2 Eylül 2021 Perşembe TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

Televizyon ekranlarında yeni bir gün daha başlıyor. İzledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, TV yayın akışlarına göz atıyor. İşte 2 Eylül 2021 Perşembe TV yayın akışı...

TV yayın akışları, günün en çok araştırılan konuların başında yer alıyor. Medya gündemini yakından takip edenler, televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor.

Televizyon karşısında vakit geçirmeyi sevenler ve bekledikleri yapımları kaçırmak istemeyen izleyiciler, 'Bugün televizyonda neler var?' sorusuna yanıt arıyor.

2 Eylül 2021 Perşembe akşamı yayınlanacak olan dizi, film ve programlar, izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.

Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi, film ve programlar yayınlanacak? İşte 2 Eylül 2021 Perşembe TV yayın akışı...

2 EYLÜL 2021 PERŞEMBE BUGÜN TELEVİZYONDA NE VAR?

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane

16:20 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kingsman: Altın Çember

22:20 Ölümcül Makineler

KANAL D YAYIN AKIŞI

06:45 Güneşin Kızları

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Kırık Hayatlar

13:00 Gelinim Mutfakta

15:45 Ece Üner ile Susma

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Jurassic World: Yıkılmış Krallık

22:45 Camdaki Kız

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

16:00 Star Market

18:45 Star Haber

20:00 Kazara Aşk

00:15 Ada Masalı

FOX YAYIN AKIŞI

08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat

11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

13:00 En Hamarat Benim

16:00 Fulya ile Umudun Olsun

19:00 FOX Ana Haber

20:00 Şahane Hayaller

22:00 Fulya ile Umudun Olsun

TRT 1 YAYIN AKIŞI

04:48 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

04:50 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

05:45 Tövbeler Olsun

08:55 Kalk Gidelim

12:20 Benim Adım Melek

16:00 Teşkilat (Altyazılı)

19:00 Ana Haber (Canlı)

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Seksenler (Altyazılı)

00:15 Seneye Bu Zamanlar

01:45 Teşkilat

03:55 Şehirden Uzakta

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Yeni Gelin

08:30 Bu Sabah

11:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Asla Vazgeçme

18:45 SHOW Ana Haber

20:00 Hababam Sınıfı Tatilde

22:15 Salako

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

07:15 8’de Sağlık

08:30 Oynat Bakalım

09:30 MasterChef Türkiye

14:15 Paylaş Benimle

15:00 Paylaş Benimle

17:15 MasterChef Türkiye

20:00 MasterChef Türkiye

00:15 Paylaş Benimle

KANAL 7 YAYIN AKIŞI

06:30 Kanal 7’de Sabah

07:45 Cici Murat

09:00 Anne Kanadı

10:50 Nermin’in Enfes Mutfağı

12:30 Davetsiz Misafir

14:30 Mutfağım Şahane

15:30 Can Yoldaşım

18:00 Kanal 7 Haber Saati

19:00 Baş Tacım

21:30 Diriliş Ertuğrul

00:20 Yusufçuk