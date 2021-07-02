2 Temmuz 2021 Cuma TV yayın akışı: Bugün televizyonda ne var?

2 Temmuz 2021 Cuma TV yayın akışı: Bugün televizyonda ne var?

Televizyon ekranlarında yeni bir gün daha başlıyor. Televizyon kanallarının sıkı takipçileri, TV yayın akışlarına göz atıyor. Peki bugün televizyonda ne var? İşte 2 Temmuz 2021 Cuma TV yayın akışı..

TV yayın akışları, günün en çok araştırılan konuların başında yer alıyor. Medya gündemini yakından takip edenler, televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor.

Koronavirüs salgını nedeniyle dışarı çıkmak yerine evde kalıp televizyon izleyerek vakit geçirmek isteyenler, 'Bugün televizyonda ne var?' sorusunun cevabını arıyor.

2 Temmuz 2021 Cuma gününde, kanalların yayın akışında birbirinden iddialı dizi ve programlar yer alıyor.

Peki, bugün televizyonda neler var? İşte, 2 Temmuz 2021 Cuma TV yayın akışı..

2 TEMMUZ 2021 CUMA TV YAYIN AKIŞI

ATV YAYIN AKIŞI

07:00 Kahvaltı Haberleri

08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Yanıtlıyor

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Baş Belası

16:20 Bir Zamanlar Çukurova

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Bozkır Arslanı Celaleddin (Sezon Finali)

00:20 Kalp Yarası

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Çok Güzel Hareketler Bunlar 2

21:00 Recep İvedik 2

23:15 Baht Oyunu

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Menajerimi Ara

09:45 Yüksek Sosyete

11:15 Kaçak Gelinler

13:15 Gerçeğin Peşinde

16:20 Güzel Köylü

18:30 Star Haber

20:00 Kuzeyin Oğlu Volkan Konak

00:30 Yerli Dizi

FOX YAYIN AKIŞI

08:00 Çalar Saat

11:00 Şef Akademi Doğada

13:45 Şevkat Yerimdar

16:15 Aşk Mantık İntikam

19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20:00 Aşk Mantık İntikam

02:30 Masumiyet

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:03 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06:05 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

07:30 Vuslat

11:00 Tozkoparan

12:40 Kalk Gidelim

15:55 Ev Sineması Kuşağı "Son Takla"

18:00 Ana Haber (Canlı)

18:50 Doğrusu Ne?

18:55 UEFA EURO 2020 Çeyrek Final Futbol Karş. "İsviçre-İspanya" (Canlı)

21:00 Kupa Akşamı (Canlı)

21:55 UEFA EURO 2020 Çeyrek Final Futbol Karş. "Belçika-İtalya" (Canlı)

00:15 Bir Zamanlar Kıbrıs (Altyazılı)

03:05 Kalk Gidelim

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Alev Alev

10:00 Bir Şansım Olsa

13:00 Sevcan’la Lezzet Yolunda

15:15 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:45 SHOW Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show (Sezon Finali)

23:30 Van Helsing

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

07:15 8’de Sağlık

08:30 MasterChef Türkiye

13:15 Doya Doya Moda

17:15 MasterChef Türkiye

20:00 MasterChef Türkiye (Kolaj)

00:15 Dizi

KANAL 7 YAYIN AKIŞI

06:30 Kanal 7’de Sabah

08:00 Yine Bana Kalasın

10:00 Yemin

11:30 Nermin’in Enfes Mutfağı

13:20 Emanet

14:30 Mutfağım Şahane

15:30 Masum

18:00 Kanal 7 Haber Saati

19:00 Baş Tacım

21:30 Diriliş Ertuğrul

00:20 Diriliş Ertuğrul