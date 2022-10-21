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- 20 Ekim 2022 Perşembe reyting sonuçları açıklandı! Bu sıralama çok şaşırtacak…
20 Ekim 2022 Perşembe reyting sonuçları açıklandı! Bu sıralama çok şaşırtacak…
- 21.10.2022 - 13:15
Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyordu.
21 Ekim 2022 Perşembe günü yayınlanan dizi ve programların reyting sonuçları belli oldu.
Dün akşam Camdaki Kız, Gelsin Hayat Bildiği Gibi, Mahkum, Duy Beni dizileri ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.
Dizi ve programları izlemeyi seven vatandaşlar, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor.
Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri? İşte 19 Ekim 2022 Çarşamba reyting sonuçları...
20 Ekim 2022 reyting sonuçları
20 Ekim 2022 Perşembe gününün reyting sonuçları açıklandı. Esra Erol zirvede yer alırken, AB ve ABC1 puan türlerinde Camdaki Kız zirvenin sahibi oldu. İşte güncel reyting sonuçları...
TOTAL İLK 10 PROGRAM
ESRA EROL'DA ATV
CAMDAKI KIZ KANAL D
SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX
GELSIN HAYAT BILDIGI GIBI SHOW TV
ALDATMAK ATV
MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV
ATV ANA HABER ATV
ALDATMAK (OZET) ATV
CAMDAKI KIZ (OZET) KANAL D
MASTERCHEF TURKIYE TV8
AB İLK 10 PROGRAM
CAMDAKI KIZ KANAL D
MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV
SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX
GELSIN HAYAT BILDIGI GIBI SHOW TV
ALDATMAK ATV
ESRA EROL'DA ATV
MASTERCHEF TURKIYE TV8
CAMDAKI KIZ (OZET) KANAL D
ALDATMAK (OZET) ATV
KANAL D ANA HABER KANAL D
ABC1 İLK 10 PROGRAM
CAMDAKI KIZ KANAL D
GELSIN HAYAT BILDIGI GIBI SHOW TV
SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX
ESRA EROL'DA ATV
MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV
GELSIN HAYAT BILDIGI GIBI (OZET) SHOW TV
ALDATMAK ATV
CAMDAKI KIZ (OZET) KANAL D
MASTERCHEF TURKIYE TV8
ALDATMAK (OZET) ATV