2 Mayıs 2022 Pazartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

Bayramın ilk gününü televizyon izleyerek geçirmek isteyenler, TV yayın akışlarına göz atıyor. Peki bugün televizyonda neler var? İşte 2 Mayıs 2022 Pazartesi TV yayın akışı...

Televizyon yayın akışları, gün içerisinde insanlar tarafından en çok araştırılan konuların başında geliyor.

Bayramın ilk gününü televizyon izleyerek geçirmek isteyenler, TV yayın akışlarına göz gezdiriyor.

Televizyon ekranlarının bayram yayın akışlarını merak edenler, ‘’Bugün televizyonda neler var?’’ sorusuna yanıt arıyor.

2 Mayıs 2022 Pazartesi akşamı yayınlanacak olan dizi, film ve programlar, izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.

Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi, film ve programlar yayınlanacak? İşte 2 Mayıs 2022 Pazartesi TV yayın akışı...

2 Mayıs 2022 Pazartesi TV yayın akışı

Atv yayın akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Oskar’s Oasis

10:15 Kukuli

10:40 Maceracı Yüzgeçler

10:55 Neşeli Dünyam

11:10 Alvin ve Sincaplar 2

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol’da Özel

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Vanguard

22:20 Bir Zamanlar Hollywood’da

Kanal D yayın akışı

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Şarkılar Bizi Söyler

00:15 Dev Primat Canavara Karşı

Star TV yayın akışı

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Gerçeğin Peşinde

16:00 Güzel Köylü

18:30 Star Haber

20:00 Hedefim Sensin

22:30 Arkadaşım Hoşgeldin

Fox TV yayın akışı

08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat

10:45 Ekonomi Arası

11:00 Gülümse Kaderine

13:45 En Hamarat Benim

16:30 Fulya ile Umudun Olsun

19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20:00 Yasak Elma

22:30 İyilik

TRT 1 yayın akışı

04:58 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:00 Ramazan Günlüğü

05:30 Bir İyilik Hikayesi

05:45 Bayram Namazı

07:00 Merhamet "Umutsuzluğa Yolculuk"

08:00 Bayram Sevinci (Canlı)

10:15 Alişan İle Hayata Gülümse

12:45 Türkiye'nin Mutfağı

15:15 Ramazan Günlüğü

15:45 Kara Tahta (Altyazılı)

19:00 Ana Haber (Canlı)

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Türk Sineması ''Bayram Havası'' (Altyazılı)

22:30 Kasaba Doktoru (Altyazılı)

01:25 Dengi Dengine

03:15 Türk Sineması ''Bayram Havası'' (Altyazılı)

05:05 Ramazan Günlüğü

Show TV yayın akışı

06:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

08:45 Bir Şansım Olsa

10:00 Tatlı Dillim

12:00 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan’la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Eltilerin Savaşı

TV8 yayın akışı

08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa

11:15 Survivor All Star

13:00 Canım Annem

15:00 Canım Annem

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 Survivor All Star

00:15 Annenin Sırrıdır Çocuk