20 Eylül 2022 Salı TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

Sal akşamını televizyon karşısında çıkartacak olanlar, kanallara göz gezdiriyor. Peki bugün TV'de neler, hangi diziler ve programlar var? İşte 20 Eylül TV yayın akışları...

Salı gününü televizyon izleyerek geçirmek isteyen vatandaşlar, TV yayın akışlarına göz gezdiriyor.

Severek izledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, "Bugün televizyonda neler var?" sorusuna yanıt arıyor.

20 Eylül 2022 Salı akşamı yayınlanacak olan dizi, film ve yarışma programları izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.

Sezon finali ve final yapan yapımların yerini dolduran dizi ve programlar da yakından takip ediliyor.

ATV Yayın Akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20.00 Ben Bu Cihana Sığmazam

KANAL D Yayın Akışı

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Üç Kız Kardeş

STAR TV Yayın Akışı

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:00 Halit Yerebakan ile Doktor Geldi

10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

16:00 Kiralık Aşk

18.40 Star Haber

20:00 Film

FOX TV Yayın Akışı

08:00 Çalar Saat

10:45 Ekonomi Arası

10:50 Çağla ile Yeni Bir Gün

13:00 En Hamarat Benim

16:00 Esra Ezmeci ile Karşı Karşıya

19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20:00 Kusursuz Kiracı

TRT 1 Yayın Akışı

05:18 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:20 Benim Adım Melek (Altyazılı)

08:45 Bu Toprağın Sesi (Canlı)

10:00 Alişan İle Hayata Gülümse (Canlı)

12:30 Şehirden Uzakta (Altyazılı)

13:15 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)

16:45 Yeşil Deniz

19:00 Ana Haber (Canlı)

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Balkan Ninnisi (Altyazılı)

TV 8 Yayın Akışı

07:15 8'de Sağlık

08:30 Masterchef Türkiye

12:45 Canım Annem

13:45 Doya Doya Moda

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 Masterchef Türkiye

Show TV yayın akışı

10:30 Şef Kapımda

12:15 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.45 SHOW Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show