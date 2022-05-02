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- 2 Mayıs 2022 Pazartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
2 Mayıs 2022 Pazartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
- Haber Merkezi
- 02.05.2022 - 08:45
Televizyon yayın akışları, gün içerisinde insanlar tarafından en çok araştırılan konuların başında geliyor.
Bayramın ilk gününü televizyon izleyerek geçirmek isteyenler, TV yayın akışlarına göz gezdiriyor.
Televizyon ekranlarının bayram yayın akışlarını merak edenler, ‘’Bugün televizyonda neler var?’’ sorusuna yanıt arıyor.
2 Mayıs 2022 Pazartesi akşamı yayınlanacak olan dizi, film ve programlar, izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.
Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi, film ve programlar yayınlanacak? İşte 2 Mayıs 2022 Pazartesi TV yayın akışı...
2 Mayıs 2022 Pazartesi TV yayın akışı
Atv yayın akışı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Oskar’s Oasis
10:15 Kukuli
10:40 Maceracı Yüzgeçler
10:55 Neşeli Dünyam
11:10 Alvin ve Sincaplar 2
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da Özel
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Vanguard
22:20 Bir Zamanlar Hollywood’da
Kanal D yayın akışı
07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Şarkılar Bizi Söyler
00:15 Dev Primat Canavara Karşı
Star TV yayın akışı
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Gerçeğin Peşinde
16:00 Güzel Köylü
18:30 Star Haber
20:00 Hedefim Sensin
22:30 Arkadaşım Hoşgeldin
Fox TV yayın akışı
08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat
10:45 Ekonomi Arası
11:00 Gülümse Kaderine
13:45 En Hamarat Benim
16:30 Fulya ile Umudun Olsun
19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
20:00 Yasak Elma
22:30 İyilik
TRT 1 yayın akışı
04:58 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:00 Ramazan Günlüğü
05:30 Bir İyilik Hikayesi
05:45 Bayram Namazı
07:00 Merhamet "Umutsuzluğa Yolculuk"
08:00 Bayram Sevinci (Canlı)
10:15 Alişan İle Hayata Gülümse
12:45 Türkiye'nin Mutfağı
15:15 Ramazan Günlüğü
15:45 Kara Tahta (Altyazılı)
19:00 Ana Haber (Canlı)
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Türk Sineması ''Bayram Havası'' (Altyazılı)
22:30 Kasaba Doktoru (Altyazılı)
01:25 Dengi Dengine
03:15 Türk Sineması ''Bayram Havası'' (Altyazılı)
05:05 Ramazan Günlüğü
Show TV yayın akışı
06:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
08:45 Bir Şansım Olsa
10:00 Tatlı Dillim
12:00 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Eltilerin Savaşı
TV8 yayın akışı
08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
11:15 Survivor All Star
13:00 Canım Annem
15:00 Canım Annem
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 Survivor All Star
00:15 Annenin Sırrıdır Çocuk