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- 2 Eylül 2021 Perşembe TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
2 Eylül 2021 Perşembe TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
- Haber Merkezi
- 02.09.2021 - 08:40
TV yayın akışları, günün en çok araştırılan konuların başında yer alıyor. Medya gündemini yakından takip edenler, televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor.
Televizyon karşısında vakit geçirmeyi sevenler ve bekledikleri yapımları kaçırmak istemeyen izleyiciler, 'Bugün televizyonda neler var?' sorusuna yanıt arıyor.
2 Eylül 2021 Perşembe akşamı yayınlanacak olan dizi, film ve programlar, izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.
Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi, film ve programlar yayınlanacak? İşte 2 Eylül 2021 Perşembe TV yayın akışı...
2 EYLÜL 2021 PERŞEMBE BUGÜN TELEVİZYONDA NE VAR?
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
16:20 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kingsman: Altın Çember
22:20 Ölümcül Makineler
KANAL D YAYIN AKIŞI
06:45 Güneşin Kızları
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Kırık Hayatlar
13:00 Gelinim Mutfakta
15:45 Ece Üner ile Susma
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Jurassic World: Yıkılmış Krallık
22:45 Camdaki Kız
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
16:00 Star Market
18:45 Star Haber
20:00 Kazara Aşk
00:15 Ada Masalı
FOX YAYIN AKIŞI
08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat
11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
13:00 En Hamarat Benim
16:00 Fulya ile Umudun Olsun
19:00 FOX Ana Haber
20:00 Şahane Hayaller
22:00 Fulya ile Umudun Olsun
TRT 1 YAYIN AKIŞI
04:48 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
04:50 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
05:45 Tövbeler Olsun
08:55 Kalk Gidelim
12:20 Benim Adım Melek
16:00 Teşkilat (Altyazılı)
19:00 Ana Haber (Canlı)
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Seksenler (Altyazılı)
00:15 Seneye Bu Zamanlar
01:45 Teşkilat
03:55 Şehirden Uzakta
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Yeni Gelin
08:30 Bu Sabah
11:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Asla Vazgeçme
18:45 SHOW Ana Haber
20:00 Hababam Sınıfı Tatilde
22:15 Salako
TV8 YAYIN AKIŞI
06:30 Oynat Bakalım
07:15 8’de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
09:30 MasterChef Türkiye
14:15 Paylaş Benimle
15:00 Paylaş Benimle
17:15 MasterChef Türkiye
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Paylaş Benimle
KANAL 7 YAYIN AKIŞI
06:30 Kanal 7’de Sabah
07:45 Cici Murat
09:00 Anne Kanadı
10:50 Nermin’in Enfes Mutfağı
12:30 Davetsiz Misafir
14:30 Mutfağım Şahane
15:30 Can Yoldaşım
18:00 Kanal 7 Haber Saati
19:00 Baş Tacım
21:30 Diriliş Ertuğrul
00:20 Yusufçuk