- Haberler
- Medya Haberleri
- Bugün televizyonda neler, hangi diziler var? 25 Şubat 2021 Perşembe TV yayın akışı..
Bugün televizyonda neler, hangi diziler var? 25 Şubat 2021 Perşembe TV yayın akışı..
- Haber Merkezi
- 25.02.2021 - 08:45
Pandemi nedeniyle evde kalmaya devam ettiğimiz bu dönemde televizyon en büyük eğlence kaynağı haline geldi. Bu nedenle TV yayın akışı, günün en çok araştırılan konularının başında yer alıyor.
Sevdiği yayınları kaçırmak istemeyenler, ‘Bugün TV’de hangi dizi var?’ sorusuna yanıt arıyor. Özellikle akşam kuşağındaki yayınlar merak ediliyor.
Peki, 25 Şubat Perşembe bugün hangi diziler var? Saat kaçta?
İşte, sevdikleri yapımları kaçırmak istemeyenler için 25 Şubat Perşembe TV yayın akışı...
BUGÜN TELEVİZYONDA NELER VAR?
ATV YAYIN AKIŞI 25 ŞUBAT
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Bir Zamanlar Çukurova
KANAL D YAYIN AKIŞI 25 ŞUBAT
07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Yüzleşme
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Şarkılar Bizi Söyler
23:30 Yerli Dizi
STAR TV YAYIN AKIŞI 25 ŞUBAT
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
13:15 Gerçeğin Peşinde
16.30 Söz
18.40 Star Haber
20:00 Akrep
FOX TV YAYIN AKIŞI 25 ŞUBAT
08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat
11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
13:00 Refika ile Öze Dönüş
14:00 Temizlik Benim İşim
16:00 Zuhal Topal’la Sofrada
19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
20:00 Mucize Doktor
TRT1 YAYIN AKIŞI 25 ŞUBAT
05:53 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:55 Seksenler (Altyazılı)
07:05 Acemi Anneler
08:15 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi
09:30 Kalk Gidelim
11:30 Türkan Hanım’ın Konağı
13:20 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar
15:55 Acemi Anneler
17:15 Seksenler (Altyazılı)
19:00 Ana Haber (Canlı)
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Türk Sineması “Dağ 2”
22:50 3’te 3
SHOW TV YAYIN AKIŞI 25 ŞUBAT
07:30 Yeni Gelin
08:30 Ebru Akel’le Kadın İsterse
10:00 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler
11:45 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu
14:00 Bir Şansım Olsa
15:15 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18.45 SHOW Ana Haber
20:00 Alev Alev
TV8 YAYIN AKIŞI 25 ŞUBAT
06:00 Oynat Bakalım
07:15 8’de Sağlık
08:30 Sinema
10:45 Survivor Panaroma
13:00 Doya Doya Moda
17:15 Survivor 2021
20:00 Survivor 2021 Ünlüler – Gönüllüler