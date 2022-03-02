Euro
15.64
0.85%
Dolar
14.05
1.09%
Altın
875.11
0.71%
Borsa
1970
0.00%
Bitcoin
617.026
3.26%
BTXN Coin
36.75
-1.97%
Bitexen
3ºC
İstanbul
Bulutlu 3 C

    2 Mart 2022 Çarşamba TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    TV başına geçenler, hangi kanalda ne var ne yok göz atıyor. Peki bugün televizyonda neler, hangi diziler var? İşte 2 Mart 2022 Çarşamba günü TV yayın akışları...
    • Haber Merkezi
    • 02.03.2022 - 09:21
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    2 Mart 2022 Çarşamba TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    TV yayın akışları, gün içerisinde insanlar tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.

    Televizyon keyfi yapmak isteyenler, tv yayın akışlarına göz atarak sevdikleri yapımlara bakıyor.

    2 Mart 2022 Çarşamba günü yayımlanacak olan dizi, film ve programlar, izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.

    Peki bugün televizyonda neler, hangi diziler var? İşte 2 Mart 2022 Çarşamba TV yayın akışı..

    2 MART BUGÜN TELEVİZYONDA NELER VAR?

    ATV YAYIN AKIŞI

    08:00 Kahvaltı Haberleri
    10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
    13:00 ATV Gün Ortası
    14:00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
    16:00 Esra Erol’da
    19:00 ATV Ana Haber
    20:00 Kuruluş Osman
    00:20 Yalnız Kurt

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    07:00 Sihirli Annem
    09:00 Neler Oluyor Hayatta?
    11:00 Yaprak Dökümü
    13:00 Gelinim Mutfakta
    16:00 Arka Sokaklar
    18:45 Kanal D Ana Haber
    20:00 Sadakatsiz
    23:30 Yargı

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    07:00 Mesut Yar İle Bugün
    09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
    13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
    16:00 Söz
    18:30 Star Ana Haber
    20:00 Organize İşler 2: Sazan Sarmalı (Yerli Sinema)
    22:30 Organize İşler 2: Sazan Sarmalı (Yerli Sinema)
    00:45 Aramızda Kalsın

    FOX TV YAYIN AKIŞI

    07:00 Kadının Sesi
    08:00 İsmail Küçükkaya İle Çalar Saat
    10:45 Ekonomi Arası
    11:00 Son Nefesime Kadar
    13:00 En Hamarat Benim
    16:45 Fulya İle Umudun Olsun
    19:00 Selçuk Tepeli Fox Ana Haber
    20:00 Son Nefesime Kadar
    01:15 Mahkum

    TRT 1 YAYIN AKIŞI

    08:15 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi
    09:30 Alişan İle Gülümse Hayata
    12:15 Şehirden Uzakta
    13:15 Beni Böyle Sev
    16:30 Seksenler
    19:00 Ana Haber
    19:55 İddiaların Aksine
    20:00 Sultan (Yabancı Sinema)
    23:45 112 Acil Çağrı

    SHOW TV YAYIN AKIŞI

    08:00 Bu Sabah
    10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
    12:00 Gelin Evi Fiskos
    12:30 Gelin Evi
    15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
    18:45 Show Ana Haber
    20:00 Oğlum
    00:15 Baba

    TV8 YAYIN AKIŞI

    06:30 Oynat Bakalım
    07:15 8’de Sağlık
    08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
    11:15 Survivor All Star
    13:00 Survivor Panorama
    14:45 Canım Annem
    16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
    20:00 Survivor All Star
    00:15 Survivor Ekstra

     


    İlginizi Çekebilir

    Koronavirüs Bilim Kurulu yarın toplanıyor
    Gündem

    Koronavirüs Bilim Kurulu yarın toplanıyor

    Vakum bombası nedir
    İpucu

    Vakum bombası nedir

    Ünlü İş İnsanı Murat Acar'dan Kazandıran Strateji
    Cryto Trade

    Ünlü İş İnsanı Murat Acar'dan Kazandıran Strateji

    Görüş Bildir