz tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

    Total'de 1.sırada TV8’de izleyiciyle buluşan “MasterChef Türkiye”, 2. sırada Fox TV’de ekrana gelen “Senden Daha Güzel”, 3.sırada “Fox Ana Haber” yer aldı.

    MasterChef zirveyi bırakmadı

    AB'de ise 1.sırada “MasterChef Türkiye”, 2.sırada “Senden Daha Güzel” 3.sırada “Fox Ana Haber” yer aldı.

    20+ABC 1 grubunda ise birinciliği MasterChef Türkiye, İkinciliği Fox Ana Haber, üçüncülüğü ise Senden Daha Güzel aldı.

    TOTAL İLK 10 PROGRAM

    1 MASTERCHEF TÜRKIYE TV8

    2 SENDEN DAHA GÜZEL FOX

    3 FOX ANA HABER

    4 BALKAN NİNNİSİ TRT 1

    5 ŞİRİNLER 3 KAYIP KÖY (Y.S) ATV

    6 GÜLDUR GÜLDÜR SHOW (TKR) SHOW TV

    7 SENDEN DAHA GÜZEL (OZET) FOX

    8 SHOW ANA HABER SHOW TV

    9 KANAL D ANA HABER KANAL D

    10 LABİRENT ALEV DENEYLERİ (Y.S) ATV

    AB İLK 10 PROGRAM

    1 MASTERCHEF TÜRKİYE TV8

    2 SENDEN DAHA GÜZEL FOX

    3 FOX ANA HABER FOX

    4 BALKAN NİNNİSİ TRT 1

    5 KANAL D ANA HABER KANAL D

    6 GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW (TKR) SHOW TV

    7 AŞK-I MEMNU (TKR) KANAL D

    8 MASTERCHEF TÜRKİYE OZET TV8

    9 SENDEN DAHA GÜZEL (OZET) FOX

    10 SICAK GELİŞME KANAL D

    19 Temmuz reyting sonuçları: MasterChef rüzgarı esmeye devam ediyor #1


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