20 Ağustos Cumartesi reyting sonuçları belli oldu! İşte dünün en çok izlenenleri..

20 Ağustos Cumartesi reyting sonuçları belli oldu! İşte dünün en çok izlenenleri..

Dün televizyonda yayınlanan dizi ve programların reyting sonuçları merak konusu oldu.İşte dünün en çok izlenen yapımları..

20 Ağustos 2022 Cumartesi gününün reyting sonuçları belli oldu.Dün televizyondan en çok hangi program ve dizilerin izlendiğini merak edenler reyting sonuçları öğrenmek istiyor.

Peki dün televizyonda en çok ne izlendi.Sosyal medyada gündem olan bu soru yanıt buldu.20 Ağustos Cumartesi gününün reyting sonuçları açıklandı.

Dün akşam yayınlanan MasterChef, Güldür Güldür Show ve İbo Show gibi iddialı programlar arasında reytinglerde ilk sırayı alan yapım belli oldu.

İşte 20 Ağustos 2022 Cumartesi gününün reyting sonuçları..

TOTAL İLK 10 PROGRAM

AB İLK 10 PROGRAM

ABC İLK 10 PROGRAM