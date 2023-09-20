20 Eylül Çarşamba'nın yayın akışı 2023: Bugün TV'de neler var? Çarşambanın yapımları, izleyiciler tarafından araştırılıyor. İşte 20 Eylül 2023 TRT 1, ATV, Show TV, Kanal D, Star TV, TV8 yayın akışları...

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Çarşamba günü her bir saatte farklı birçok yapım izleyicilerle buluşacak.

Yeni sezona devam eden diziler start verirken, sinema filmleri de yayınlanıyor.

Akşam, ekranlarda Tosun Paşa, Dönence, Dilberay, Çöp Adam, Benim Güzel Ailem, Bambaşka Biri ve MasterChef Türkiye All Star yer alacak.

Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi, film ve programlar yayınlanacak? İşte 20 Eylül Çarşamba 2023 TV yayın akışı...

ATV yayın akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Dilberay (Yerli Sinema)

Kanal D yayın akışı

07:00 Küçük ağa

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk-ı Memnu

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 Dönence

Star TV yayın akışı

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:30 Yüksek Sosyate

16:00 Güzel Köylü

18:15 Star Haber

19:00 Çöp Adam

Fox TV yayın akışı

07:45 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün

12:00 Yabani

13:30 En Hamarat Benim

16:15 Bu Tabak Kimin?

17:30 Bambaşka Biri

19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20:00 Bambaşka Biri

TRT 1 yayın akışı

07:20 Kalk Gidelim

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13:10 Seksenler

15:50 Diriliş Ertuğrul

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Benim Güzel Ailem

Show TV yayın akışı

08:00 Bu Sabah

10:00 Yeşil Vadi’nin Kızı

12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Tosun Paşa (Yerli Sinema)

21:45 Salak Milyoner (Yerli Sinema)





TV8 yayın akışı

08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

11:15 MasterChef Türkiye All Star

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye All Star