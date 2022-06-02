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    2 Haziran 2022 Perşembe TV yayın akışı: Bir dizi sezon finali yapıyor!

    Televizyon ekranlarında yeni bir gün daha başlıyor. İzledikleri dizi ve programların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, TV yayın akışlarına göz atıyor. İşte 2 Haziran 2022 Perşembe TV yayın akışı
    • Haber Merkezi
    • 02.06.2022 - 08:51
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    2 Haziran 2022 Perşembe TV yayın akışı: Bir dizi sezon finali yapıyor!

    Televizyon yayın akışları, gün içerisinde insanlar tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.

    Medya gündemini yakından takip edenler, televizyon kanallarında hangi dizi, film ve yarışma programlarının olduğunu merak ediyor.

    Televizyon karşısında vakit geçirmeyi sevenler ve bekledikleri yapımları kaçırmak istemeyen izleyiciler, ‘’Bugün hangi kanalda ne var?’’ sorusuna yanıt arıyor.

    Yaz ayları yaklaştıkça sezon finali veya final yapan diziler, yayın akışlarını değiştirirken yeni yapımlar da yerini alıyor.

    2 Haziran 2022 Perşembe TV yayın akışında sevilen dizilerin yanı sıra Survivor All Star da yeni bölümüyle yer alıyor.

    Mahkum dizisi ise bu akşam ekranlara gelecek 24. bölümüyle sezon finali yapıyor.

    Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi ve filmler yayınlanacak? İşte 2 Haziran 2022 Perşembe ATV, Kanal D, Star TV, Fox TV, TRT1, Show TV, TV8 yayın akışı…

    2 Haziran 2022 Perşembe TV yayın akışı

    ATV yayın akışı

    08:00 Kahvaltı Haberleri
    10:00 Müge anllı İle Tatlı Sert
    13:00 ATV Gün Ortası
    14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
    16:00 Esra Erol’da
    19:00 ATV Ana Haber
    20:00 Bir Zamanlar Çukurova
    00:20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru

    Kanal D yayın akışı

    07:00 Sihirli Annem
    09:00 Neler Oluyor Hayatta?
    11:00 Yaprak Dökümü
    13:00 Gelinim Mutfakta
    16:00 Aşk-ı Memnu
    18:45 Kanal D Ana Haber
    20:00 Camdaki Kız
    00:15 Seversin

    Star TV yayın akışı

    07:00 Mesut Yar ile Bugün
    09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
    13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
    16:00 Güzel Köylü
    18:45 Star Haber
    20:00 Zor Ölüm 3
    22:30 Zor Ölüm 3

    Fox TV yayın akışı

    08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat
    10:45 Ekonomi Arası
    11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
    13:00 En Hamarat Benim
    16:00 Fulya ile Umudun Olsun
    17:00 İyilik
    19:00 FOX Ana Haber
    20:00 Mahkum
    00:00 İyilik

    TRT 1 yayın akışı

    05:38 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
    05:40 Elimi Bırakma
    08:45 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
    10:00 Alişan İle Hayata Gülümse (Canlı)
    12:45 Türkiye'nin Mutfağı
    15:15 Kara Tahta (Altyazılı)
    16:40 Seksenler
    19:00 Ana Haber (Canlı)
    19:55 İddiaların Aksine
    20:00 Yabancı Sinema "Charlie'nin Çikolata Fabrikası"
    22:30 Yabancı Sinema "Kimliksiz" (Altyazılı)
    00:45 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı (Altyazılı)
    03:10 Yabancı Sinema "Kimliksiz" (Altyazılı)
    04:55 Şehrime Hoş Geldiniz

    Show TV yayın akışı

    06:00 Gelin Evi
    08:15 Bu Sabah
    10:30 Şef Kapımda
    12:10 Gelin Evi
    15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Asla Vazgeçme
    18:45 Show Ana Haber
    20:00 Güldür Güldür Show
    00:15 Aziz

    TV8 yayın akışı

    08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
    11:15 Annenin Sırrıdır Çocuk
    14:45 Canım Annem
    16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
    20:00 Survivor All Star
    00:15 Survivor Ekstra

    2 Haziran 2022 Perşembe TV yayın akışı: Bir dizi sezon finali yapıyor! #1


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