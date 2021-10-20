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20 Ekim Dünya Karizma Günü mesajları

20 Ekim Dünya Karizma Günü mesajları

Dünya Karizma Günü nedeniyle özellikle erkekler, sosyal medyadan paylaşmak için bugüne özel sözleri araştırıyor. Kızlar ise eşlerine ya da erkek arkadaşlarına göndermek için mesajlara ulaşmak istiyor.