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- 20 Eylül 2022 Salı TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
20 Eylül 2022 Salı TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
- 20.09.2022 - 08:57
Salı gününü televizyon izleyerek geçirmek isteyen vatandaşlar, TV yayın akışlarına göz gezdiriyor.
Severek izledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, "Bugün televizyonda neler var?" sorusuna yanıt arıyor.
20 Eylül 2022 Salı akşamı yayınlanacak olan dizi, film ve yarışma programları izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.
Sezon finali ve final yapan yapımların yerini dolduran dizi ve programlar da yakından takip ediliyor.
ATV Yayın Akışı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20.00 Ben Bu Cihana Sığmazam
KANAL D Yayın Akışı
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Üç Kız Kardeş
STAR TV Yayın Akışı
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:00 Halit Yerebakan ile Doktor Geldi
10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
16:00 Kiralık Aşk
18.40 Star Haber
20:00 Film
FOX TV Yayın Akışı
08:00 Çalar Saat
10:45 Ekonomi Arası
10:50 Çağla ile Yeni Bir Gün
13:00 En Hamarat Benim
16:00 Esra Ezmeci ile Karşı Karşıya
19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
20:00 Kusursuz Kiracı
TRT 1 Yayın Akışı
05:18 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:20 Benim Adım Melek (Altyazılı)
08:45 Bu Toprağın Sesi (Canlı)
10:00 Alişan İle Hayata Gülümse (Canlı)
12:30 Şehirden Uzakta (Altyazılı)
13:15 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)
16:45 Yeşil Deniz
19:00 Ana Haber (Canlı)
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Balkan Ninnisi (Altyazılı)
TV 8 Yayın Akışı
07:15 8'de Sağlık
08:30 Masterchef Türkiye
12:45 Canım Annem
13:45 Doya Doya Moda
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 Masterchef Türkiye
Show TV yayın akışı
10:30 Şef Kapımda
12:15 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18.45 SHOW Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show