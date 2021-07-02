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    2 Temmuz 2021 Cuma TV yayın akışı: Bugün televizyonda ne var?

    Televizyon ekranlarında yeni bir gün daha başlıyor. Televizyon kanallarının sıkı takipçileri, TV yayın akışlarına göz atıyor. Peki bugün televizyonda ne var? İşte 2 Temmuz 2021 Cuma TV yayın akışı..
    • Haber Merkezi
    • 02.07.2021 - 08:37
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    2 Temmuz 2021 Cuma TV yayın akışı: Bugün televizyonda ne var?

    TV yayın akışları, günün en çok araştırılan konuların başında yer alıyor. Medya gündemini yakından takip edenler, televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor.

    Koronavirüs salgını nedeniyle dışarı çıkmak yerine evde kalıp televizyon izleyerek vakit geçirmek isteyenler, 'Bugün televizyonda ne var?' sorusunun cevabını arıyor.

    2 Temmuz 2021 Cuma gününde, kanalların yayın akışında birbirinden iddialı dizi ve programlar yer alıyor.

    Peki, bugün televizyonda neler var? İşte, 2 Temmuz 2021 Cuma TV yayın akışı..

    2 TEMMUZ 2021 CUMA TV YAYIN AKIŞI

    ATV YAYIN AKIŞI

    07:00 Kahvaltı Haberleri
    08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Yanıtlıyor
    10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
    13:00 ATV Gün Ortası
    14:00 Baş Belası
    16:20 Bir Zamanlar Çukurova
    19:00 ATV Ana Haber
    20:00 Bozkır Arslanı Celaleddin (Sezon Finali)
    00:20 Kalp Yarası

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    07:00 Sihirli Annem
    09:00 Neler Oluyor Hayatta?
    11:00 Yaprak Dökümü
    13:00 Gelinim Mutfakta
    16:00 Arka Sokaklar
    18:45 Kanal D Ana Haber
    20:00 Çok Güzel Hareketler Bunlar 2
    21:00 Recep İvedik 2
    23:15 Baht Oyunu

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    07:00 Menajerimi Ara
    09:45 Yüksek Sosyete
    11:15 Kaçak Gelinler
    13:15 Gerçeğin Peşinde
    16:20 Güzel Köylü
    18:30 Star Haber
    20:00 Kuzeyin Oğlu Volkan Konak
    00:30 Yerli Dizi

    FOX YAYIN AKIŞI

    08:00 Çalar Saat
    11:00 Şef Akademi Doğada
    13:45 Şevkat Yerimdar
    16:15 Aşk Mantık İntikam
    19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
    20:00 Aşk Mantık İntikam
    02:30 Masumiyet

    TRT 1 YAYIN AKIŞI

    06:03 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
    06:05 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
    07:30 Vuslat
    11:00 Tozkoparan
    12:40 Kalk Gidelim
    15:55 Ev Sineması Kuşağı "Son Takla"
    18:00 Ana Haber (Canlı)
    18:50 Doğrusu Ne?
    18:55 UEFA EURO 2020 Çeyrek Final Futbol Karş. "İsviçre-İspanya" (Canlı)
    21:00 Kupa Akşamı (Canlı)
    21:55 UEFA EURO 2020 Çeyrek Final Futbol Karş. "Belçika-İtalya" (Canlı)
    00:15 Bir Zamanlar Kıbrıs (Altyazılı)
    03:05 Kalk Gidelim

    SHOW TV YAYIN AKIŞI

    06:00 Alev Alev
    10:00 Bir Şansım Olsa
    13:00 Sevcan’la Lezzet Yolunda
    15:15 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
    18:45 SHOW Ana Haber
    20:00 Güldür Güldür Show (Sezon Finali)
    23:30 Van Helsing

    TV8 YAYIN AKIŞI

    06:30 Oynat Bakalım
    07:15 8’de Sağlık
    08:30 MasterChef Türkiye
    13:15 Doya Doya Moda
    17:15 MasterChef Türkiye
    20:00 MasterChef Türkiye (Kolaj)
    00:15 Dizi

    KANAL 7 YAYIN AKIŞI

    06:30 Kanal 7’de Sabah
    08:00 Yine Bana Kalasın
    10:00 Yemin
    11:30 Nermin’in Enfes Mutfağı
    13:20 Emanet
    14:30 Mutfağım Şahane
    15:30 Masum
    18:00 Kanal 7 Haber Saati
    19:00 Baş Tacım
    21:30 Diriliş Ertuğrul
    00:20 Diriliş Ertuğrul

    2 Temmuz 2021 Cuma TV yayın akışı: Bugün televizyonda ne var? #1

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