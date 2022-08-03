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- 2 Ağustos reytinglerinde zirve değişmedi
2 Ağustos reytinglerinde zirve değişmedi
2 Ağustos tarihinde ekranlara gelen yapımların reyting sonuçları belli oldu.
- Haber Merkezi
- 03.08.2022 - 13:06
- Güncelleme : 03.08.2022 - 13:12
2 Ağustos 2022 Salı günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları belli oldu.
Total izleyici grubunda, birinciliği Masterchef Türkiye, ikinciliği Senden Daha Güzel, üçüncülüğü Fox Ana Haber aldı.
Masterchef liderliği bırakmıyor
AB Grubunda, birinciliği Masterchef Türkiye, ikinciliği Senden Daha Güzel, üçüncülüğü Fox Ana Haber aldı.
20+ABC 1 Grubunda, birinciliği Masterchef Türkiye, ikinciliği Senden Daha Güzel, üçüncülüğü Fox Ana Haber aldı.