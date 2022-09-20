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    20 Eylül 2022 Salı TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    Sal akşamını televizyon karşısında çıkartacak olanlar, kanallara göz gezdiriyor. Peki bugün TV'de neler, hangi diziler ve programlar var? İşte 20 Eylül TV yayın akışları...
    • 20.09.2022 - 08:57
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    20 Eylül 2022 Salı TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    Salı gününü televizyon izleyerek geçirmek isteyen vatandaşlar, TV yayın akışlarına göz gezdiriyor.

    Severek izledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, "Bugün televizyonda neler var?" sorusuna yanıt arıyor.

    20 Eylül 2022 Salı akşamı yayınlanacak olan dizi, film ve yarışma programları izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.

    Sezon finali ve final yapan yapımların yerini dolduran dizi ve programlar da yakından takip ediliyor.

    ATV Yayın Akışı

    08:00 Kahvaltı Haberleri
    10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
    13:00 ATV Gün Ortası
    14:00 Mutfak Bahane
    16:00 Esra Erol'da
    19:00 ATV Ana Haber
    20.00 Ben Bu Cihana Sığmazam

    KANAL D Yayın Akışı

    09:00 Neler Oluyor Hayatta
    11:00 Yaprak Dökümü
    13:00 Gelinim Mutfakta
    16:00 Arka Sokaklar
    18:30 Kanal D Ana Haber
    20:00 Üç Kız Kardeş

    STAR TV Yayın Akışı

    07:00 Mesut Yar ile Bugün
    09:00 Halit Yerebakan ile Doktor Geldi
    10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan
    13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
    16:00 Kiralık Aşk
    18.40 Star Haber
    20:00 Film

    FOX TV Yayın Akışı

    08:00 Çalar Saat
    10:45 Ekonomi Arası
    10:50 Çağla ile Yeni Bir Gün
    13:00 En Hamarat Benim
    16:00 Esra Ezmeci ile Karşı Karşıya
    19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
    20:00 Kusursuz Kiracı

    TRT 1 Yayın Akışı

    05:18 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
    05:20 Benim Adım Melek (Altyazılı)
    08:45 Bu Toprağın Sesi (Canlı)
    10:00 Alişan İle Hayata Gülümse (Canlı)
    12:30 Şehirden Uzakta (Altyazılı)
    13:15 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)
    16:45 Yeşil Deniz
    19:00 Ana Haber (Canlı)
    19:55 İddiaların Aksine
    20:00 Balkan Ninnisi (Altyazılı)

    TV 8 Yayın Akışı

    07:15 8'de Sağlık
    08:30 Masterchef Türkiye
    12:45 Canım Annem
    13:45 Doya Doya Moda
    16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
    20:00 Masterchef Türkiye

    Show TV yayın akışı

    10:30 Şef Kapımda
    12:15 Gelin Evi
    15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
    18.45 SHOW Ana Haber
    20:00 Güldür Güldür Show


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