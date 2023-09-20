20 Eylül Çarşamba'nın yayın akışı 2023: Bugün TV'de neler var?

Çarşamba günü her bir saatte farklı birçok yapım izleyicilerle buluşacak.
Yeni sezona devam eden diziler start verirken, sinema filmleri de yayınlanıyor.
Akşam, ekranlarda Tosun Paşa, Dönence, Dilberay, Çöp Adam, Benim Güzel Ailem, Bambaşka Biri ve MasterChef Türkiye All Star yer alacak.
Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi, film ve programlar yayınlanacak? İşte 20 Eylül Çarşamba 2023 TV yayın akışı...
ATV yayın akışı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Dilberay (Yerli Sinema)
Kanal D yayın akışı
07:00 Küçük ağa
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk-ı Memnu
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 Dönence
Star TV yayın akışı
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:30 Yüksek Sosyate
16:00 Güzel Köylü
18:15 Star Haber
19:00 Çöp Adam
Fox TV yayın akışı
07:45 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:00 Yabani
13:30 En Hamarat Benim
16:15 Bu Tabak Kimin?
17:30 Bambaşka Biri
19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20:00 Bambaşka Biri
TRT 1 yayın akışı
07:20 Kalk Gidelim
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:10 Seksenler
15:50 Diriliş Ertuğrul
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Benim Güzel Ailem
Show TV yayın akışı
08:00 Bu Sabah
10:00 Yeşil Vadi’nin Kızı
12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Tosun Paşa (Yerli Sinema)
21:45 Salak Milyoner (Yerli Sinema)
TV8 yayın akışı
08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
11:15 MasterChef Türkiye All Star
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye All Star