19 Temmuz reyting sonuçları: MasterChef rüzgarı esmeye devam ediyor

19 Temmuz tarihinde ekranlara gelen yapımların reyting sonuçları belli oldu.

19 Temmuz tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total'de 1.sırada TV8’de izleyiciyle buluşan “MasterChef Türkiye”, 2. sırada Fox TV’de ekrana gelen “Senden Daha Güzel”, 3.sırada “Fox Ana Haber” yer aldı.

MasterChef zirveyi bırakmadı

AB'de ise 1.sırada “MasterChef Türkiye”, 2.sırada “Senden Daha Güzel” 3.sırada “Fox Ana Haber” yer aldı.

20+ABC 1 grubunda ise birinciliği MasterChef Türkiye, İkinciliği Fox Ana Haber, üçüncülüğü ise Senden Daha Güzel aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 MASTERCHEF TÜRKIYE TV8

2 SENDEN DAHA GÜZEL FOX

3 FOX ANA HABER

4 BALKAN NİNNİSİ TRT 1

5 ŞİRİNLER 3 KAYIP KÖY (Y.S) ATV

6 GÜLDUR GÜLDÜR SHOW (TKR) SHOW TV

7 SENDEN DAHA GÜZEL (OZET) FOX

8 SHOW ANA HABER SHOW TV

9 KANAL D ANA HABER KANAL D

10 LABİRENT ALEV DENEYLERİ (Y.S) ATV

AB İLK 10 PROGRAM

1 MASTERCHEF TÜRKİYE TV8

2 SENDEN DAHA GÜZEL FOX

3 FOX ANA HABER FOX

4 BALKAN NİNNİSİ TRT 1

5 KANAL D ANA HABER KANAL D

6 GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW (TKR) SHOW TV

7 AŞK-I MEMNU (TKR) KANAL D

8 MASTERCHEF TÜRKİYE OZET TV8

9 SENDEN DAHA GÜZEL (OZET) FOX

10 SICAK GELİŞME KANAL D