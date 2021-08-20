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    20 Ağustos 2021 Cuma TV yayın akışı: Bugün televizyonda ne var?

    Televizyon ekranlarında yeni bir gün daha başlıyor. Televizyon kanallarının sıkı takipçileri, TV yayın akışlarına göz atıyor. Peki, bugün televizyonda ne var? İşte 20 Ağustos 2021 Cuma TV yayın akışı.
    • Haber Merkezi
    • 20.08.2021 - 08:36
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    20 Ağustos 2021 Cuma TV yayın akışı: Bugün televizyonda ne var?

    TV yayın akışları, günün en çok araştırılan konuların başında yer alıyor. Medya gündemini yakından takip edenler, televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor.

    Severek izledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyen vatandaşlar, 'Bugün televizyonda neler var?' sorusuna yanıt arıyor.

    20 Ağustos 2021 Cuma gününde, kanalların yayın akışında birbirinden iddialı dizi ve programlar yer alıyor.

    Peki, bugün televizyonda neler var? İşte, 20 Ağustos 2021 Cuma TV yayın akışı..

    20 AĞUSTOS 2021 CUMA TV YAYIN AKIŞI

    ATV YAYIN AKIŞI

    08:00 Kahvaltı Haberleri
    10:00 Bir Zamanlar Çukurova
    13:00 ATV Gün Ortası
    14:00 Kardeşim Benim 2
    16:20 Kardeşlerim
    19:00 ATV Ana Haber
    20:00 Baş Belası
    00:20 Kalp Yarası

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    07:00 Sihirli Annem
    09:00 Neler Oluyor Hayatta?
    11:00 Güneşin Kızları
    13:00 Magazin D Yaz
    14:00 Küçük Ağa
    16:15 Baht Oyunu
    18:45 Kanal D Ana Haber
    20:00 Karayip Korsanları: Dünyanın Sonu
    23:15 Operasyon 41

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    07:00 Medcezir
    09:15 Yüksek Sosyete
    10:30 Erkenci Kuş
    13:45 Ada Masalı
    16:45 Star Market
    18:45 Star Haber
    20:00 Bir Baba Hindu
    22:15 Bir Baba Hindu

    FOX YAYIN AKIŞI

    08:00 Çalar Saat
    11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
    13:00 En Hamarat Benim
    16:00 Fulya ile Umudun Olsun
    19:00 FOX Ana Haber
    20:00 Aşk Mantık İntikam
    00:00 Davaro

    TRT 1 YAYIN AKIŞI

    04:53 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
    04:55 Tövbeler Olsun
    07:50 Kalk Gidelim
    11:35 Dünya Hali (Altyazılı)
    12:55 Benim Adım Melek
    16:05 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)
    19:00 Ana Haber (Canlı)
    19:55 Doğrusu Ne?
    20:00 Yabancı Sinema "Kung Fu Panda 3" (Altyazılı)
    21:50 Yabancı Sinema "Müttefik" (Altyazılı)
    00:25 Seksenler (Altyazılı)
    02:55 Benim Adım Melek

    SHOW TV YAYIN AKIŞI

    06:00 Yeni Gelin
    08:30 Bu Sabah
    11:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
    15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
    18:45 SHOW Ana Haber
    20:00 Güldür Güldür Show
    00:15 Korkusuz Korkak

    TV8 YAYIN AKIŞI

    06:30 Oynat Bakalım
    07:15 8’de Sağlık
    08:30 Oynat Bakalım
    09:30 MasterChef Türkiye
    13:30 Paylaş Benimle
    15:15 Paylaş Benimle
    20:00 MasterChef Türkiye 
    00:15 Paylaş Benimle

    KANAL 7 YAYIN AKIŞI

    06:30 Kanal 7’de Sabah
    07:45 Düşman Kızı
    09:20 Seren Aslan’la Her Gün
    10:50 Nermin’in Enfes Mutfağı
    12:30 Elimi Bırakma
    14:30 Mutfağım Şahane
    15:30 Can Yoldaşım
    18:00 Kanal 7 Haber Saati
    19:00 Baş Tacım
    21:30 Diriliş Ertuğrul
    00:20 İffet
    02:00 Sev Yeter

    20 Ağustos 2021 Cuma TV yayın akışı: Bugün televizyonda ne var? #1

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