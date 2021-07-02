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- 2 Temmuz 2021 Cuma TV yayın akışı: Bugün televizyonda ne var?
2 Temmuz 2021 Cuma TV yayın akışı: Bugün televizyonda ne var?
- Haber Merkezi
- 02.07.2021 - 08:37
TV yayın akışları, günün en çok araştırılan konuların başında yer alıyor. Medya gündemini yakından takip edenler, televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor.
Koronavirüs salgını nedeniyle dışarı çıkmak yerine evde kalıp televizyon izleyerek vakit geçirmek isteyenler, 'Bugün televizyonda ne var?' sorusunun cevabını arıyor.
2 Temmuz 2021 Cuma gününde, kanalların yayın akışında birbirinden iddialı dizi ve programlar yer alıyor.
Peki, bugün televizyonda neler var? İşte, 2 Temmuz 2021 Cuma TV yayın akışı..
2 TEMMUZ 2021 CUMA TV YAYIN AKIŞI
ATV YAYIN AKIŞI
07:00 Kahvaltı Haberleri
08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Yanıtlıyor
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Baş Belası
16:20 Bir Zamanlar Çukurova
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Bozkır Arslanı Celaleddin (Sezon Finali)
00:20 Kalp Yarası
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Çok Güzel Hareketler Bunlar 2
21:00 Recep İvedik 2
23:15 Baht Oyunu
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Menajerimi Ara
09:45 Yüksek Sosyete
11:15 Kaçak Gelinler
13:15 Gerçeğin Peşinde
16:20 Güzel Köylü
18:30 Star Haber
20:00 Kuzeyin Oğlu Volkan Konak
00:30 Yerli Dizi
FOX YAYIN AKIŞI
08:00 Çalar Saat
11:00 Şef Akademi Doğada
13:45 Şevkat Yerimdar
16:15 Aşk Mantık İntikam
19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
20:00 Aşk Mantık İntikam
02:30 Masumiyet
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:03 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06:05 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
07:30 Vuslat
11:00 Tozkoparan
12:40 Kalk Gidelim
15:55 Ev Sineması Kuşağı "Son Takla"
18:00 Ana Haber (Canlı)
18:50 Doğrusu Ne?
18:55 UEFA EURO 2020 Çeyrek Final Futbol Karş. "İsviçre-İspanya" (Canlı)
21:00 Kupa Akşamı (Canlı)
21:55 UEFA EURO 2020 Çeyrek Final Futbol Karş. "Belçika-İtalya" (Canlı)
00:15 Bir Zamanlar Kıbrıs (Altyazılı)
03:05 Kalk Gidelim
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Alev Alev
10:00 Bir Şansım Olsa
13:00 Sevcan’la Lezzet Yolunda
15:15 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 SHOW Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show (Sezon Finali)
23:30 Van Helsing
TV8 YAYIN AKIŞI
06:30 Oynat Bakalım
07:15 8’de Sağlık
08:30 MasterChef Türkiye
13:15 Doya Doya Moda
17:15 MasterChef Türkiye
20:00 MasterChef Türkiye (Kolaj)
00:15 Dizi
KANAL 7 YAYIN AKIŞI
06:30 Kanal 7’de Sabah
08:00 Yine Bana Kalasın
10:00 Yemin
11:30 Nermin’in Enfes Mutfağı
13:20 Emanet
14:30 Mutfağım Şahane
15:30 Masum
18:00 Kanal 7 Haber Saati
19:00 Baş Tacım
21:30 Diriliş Ertuğrul
00:20 Diriliş Ertuğrul