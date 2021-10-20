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    20 Ekim Dünya Karizma Günü mesajları

    Dünya Karizma Günü nedeniyle özellikle erkekler, sosyal medyadan paylaşmak için bugüne özel sözleri araştırıyor. Kızlar ise eşlerine ya da erkek arkadaşlarına göndermek için mesajlara ulaşmak istiyor.
    • Haber Merkezi
    • 20.10.2021 - 13:41
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    20 Ekim Dünya Karizma Günü mesajları

    20 Ekim Dünya Karizma Günü olarak geçerken, bu günü kutlamak isteyenler araştırma yapmaya başladı.

    Sosyal medya üzerinden kutlama mesajlarını paylaşmak isteyenler, bugüne özel yazılan mesajları öğrenmek istiyor.

    Özellikle erkekler bu mesajları paylaşmak isterken, kadınlar ise eşlerine göndermek istiyor.

    Eşine, sevgilisine veya babasına özel olduklarını hissettirmek isteyenler, "Dünya Karizma Günü kutlama mesajları nelerdir?" sorusunu araştırmaya başladı.

    Peki, Dünya Karizma Günü kutlama mesajları nelerdir? İşte detaylar...

    DÜNYA KARİZMA GÜNÜ KUTLAMA MESAJLARI

    Bugün benim günümmüş arkadaşlar. Dünya Karizma Günümüz kutlu olsun!

    Karizma erkekler, hep üzülür. Karizma merhametten gelir, gülüşten, bir bakıştan gelir.

    Karizma denilince akla bir isim gelir, onun gözleri gök mavi, saçları güneşten sarıdır, ismi Mustafa Kemal'dir! Dünya Karizma Günü Kutlu Olsun.

    Karizma denilen şey her zaman yakışıklılık demek değildir, içten gelir doğuştan olması gerekir, estetik kabul etmez. 20 Ekim Dünya Karizma Günü'müz kutlu olsun.

    20 Ekim Dünya Karizma Günü mesajları #1

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