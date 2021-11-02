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    2 Kasım 2021 Salı TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    Severek izledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, TV yayın akışlarına göz gezdiriyor. Peki bugün televizyonda ne var? İşte 2 Kasım 2021 Salı TV yayın akışı...
    • Haber Merkezi
    • 02.11.2021 - 08:39
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    2 Kasım 2021 Salı TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    TV yayın akışları, gün içerisinde insanlar tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.

    Gününü televizyon izleyerek geçirmek isteyenler, TV yayın akışlarını kontrol ediyor. Yeni başlayan yaz dizilerinin yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, ‘’Bugün televizyonda neler var?’’ sorusuna yanıt arıyor.

    Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi ve filmler yayınlanacak? İşte 2 Kasım 2021 Salı TV yayın akışı...

    2 KASIM 2021 SALI BUGÜN TELEVİZYONDA NE VAR?

    ATV YAYIN AKIŞI

    08:00 Kahvaltı Haberleri
    10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
    13:00 ATV Gün Ortası
    14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
    16:20 Esra Erol’da
    19:00 ATV Ana Haber
    20:00 Greenland: Son Sığınak
    22:40 Kalp Yarası

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    07:00 Sihirli Annem
    09:00 Neler Oluyor Hayatta?
    11:00 Evim Şahane
    13:00 Gelinim Mutfakta
    15:45 Ece Üner ile Susma
    18:45 Kanal D Ana Haber
    20:00 Çember: Kalpsiz
    22:30 Cehennem Melekleri 2

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    07:00 Mesut Yar ile Bugün
    09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
    13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
    16:00 Kiralık Aşk
    18:30 Star Haber
    20:00 Sana Söz
    00:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan

    FOX TV YAYIN AKIŞI

    08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat
    10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
    13:00 En Hamarat Benim
    16:00 Fulya ile Umudun Olsun
    19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
    20:00 Evlilik Hakkında Her Şey
    23:45 Kanunsuz Topraklar

    TRT 1 YAYIN AKIŞI

    05:48 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
    05:50 Tek Yürek
    09:00 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
    10:30 Teşkilat (Altyazılı)
    13:00 Bizim Köyün Kızları
    15:30 Dünya Hali (Altyazılı)
    16:45 Seksenler (Altyazılı)
    19:00 Ana Haber (Canlı)
    19:55 İddiaların Aksine
    20:00 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)
    00:15 Teşkilat (Altyazılı)
    02:45 Bizim Köyün Kızları
    04:45 Seksenler (Altyazılı)

    SHOW TV YAYIN AKIŞI

    06:00 Aşk Laftan Anlamaz
    08:15 Bu Sabah
    11:00 Öyle Olsun
    13:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
    15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Asla Vazgeçme 
    18:10 Senin Hayatın 
    18.45 SHOW Ana Haber
    20:00 Yalancı
    00:15 Üç Kuruş

    TV8 YAYIN AKIŞI

    06:30 Oynat Bakalım
    07:15 8’de Sağlık
    08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
    11:15 MasterChef Türkiye
    16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
    20:00 MasterChef Türkiye
    00:15 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

    2 Kasım 2021 Salı TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var? #1

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