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    2 Ağustos reytinglerinde zirve değişmedi

    2 Ağustos tarihinde ekranlara gelen yapımların reyting sonuçları belli oldu.
    • Haber Merkezi
    • 03.08.2022 - 13:06
    • Güncelleme : 03.08.2022 - 13:12
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    2 Ağustos reytinglerinde zirve değişmedi

    2 Ağustos 2022 Salı günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları belli oldu.

    Total izleyici grubunda, birinciliği Masterchef Türkiye, ikinciliği Senden Daha Güzel, üçüncülüğü Fox Ana Haber aldı.

    Masterchef liderliği bırakmıyor

    AB Grubunda, birinciliği Masterchef Türkiye, ikinciliği Senden Daha Güzel, üçüncülüğü Fox Ana Haber aldı.

    20+ABC 1 Grubunda, birinciliği Masterchef Türkiye, ikinciliği Senden Daha Güzel, üçüncülüğü Fox Ana Haber aldı.

    2 Ağustos reytinglerinde zirve değişmedi #1


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