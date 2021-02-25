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    Bugün televizyonda neler, hangi diziler var? 25 Şubat 2021 Perşembe TV yayın akışı..

    Televizyon kanallarında yayınlanan tüm yapımların listesi günlük olarak açıklanıyor. Sevdiği yayınları kaçırmak istemeyenler ise ‘Bugün hangi dizi, film var?’ sorularını sorarak yanıt arıyor.
    • Haber Merkezi
    • 25.02.2021 - 08:45
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    Bugün televizyonda neler, hangi diziler var? 25 Şubat 2021 Perşembe TV yayın akışı..

    Pandemi nedeniyle evde kalmaya devam ettiğimiz bu dönemde televizyon en büyük eğlence kaynağı haline geldi. Bu nedenle TV yayın akışı, günün en çok araştırılan konularının başında yer alıyor.

    Sevdiği yayınları kaçırmak istemeyenler, ‘Bugün TV’de hangi dizi var?’ sorusuna yanıt arıyor. Özellikle akşam kuşağındaki yayınlar merak ediliyor.

    Peki, 25 Şubat Perşembe bugün hangi diziler var? Saat kaçta?

    İşte, sevdikleri yapımları kaçırmak istemeyenler için 25 Şubat Perşembe TV yayın akışı...

    BUGÜN TELEVİZYONDA NELER VAR?

    ATV YAYIN AKIŞI 25 ŞUBAT

    08:00 Kahvaltı Haberleri
    10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
    13:00 ATV Gün Ortası
    14:00 Beni Bırakma
    16:20 Esra Erol’da
    19:00 ATV Ana Haber
    20:00 Bir Zamanlar Çukurova

    KANAL D YAYIN AKIŞI 25 ŞUBAT

    07:00 Sihirli Annem
    09:00 Neler Oluyor Hayatta?
    11:00 Yaprak Dökümü
    13:00 Gelinim Mutfakta
    16:00 Yüzleşme
    18:45 Kanal D Ana Haber
    20:00 Şarkılar Bizi Söyler
    23:30 Yerli Dizi

    STAR TV YAYIN AKIŞI 25 ŞUBAT

    07:00 Mesut Yar ile Bugün
    09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
    13:15 Gerçeğin Peşinde
    16.30 Söz
    18.40 Star Haber
    20:00 Akrep

    FOX TV YAYIN AKIŞI 25 ŞUBAT

    08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat
    11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
    13:00 Refika ile Öze Dönüş
    14:00 Temizlik Benim İşim
    16:00 Zuhal Topal’la Sofrada
    19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
    20:00 Mucize Doktor

    TRT1 YAYIN AKIŞI 25 ŞUBAT

    05:53 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
    05:55 Seksenler (Altyazılı)
    07:05 Acemi Anneler
    08:15 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi
    09:30 Kalk Gidelim
    11:30 Türkan Hanım’ın Konağı
    13:20 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar
    15:55 Acemi Anneler
    17:15 Seksenler (Altyazılı)
    19:00 Ana Haber (Canlı)
    19:55 Doğrusu Ne?
    20:00 Türk Sineması “Dağ 2”
    22:50 3’te 3

    SHOW TV YAYIN AKIŞI 25 ŞUBAT

    07:30 Yeni Gelin
    08:30 Ebru Akel’le Kadın İsterse
    10:00 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler
    11:45 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu
    14:00 Bir Şansım Olsa
    15:15 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
    18.45 SHOW Ana Haber
    20:00 Alev Alev

    TV8 YAYIN AKIŞI 25 ŞUBAT

    06:00 Oynat Bakalım
    07:15 8’de Sağlık
    08:30 Sinema
    10:45 Survivor Panaroma
    13:00 Doya Doya Moda
    17:15 Survivor 2021
    20:00 Survivor 2021 Ünlüler – Gönüllüler

    Bugün televizyonda neler, hangi diziler var? 25 Şubat 2021 Perşembe TV yayın akışı.. #1

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