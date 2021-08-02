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    2 Ağustos 2021 Pazartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    TV yayın akışları anbean takip ediliyor. Takip ettikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, TV yayın akışlarına göz gezdiriyor. Peki 2 Ağustos 2021 Pazartesi televizyonda ne var?
    • Haber Merkezi
    • 02.08.2021 - 08:42
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    2 Ağustos 2021 Pazartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    Gün içerisinde insanlar tarafından en çok araştırılan konular arasında TV yayın akışları yer alıyor.

    Gününü televizyon izleyerek geçirmek isteyenler, bu yayın akışlarına göz gezdiriyor. Severek izledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyen vatandaşlar, 'Bugün televizyonda neler var?' sorusuna yanıt arıyor.

    2 Ağustos 2021 Pazartesi akşamı yayımlanacak olan dizi, film ve programlar, izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.

    Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi, film ve programlar yayımlanacak? İşte, 2 Ağustos 2021 Pazartesi TV yayın akışı...

    2 AĞUSTOS 2021 PAZARTESİ TV YAYIN AKIŞI

    ATV YAYIN AKIŞI

    08:00 Kahvaltı Haberleri
    10:00 Bir Zamanlar Çukurova
    13:00 ATV Gün Ortası
    14:00 Sonsuz Aşk
    16:15 Kardeşlerim
    19:00 ATV Ana Haber
    20:00 Kalp Yarası 
    00:20 Baş Belası

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    07:00 Sihirli Annem
    09:00 Neler Oluyor Hayatta?
    11:00 Güneşin Kızları
    13:00 Magazin D Yaz
    14:00 Küçük Ağa
    16:15 Camdaki Kız
    18:45 Kanal D Ana Haber
    20:00 Aşkın Tarifi
    23:45 Hızlı ve Ateşli

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    07:00 Medcezir
    09:15 Yüksek Sosyete
    10:30 Erkenci Kuş
    13:30 Aramızda Kalsın
    16:45 Star Market
    18:45 Star Haber
    20:00 Organize İşler: Sazan Sarmalı 2
    22:45 Organize İşler: Sazan Sarmalı 2

    FOX TV YAYIN AKIŞI

    08:00 Çalar Saat
    11:00 Şef Akademi Doğada
    13:30 Oluversin Gari
    16:30 Fulya ile Umudun Olsun
    19:00 FOX Ana Haber
    20:00 Oluversin Gari
    02:30 Fulya ile Umudun Olsun

    TRT 1 YAYIN AKIŞI

    05:48 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
    05:50 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
    07:00 Kalk Gidelim
    10:40 Tozkoparan İskender (Altyazılı)
    12:20 Gönül Dağı (Altyazılı)
    15:40 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)
    19:00 Ana Haber (Canlı)
    19:55 Doğrusu Ne?
    20:00 Mahrem (Altyazılı)
    23:15 Dünya Hali (Altyazılı)
    01:40 Türk Sineması "Soluk"
    03:10 Masumlar Apartmanı

    SHOW TV YAYIN AKIŞI

    06:00 Kalp Atışı
    08:30 Bu Sabah
    11:00 Yeni Gelin
    13:00 Bir Şansım Olsa
    14:30 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
    18.45 SHOW Ana Haber
    20:00 Güldür Güldür Show
    23:45 Dondurucu

    TV8 YAYIN AKIŞI

    06:30 Oynat Bakalım
    07:15 8'de Sağlık
    08:30 Oynat Bakalım
    09:30 Masterchef Türkiye
    13:30 Paylaş Benimle
    14:30 Paylaş Benimle
    17:15 Masterchef Türkiye
    20:00 Masterchef Türkiye
    00:15 Paylaş Benimle

    KANAL 7 YAYIN AKIŞI

    06:30 Kanal 7'de Sabah
    09:20 Seren Aslan’la Her Gün
    09:45 Yemin
    10:50 Nermin'in Enfes Mutfağı
    12:30 Aşk Bir Rüya
    14:30 Mutfağım Şahane
    15:30 Masum
    18:00 Kanal 7 Haber Saati
    19:00 Baş Tacım
    21:30 Diriliş Ertuğrul
    00:20 Ahçik
    02:00 Sev Yeter

    2 Ağustos 2021 Pazartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var? #1

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