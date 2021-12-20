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    20 Aralık 2021 Pazartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    Takip ettikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, TV yayın akışlarına göz gezdiriyor. Peki bugün televizyonda neler var? İşte 20 Aralık 2021 Pazartesi TV yayın akışı…
    • Haber Merkezi
    • 20.12.2021 - 08:38
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    20 Aralık 2021 Pazartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    Gün içerisinde insanlar tarafından en çok araştırılan konular arasında TV yayın akışları yer alıyor.

    Gününü televizyon izleyerek geçirmek isteyenler, bu yayın akışlarına göz gezdiriyor. Severek izledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyen vatandaşlar, ‘’Bugün televizyonda neler var?’’ sorusuna yanıt arıyor.

    20 Aralık 2021 Pazartesi akşamı yayınlanacak olan dizi, film ve programlar, izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.

    Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi, film ve programlar yayımlanacak? İşte 20 Aralık 2021 Pazartesi TV yayın akışı...

    20 ARALIK 2021 PAZARTESİ TV YAYIN AKIŞI

    ATV YAYIN AKIŞI

    08:00 Kahvaltı Haberleri
    10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
    13:00 ATV Gün Ortası
    14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
    16:20 Esra Erol’da
    19:00 ATV Ana Haber
    20:00 Kalp Yarası 
    00:20 Kuruluş Osman

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    07:00 Sihirli Annem
    09:00 Neler Oluyor Hayatta?
    11:00 Asi
    13:00 Gelinim Mutfakta
    15:45 Arka Sokaklar
    18:45 Kanal D Ana Haber
    20:00 Çok Güzel Hareketler 2
    23:30 İki İyi Çocuk

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    07:00 Mesut Yar ile Bugün
    09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
    13:00 Gerçeğin Peşinde
    16:00 Kiralık Aşk
    18:45 Star Haber
    20:00 Kolonya Cumhuriyeti

    FOX TV YAYIN AKIŞI

    08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat
    10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
    13:00 En Hamarat Benim
    16:00 Fulya ile Umudun Olsun
    19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
    20:00 Yasak Elma
    23:45 Aşk Mantık İntikam

    TRT 1 YAYIN AKIŞI

    05:43 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
    05:45 Şampiyon
    08:15 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
    09:30 Alişan İle Hayata Gülümse (Canlı)
    12:15 Şefin Özel Konuğu (Altyazılı)
    13:15 Beni Böyle Sev
    16:30 Seksenler (Altyazılı)
    19:00 Ana Haber (Canlı)
    19:55 İddiaların Aksine
    20:00 Alparslan: Büyük Selçuklu (Altyazılı)
    00:15 Gönül Dağı (Altyazılı)
    03:00 Alparslan: Büyük Selçuklu (Altyazılı)

    SHOW TV YAYIN AKIŞI

    08:00 Bu Sabah
    10:15 Dr. Ender Saraç’la Sağlıklı Günler
    12:15 Gelin Evi
    15:00 Didem Arslan’la Vazgeçme
    18:10 Senin Hayatın
    18:45 Show Ana Haber
    20:00 Üç Kuruş

    TV8 YAYIN AKIŞI

    06:30 Oynat Bakalım
    07:15 8'de Sağlık
    08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
    11:15 MasterChef Türkiye
    16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
    20:00 MasterChef Türkiye
    00:15 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

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