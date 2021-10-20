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- 20 Ekim 2021 Çarşamba TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
20 Ekim 2021 Çarşamba TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
- Haber Merkezi
- 20.10.2021 - 09:14
Gün içerisinde insanlar tarafından en çok araştırılan konular arasında TV yayın akışları yer alıyor.
Birbirinden heyecanlı ve iddialı yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyen vatandaşlar, 'Bugün televizyonda neler var?' sorusuna yanıt arıyor.
20 Ekim 2021 Çarşamba akşamı yayınlanacak olan dizi, film ve programlar, izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.
Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi, film ve programlar yayınlanacak? İşte, 20 Ekim 2021 Çarşamba TV yayın akışı...
20 EKİM 2021 ÇARŞAMBA TV YAYIN AKIŞI
ATV YAYIN AKIŞI
-
08:00 Kahvaltı Haberleri
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10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
-
13:00 ATV Gün Ortası
-
14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
-
16:20 Esra Erol'da
-
19:00 ATV Ana Haber
-
20:00 Kuruluş Osman
KANAL D YAYIN AKIŞI
-
06:15 Sihirli Annem
-
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
-
11:00 Kırık Hayatlar
-
13:00 Gelinim Mutfakta
-
15:45 Ece Üner ile Susma
-
18:45 Kanal D Ana Haber
-
20:00 Sadakatsiz
-
22:45 Her Şey Seninle Güzel
STAR TV YAYIN AKIŞI
-
07:00 Mesut Yar ile Bugün
-
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
-
13:00 Serap Peköz ile Gerçepin Peşinde
-
16:00 Kiralık Aşk
-
18.40 Star Haber
-
20:00 Hedefim Sensin
FOX TV YAYIN AKIŞI
-
08:00 Çalar Saat
-
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
-
13:00 En Hamarat Benim
-
16:00 Fulya ile Umudun Olsun
-
19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
-
20:00 Kanunsuz Topraklar
-
23 45 Yalancılar ve Mumları
TRT 1 YAYIN AKIŞI
-
09:00 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
-
10:30 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)
-
13:00 Bizim Köyün Kızları
-
16:30 Seksenler (Altyazılı)
-
19:00 Ana Haber (Canlı)
-
19:55 İddiaların Aksine
-
20:00 Dünya Hali
-
21:40 Yabancı Sinema 'İğne İplik' (Altyazılı)
SHOW TV YAYIN AKIŞI
-
06:00 Yeni Gelin
-
08:15 Bu Sabah
-
11:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
-
12:30 Bir Başka Güzel
-
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
-
18.45 SHOW Ana Haber
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20:00 Hızlı ve Öfkeli 5
-
22:45 Warcraft: İki Dünyanın İlk Karşılaşması
TV8 YAYIN AKIŞI
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06:30 Oynat Bakalım
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07:15 8'de Sağlık
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08:45 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
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11:15 Masterchef Türkiye
-
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
-
20:00 Masterchef Türkiye