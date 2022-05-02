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    2 Mayıs 2022 Pazartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    Bayramın ilk gününü televizyon izleyerek geçirmek isteyenler, TV yayın akışlarına göz atıyor. Peki bugün televizyonda neler var? İşte 2 Mayıs 2022 Pazartesi TV yayın akışı...
    • Haber Merkezi
    • 02.05.2022 - 08:45
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    2 Mayıs 2022 Pazartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    Televizyon yayın akışları, gün içerisinde insanlar tarafından en çok araştırılan konuların başında geliyor.

    Bayramın ilk gününü televizyon izleyerek geçirmek isteyenler, TV yayın akışlarına göz gezdiriyor.

    Televizyon ekranlarının bayram yayın akışlarını merak edenler, ‘’Bugün televizyonda neler var?’’ sorusuna yanıt arıyor.

    2 Mayıs 2022 Pazartesi akşamı yayınlanacak olan dizi, film ve programlar, izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.

    Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi, film ve programlar yayınlanacak? İşte 2 Mayıs 2022 Pazartesi TV yayın akışı...

    2 Mayıs 2022 Pazartesi TV yayın akışı

    Atv yayın akışı

    08:00 Kahvaltı Haberleri
    10:00 Oskar’s Oasis
    10:15 Kukuli
    10:40 Maceracı Yüzgeçler
    10:55 Neşeli Dünyam
    11:10 Alvin ve Sincaplar 2
    13:00 ATV Gün Ortası
    14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
    16:00 Esra Erol’da Özel
    19:00 ATV Ana Haber
    20:00 Vanguard
    22:20 Bir Zamanlar Hollywood’da

    Kanal D yayın akışı

    07:00 Sihirli Annem
    09:00 Neler Oluyor Hayatta?
    11:00 Yaprak Dökümü
    13:00 Gelinim Mutfakta
    16:00 Arka Sokaklar
    18:45 Kanal D Ana Haber
    20:00 Şarkılar Bizi Söyler
    00:15 Dev Primat Canavara Karşı

    Star TV yayın akışı

    07:00 Mesut Yar ile Bugün
    09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
    13:00 Gerçeğin Peşinde
    16:00 Güzel Köylü
    18:30 Star Haber
    20:00 Hedefim Sensin
    22:30 Arkadaşım Hoşgeldin

    Fox TV yayın akışı

    08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat
    10:45 Ekonomi Arası
    11:00 Gülümse Kaderine
    13:45 En Hamarat Benim
    16:30 Fulya ile Umudun Olsun
    19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
    20:00 Yasak Elma
    22:30 İyilik

    TRT 1 yayın akışı

    04:58 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
    05:00 Ramazan Günlüğü
    05:30 Bir İyilik Hikayesi
    05:45 Bayram Namazı
    07:00 Merhamet "Umutsuzluğa Yolculuk"
    08:00 Bayram Sevinci (Canlı)
    10:15 Alişan İle Hayata Gülümse
    12:45 Türkiye'nin Mutfağı
    15:15 Ramazan Günlüğü
    15:45 Kara Tahta (Altyazılı)
    19:00 Ana Haber (Canlı)
    19:55 İddiaların Aksine
    20:00 Türk Sineması ''Bayram Havası'' (Altyazılı)
    22:30 Kasaba Doktoru (Altyazılı)
    01:25 Dengi Dengine
    03:15 Türk Sineması ''Bayram Havası'' (Altyazılı)
    05:05 Ramazan Günlüğü

    Show TV yayın akışı

    06:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
    08:45 Bir Şansım Olsa
    10:00 Tatlı Dillim
    12:00 Gelin Evi
    15:00 Didem Arslan’la Vazgeçme
    18:45 Show Ana Haber
    20:00 Eltilerin Savaşı

    TV8 yayın akışı

    08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
    11:15 Survivor All Star
    13:00 Canım Annem
    15:00 Canım Annem
    16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
    20:00 Survivor All Star
    00:15 Annenin Sırrıdır Çocuk

    2 Mayıs 2022 Pazartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var? #1


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