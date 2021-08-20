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- 20 Ağustos 2021 Cuma TV yayın akışı: Bugün televizyonda ne var?
20 Ağustos 2021 Cuma TV yayın akışı: Bugün televizyonda ne var?
- Haber Merkezi
- 20.08.2021 - 08:36
TV yayın akışları, günün en çok araştırılan konuların başında yer alıyor. Medya gündemini yakından takip edenler, televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor.
Severek izledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyen vatandaşlar, 'Bugün televizyonda neler var?' sorusuna yanıt arıyor.
20 Ağustos 2021 Cuma gününde, kanalların yayın akışında birbirinden iddialı dizi ve programlar yer alıyor.
Peki, bugün televizyonda neler var? İşte, 20 Ağustos 2021 Cuma TV yayın akışı..
20 AĞUSTOS 2021 CUMA TV YAYIN AKIŞI
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Bir Zamanlar Çukurova
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Kardeşim Benim 2
16:20 Kardeşlerim
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Baş Belası
00:20 Kalp Yarası
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Güneşin Kızları
13:00 Magazin D Yaz
14:00 Küçük Ağa
16:15 Baht Oyunu
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Karayip Korsanları: Dünyanın Sonu
23:15 Operasyon 41
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Medcezir
09:15 Yüksek Sosyete
10:30 Erkenci Kuş
13:45 Ada Masalı
16:45 Star Market
18:45 Star Haber
20:00 Bir Baba Hindu
22:15 Bir Baba Hindu
FOX YAYIN AKIŞI
08:00 Çalar Saat
11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
13:00 En Hamarat Benim
16:00 Fulya ile Umudun Olsun
19:00 FOX Ana Haber
20:00 Aşk Mantık İntikam
00:00 Davaro
TRT 1 YAYIN AKIŞI
04:53 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
04:55 Tövbeler Olsun
07:50 Kalk Gidelim
11:35 Dünya Hali (Altyazılı)
12:55 Benim Adım Melek
16:05 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)
19:00 Ana Haber (Canlı)
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Yabancı Sinema "Kung Fu Panda 3" (Altyazılı)
21:50 Yabancı Sinema "Müttefik" (Altyazılı)
00:25 Seksenler (Altyazılı)
02:55 Benim Adım Melek
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Yeni Gelin
08:30 Bu Sabah
11:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 SHOW Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
00:15 Korkusuz Korkak
TV8 YAYIN AKIŞI
06:30 Oynat Bakalım
07:15 8’de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
09:30 MasterChef Türkiye
13:30 Paylaş Benimle
15:15 Paylaş Benimle
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Paylaş Benimle
KANAL 7 YAYIN AKIŞI
06:30 Kanal 7’de Sabah
07:45 Düşman Kızı
09:20 Seren Aslan’la Her Gün
10:50 Nermin’in Enfes Mutfağı
12:30 Elimi Bırakma
14:30 Mutfağım Şahane
15:30 Can Yoldaşım
18:00 Kanal 7 Haber Saati
19:00 Baş Tacım
21:30 Diriliş Ertuğrul
00:20 İffet
02:00 Sev Yeter