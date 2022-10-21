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    20 Ekim 2022 Perşembe reyting sonuçları açıklandı! Bu sıralama çok şaşırtacak…

    20 Ekim 2022 Perşembe günü yayınlanan dizi ve programların reyting sonuçları açıklandı. İşte dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar...
    • 21.10.2022 - 13:15
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    20 Ekim 2022 Perşembe reyting sonuçları açıklandı! Bu sıralama çok şaşırtacak…

    Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyordu.

    21 Ekim 2022 Perşembe günü yayınlanan dizi ve programların reyting sonuçları belli oldu.

    Dün akşam Camdaki Kız, Gelsin Hayat Bildiği Gibi, Mahkum, Duy Beni dizileri ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

    Dizi ve programları izlemeyi seven vatandaşlar, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor.

    Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri? İşte 19 Ekim 2022 Çarşamba reyting sonuçları...

    20 Ekim 2022 reyting sonuçları

    20 Ekim 2022 Perşembe gününün reyting sonuçları açıklandı. Esra Erol zirvede yer alırken, AB ve ABC1 puan türlerinde Camdaki Kız zirvenin sahibi oldu. İşte güncel reyting sonuçları...

    20 Ekim 2022 Perşembe reyting sonuçları açıklandı! Bu sıralama çok şaşırtacak… #1

    TOTAL İLK 10 PROGRAM

    ESRA EROL'DA ATV

    CAMDAKI KIZ KANAL D

    SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

    GELSIN HAYAT BILDIGI GIBI SHOW TV

    ALDATMAK ATV

    MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

    ATV ANA HABER ATV

    ALDATMAK (OZET) ATV

    CAMDAKI KIZ (OZET) KANAL D

    MASTERCHEF TURKIYE TV8

    20 Ekim 2022 Perşembe reyting sonuçları açıklandı! Bu sıralama çok şaşırtacak… #2

    AB İLK 10 PROGRAM

    CAMDAKI KIZ KANAL D

    MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

    SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

    GELSIN HAYAT BILDIGI GIBI SHOW TV

    ALDATMAK ATV

    ESRA EROL'DA ATV

    MASTERCHEF TURKIYE TV8

    CAMDAKI KIZ (OZET) KANAL D

    ALDATMAK (OZET) ATV

    KANAL D ANA HABER KANAL D

    20 Ekim 2022 Perşembe reyting sonuçları açıklandı! Bu sıralama çok şaşırtacak… #3

    ABC1 İLK 10 PROGRAM

    CAMDAKI KIZ KANAL D

    GELSIN HAYAT BILDIGI GIBI SHOW TV

    SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

    ESRA EROL'DA ATV

    MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

    GELSIN HAYAT BILDIGI GIBI (OZET) SHOW TV

    ALDATMAK ATV

    CAMDAKI KIZ (OZET) KANAL D

    MASTERCHEF TURKIYE TV8

    ALDATMAK (OZET) ATV

    20 Ekim 2022 Perşembe reyting sonuçları açıklandı! Bu sıralama çok şaşırtacak… #4


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