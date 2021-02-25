Bugün televizyonda neler, hangi diziler var? 25 Şubat 2021 Perşembe TV yayın akışı..

Bugün televizyonda neler, hangi diziler var? 25 Şubat 2021 Perşembe TV yayın akışı..

Televizyon kanallarında yayınlanan tüm yapımların listesi günlük olarak açıklanıyor. Sevdiği yayınları kaçırmak istemeyenler ise ‘Bugün hangi dizi, film var?’ sorularını sorarak yanıt arıyor.

Pandemi nedeniyle evde kalmaya devam ettiğimiz bu dönemde televizyon en büyük eğlence kaynağı haline geldi. Bu nedenle TV yayın akışı, günün en çok araştırılan konularının başında yer alıyor.

Sevdiği yayınları kaçırmak istemeyenler, ‘Bugün TV’de hangi dizi var?’ sorusuna yanıt arıyor. Özellikle akşam kuşağındaki yayınlar merak ediliyor.

Peki, 25 Şubat Perşembe bugün hangi diziler var? Saat kaçta?

İşte, sevdikleri yapımları kaçırmak istemeyenler için 25 Şubat Perşembe TV yayın akışı...

BUGÜN TELEVİZYONDA NELER VAR?

ATV YAYIN AKIŞI 25 ŞUBAT

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Bir Zamanlar Çukurova

KANAL D YAYIN AKIŞI 25 ŞUBAT

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Yüzleşme

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Şarkılar Bizi Söyler

23:30 Yerli Dizi

STAR TV YAYIN AKIŞI 25 ŞUBAT

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

13:15 Gerçeğin Peşinde

16.30 Söz

18.40 Star Haber

20:00 Akrep

FOX TV YAYIN AKIŞI 25 ŞUBAT

08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat

11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

13:00 Refika ile Öze Dönüş

14:00 Temizlik Benim İşim

16:00 Zuhal Topal’la Sofrada

19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20:00 Mucize Doktor

TRT1 YAYIN AKIŞI 25 ŞUBAT

05:53 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:55 Seksenler (Altyazılı)

07:05 Acemi Anneler

08:15 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi

09:30 Kalk Gidelim

11:30 Türkan Hanım’ın Konağı

13:20 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar

15:55 Acemi Anneler

17:15 Seksenler (Altyazılı)

19:00 Ana Haber (Canlı)

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Türk Sineması “Dağ 2”

22:50 3’te 3

SHOW TV YAYIN AKIŞI 25 ŞUBAT

07:30 Yeni Gelin

08:30 Ebru Akel’le Kadın İsterse

10:00 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler

11:45 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu

14:00 Bir Şansım Olsa

15:15 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18.45 SHOW Ana Haber

20:00 Alev Alev

TV8 YAYIN AKIŞI 25 ŞUBAT

06:00 Oynat Bakalım

07:15 8’de Sağlık

08:30 Sinema

10:45 Survivor Panaroma

13:00 Doya Doya Moda

17:15 Survivor 2021

20:00 Survivor 2021 Ünlüler – Gönüllüler