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- 2 Haziran 2021 TV yayın akışı: Bugün televizyonda ne var?
2 Haziran 2021 TV yayın akışı: Bugün televizyonda ne var?
- Haber Merkezi
- 02.06.2021 - 08:50
TV yayın akışları, gün içerisinde insanlar tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.
Gününü televizyon izleyerek geçirmek isteyenler, TV yayın akışlarını kontrol ediyor. Medya gündemini yakından takip eden vatandaşlar, 'Bugün televizyonda neler var?' sorusuna yanıt arıyor.
2 Haziran 2021 Çarşamba akşamı yayımlanacak olan dizi, film ve programlar, izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.
Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi ve filmler yayımlanacak? İşte, 2 Haziran 2021 Çarşamba TV yayın akışı...
BUGÜN TELEVİZYONDA NE VAR?
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kuruluş Osman
00:20 Bir Zamanlar Çukurova
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:15 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk-ı Memnu
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Sadakatsiz
23:45 Camdaki Kız
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:45 Yüksek Sosyete
11:15 Kaçak Gelinler
13:15 Gerçeğin Peşinde
16:20 Güzel Köylü
18:30 Star Haber
20:00 Parker
22:30 Arkadaşım Hoşgeldin
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat
11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
13:00 Osman Müftüoğlu ile 30 Dakikada Sağlık
14:00 Temizlik Benim İşim
16:00 Zuhal Topal’la Sofrada
19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
20:00 Vay Halime
22:45 Anamız Var
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:30 Vuslat
09:00 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi
10:15 Türkan Hanım’ın Konağı
12:00 Kalk Gidelim
14:00 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar
17:00 Anneler
19:00 Ana Haber (Canlı)
20:00 Masumlar Apartmanı
23:30 Yabancı Sinema "Stajyer"
01:35 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi
02:30 Türkan Hanım’ın Konağı
03:45 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Alev Alev
10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
10:00 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler
13:00 Sevcan'la Lezzet Yolunda
15:15 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18.45 SHOW Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
00:30 Çukur
TV8 YAYIN AKIŞI
06:30 Oynat Bakalım
07:15 8’de Sağlık
08:30 Survivor 2021
13:15 Doya Doya Moda
17:15 Survivor Panaroma
20:00 Survivor 2021
00:15 Survivor Ekstra
KANAL 7 YAYIN AKIŞI
06:30 Kanal 7’de Sabah
07:45 Al Fadimem
09:50 Nermin’in Enfes Mutfağı
12:00 Tatlı Bela
14:20 Mutfağım Şahane
15:20 Masum
18:00 Kanal 7 Haber Saati
19:00 Emanet
21:15 Sensiz Olmaz
23:20 Saf Asaf
01:30 Ah Kalbim