- Haberler
- Medya Haberleri
- 2 Haziran 2022 Perşembe TV yayın akışı: Bir dizi sezon finali yapıyor!
2 Haziran 2022 Perşembe TV yayın akışı: Bir dizi sezon finali yapıyor!
- Haber Merkezi
- 02.06.2022 - 08:51
Televizyon yayın akışları, gün içerisinde insanlar tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.
Medya gündemini yakından takip edenler, televizyon kanallarında hangi dizi, film ve yarışma programlarının olduğunu merak ediyor.
Televizyon karşısında vakit geçirmeyi sevenler ve bekledikleri yapımları kaçırmak istemeyen izleyiciler, ‘’Bugün hangi kanalda ne var?’’ sorusuna yanıt arıyor.
Yaz ayları yaklaştıkça sezon finali veya final yapan diziler, yayın akışlarını değiştirirken yeni yapımlar da yerini alıyor.
2 Haziran 2022 Perşembe TV yayın akışında sevilen dizilerin yanı sıra Survivor All Star da yeni bölümüyle yer alıyor.
Mahkum dizisi ise bu akşam ekranlara gelecek 24. bölümüyle sezon finali yapıyor.
Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi ve filmler yayınlanacak? İşte 2 Haziran 2022 Perşembe ATV, Kanal D, Star TV, Fox TV, TRT1, Show TV, TV8 yayın akışı…
2 Haziran 2022 Perşembe TV yayın akışı
ATV yayın akışı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge anllı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Bir Zamanlar Çukurova
00:20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru
Kanal D yayın akışı
07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk-ı Memnu
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Camdaki Kız
00:15 Seversin
Star TV yayın akışı
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
16:00 Güzel Köylü
18:45 Star Haber
20:00 Zor Ölüm 3
22:30 Zor Ölüm 3
Fox TV yayın akışı
08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat
10:45 Ekonomi Arası
11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
13:00 En Hamarat Benim
16:00 Fulya ile Umudun Olsun
17:00 İyilik
19:00 FOX Ana Haber
20:00 Mahkum
00:00 İyilik
TRT 1 yayın akışı
05:38 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:40 Elimi Bırakma
08:45 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
10:00 Alişan İle Hayata Gülümse (Canlı)
12:45 Türkiye'nin Mutfağı
15:15 Kara Tahta (Altyazılı)
16:40 Seksenler
19:00 Ana Haber (Canlı)
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Yabancı Sinema "Charlie'nin Çikolata Fabrikası"
22:30 Yabancı Sinema "Kimliksiz" (Altyazılı)
00:45 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı (Altyazılı)
03:10 Yabancı Sinema "Kimliksiz" (Altyazılı)
04:55 Şehrime Hoş Geldiniz
Show TV yayın akışı
06:00 Gelin Evi
08:15 Bu Sabah
10:30 Şef Kapımda
12:10 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Asla Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
00:15 Aziz
TV8 yayın akışı
08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
11:15 Annenin Sırrıdır Çocuk
14:45 Canım Annem
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 Survivor All Star
00:15 Survivor Ekstra