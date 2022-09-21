Petrol
92.83
2.44%
Euro
18.2131
-0.23%
Dolar
18.3242
0.03%
Altın
986.16
0.63%
Borsa
326
0.00%
Bitcoin
351.966
-1.01%
BTXN Coin
7.95
-0.87%
Bitexen
18ºC
İstanbul
Güneşli 18 C

    20 Eylül 2022 Salı reyting sonuçları...

    20 Eylül 2022 Salı günü yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı. İşte dünün en çok izlenen programları..
    • 21.09.2022 - 11:35
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    20 Eylül 2022 Salı reyting sonuçları...

    20 Eylül Salı gününün reyting sonuçları büyük merak konusu oldu.

    Dün, televizyonda en çok hangi yapımlar izlendi? sorusuna cevap arayanlar reyting sonuçlarını araştırmaya başladı.

    Günlük olarak yayınlanan dizi, film, yarışma ve haber programlarının izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre belirleniyor.

    Peki, 20 Eylül günü en çok hangi programlar izlendi? İşte cevabı...

    20 Eylül reyting sonuçları...

    20 Eylül 2022 tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

    Total’de 1. sırada Atv’de ilk kez izleyici ile buluşan “Ben Bu Cihana Sığmazam”, 2. sırada Kanal D’de ekranlara gelen “Üç Kız Kardeş”, 3. sırada ise Atv’de yayınlanan “Müge Anlı ile Tatlı Sert” programı yer aldı.

    AB’de 1. sırada “Ben Bu Cihana Sığmazam”, 2. sırada “MasterChef Türkiye”, 3. sırada ise “Üç Kız Kardeş” yer aldı.

    Atv’de ilk bölümüyle ekrana gelen “Ben Bu Cihana Sığmazam” dizisi Total’de, AB’de ve ABC’de tüm listelerde 1. sırada yer aldı.

    20 Eylül 2022 Salı reyting sonuçları... #120 Eylül 2022 Salı reyting sonuçları... #2


    3000 TL ile başladı günlük 250 dolar kazanıyor!
    Advertorial

    3000 TL ile başladı günlük 250 dolar kazanıyor!

    Yeniden adaylık ihtimali soruldu
    Dünya

    Yeniden adaylık ihtimali soruldu

    İzmir’de komşusunu öldüren zanlıya mahkemede tepki
    3. Sayfa

    İzmir’de komşusunu öldüren zanlıya mahkemede tepki

    Görüş Bildir