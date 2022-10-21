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20 Ekim 2022 Perşembe reyting sonuçları açıklandı! Bu sıralama çok şaşırtacak…

20 Ekim 2022 Perşembe reyting sonuçları açıklandı! Bu sıralama çok şaşırtacak…

20 Ekim 2022 Perşembe günü yayınlanan dizi ve programların reyting sonuçları açıklandı. İşte dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar...