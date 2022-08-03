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    2 Ağustos 2022 Salı reyting sonuçları...

    2 Ağustos 2022 Salı günü yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı. İşte dünün en çok izlenen programları..
    • 03.08.2022 - 10:19
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    2 Ağustos 2022 Salı reyting sonuçları...

    2  Ağustos Salı gününün reyting sonuçları büyük merak konusu oldu.

    Dün televizyonda en çok hangi yapımlar izlendi sorusuna cevap arayanlar reyting sonuçlarını araştırmaya başladı.

    Günlük olarak yayınlanan dizi, film, yarışma ve haber programlarının izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre belirleniyor.

    Peki 2  Ağustos Salı günü en çok hangi programlar izlendi? İşte cevabı..

    2 Ağustos Salı reyting sonuçları

    2 Ağustos 2022 Salı günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları belli oldu.

    Total izleyici grubunda, birinciliği Masterchef Türkiye, ikinciliği Senden Daha Güzel, üçüncülüğü Fox Ana Haber aldı.

    AB Grubunda, birinciliği Masterchef Türkiye, ikinciliği Senden Daha Güzel, üçüncülüğü Fox Ana Haber aldı.

    20+ABC 1 Grubunda, birinciliği Masterchef Türkiye, ikinciliği Senden Daha Güzel, üçüncülüğü Fox Ana Haber aldı.

    2 Ağustos 2022 Salı reyting sonuçları... #12 Ağustos 2022 Salı reyting sonuçları... #22 Ağustos 2022 Salı reyting sonuçları... #3


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