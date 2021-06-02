2 Haziran 2021 TV yayın akışı: Bugün televizyonda ne var?

2 Haziran 2021 TV yayın akışı: Bugün televizyonda ne var?

Televizyon ekranlarında yeni bir gün daha başlıyor. Takip ettikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, TV yayın akışlarına göz gezdiriyor. Peki, bugün televizyonda ne var?

TV yayın akışları, gün içerisinde insanlar tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.

Gününü televizyon izleyerek geçirmek isteyenler, TV yayın akışlarını kontrol ediyor. Medya gündemini yakından takip eden vatandaşlar, 'Bugün televizyonda neler var?' sorusuna yanıt arıyor.

2 Haziran 2021 Çarşamba akşamı yayımlanacak olan dizi, film ve programlar, izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.

Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi ve filmler yayımlanacak? İşte, 2 Haziran 2021 Çarşamba TV yayın akışı...

BUGÜN TELEVİZYONDA NE VAR?

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kuruluş Osman

00:20 Bir Zamanlar Çukurova

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:15 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk-ı Memnu

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Sadakatsiz

23:45 Camdaki Kız

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Yüksek Sosyete

11:15 Kaçak Gelinler

13:15 Gerçeğin Peşinde

16:20 Güzel Köylü

18:30 Star Haber

20:00 Parker

22:30 Arkadaşım Hoşgeldin

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat

11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

13:00 Osman Müftüoğlu ile 30 Dakikada Sağlık

14:00 Temizlik Benim İşim

16:00 Zuhal Topal’la Sofrada

19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20:00 Vay Halime

22:45 Anamız Var

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:30 Vuslat

09:00 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi

10:15 Türkan Hanım’ın Konağı

12:00 Kalk Gidelim

14:00 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar

17:00 Anneler

19:00 Ana Haber (Canlı)

20:00 Masumlar Apartmanı

23:30 Yabancı Sinema "Stajyer"

01:35 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi

02:30 Türkan Hanım’ın Konağı

03:45 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Alev Alev

10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

10:00 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler

13:00 Sevcan'la Lezzet Yolunda

15:15 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18.45 SHOW Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

00:30 Çukur

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

07:15 8’de Sağlık

08:30 Survivor 2021

13:15 Doya Doya Moda

17:15 Survivor Panaroma

20:00 Survivor 2021

00:15 Survivor Ekstra

KANAL 7 YAYIN AKIŞI

06:30 Kanal 7’de Sabah

07:45 Al Fadimem

09:50 Nermin’in Enfes Mutfağı

12:00 Tatlı Bela

14:20 Mutfağım Şahane

15:20 Masum

18:00 Kanal 7 Haber Saati

19:00 Emanet

21:15 Sensiz Olmaz

23:20 Saf Asaf

01:30 Ah Kalbim