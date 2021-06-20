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- 20 Haziran 2021 Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda ne var?
20 Haziran 2021 Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda ne var?
- Haber Merkezi
- 20.06.2021 - 08:57
TV yayın akışları, günün en çok araştırılan konuların başında yer alıyor. Medya gündemini yakından takip edenler, televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor.
Koronavirüs önlemleri kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma yasağı nedeniyle dışarı çıkamayan vatandaşlar, 'Bugün televizyonda ne var?' sorusunun cevabını arıyor.
Peki 20 Haziran Pazar TV’de neler, hangi diziler var? İşte, 20 Haziran 2021 Pazar TV yayın akışı..
20 HAZİRAN BUGÜN TELEVİZYONDA NE VAR?
ATV YAYIN AKIŞI
07:30 atv'de Hafta Sonu
10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur’an ve Sünnet
11:45 Dizi TV
12:35 Hızlı ve Öfkeli
14:35 Maraşlı
19:00 Hafta Sonu ATV Ana Haber
20:00 Baş Belası
22:00 Baş Belası
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:30 Konuştukça
08:45 Selim Yuhay ile Yollardaki İkinci Evim
09:45 Magazin D Pazar
13:00 Baht Oyunu
15:45 Aşkın Tarifi
18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
21:00 Babamın Ceketi
22:45 Baht Oyunu
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Geniş Aile
09:30 Çizgi Film Kuşağı
09:45 Ayşeçik ile Ömercik
12:00 Tülin Şahin ile Moda
13:00 Çizgi Film Kuşağı
13:30 Güldüy Güldüy Show Çocuk
15:45 En Güzel Bölüm
16:00 Ada Masalı
18:45 Star Haber
20:00 Menajerimi Ara
00:15 Ada Masalı
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Kadının Eseri
12:30 Bay Yanlış
13:45 Kefaret
16:45 Aşk Mantık İntikam
19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Kefaret
00:15 Mahalle
TRT 1 YAYIN AKIŞI
04:13 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
04:15 İmparatoriçe Ki
06:15 Yeşil Deniz
09:00 Diriliş "Ertuğrul"
11:50 Enine Boyuna (Canlı)
13:15 Bir Dövüşçünün Dünya Maceraları
14:20 3'Te 3
15:55 Türk Sineması "Yeni Hayat"
18:00 Ana Haber (Canlı)
18:15 Kupa Günlüğü (Canlı)
18:55 UEFA EURO 2020 Futbol Karş. "İsviçre-Türkiye" (Canlı)
21:00 Kupa Akşamı (Canlı)
21:55 UEFA EURO 2020 Futbol Karş. "İtalya-Galler"
23:55 Teşkilat (Altyazılı)
02:20 Diriliş "Ertuğrul"
04:30 Yeşil Deniz (Altyazılı)
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Yeni Gelin
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Kahraman Babam
18:45 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Cici Babam
22:15 Cam Tavanlar
00:45 Cici Babam
TV8 YAYIN AKIŞI
06:30 Oynat Bakalım
08:30 Çook Yaşa
09:45 10 Yaş Genç
10:30 Süper 1 Takım
11:00 Yerli Sinema
13:15 Kırmızı Oda
17:15 Survivor Panorama
20:00 Survivor 2021
00:15 Survivor Ekstra
KANAL 7 YAYIN AKIŞI
06:30 Kanal 7'de Sabah Hafta Sonu
07:45 Kül
09:50 Muhabbet Kapısı
11.50 Başkent Kulisi
12:45 İki Annem
15:00 Özlem Tunca ile Dünyayı Geziyorum
16:00 Masum
18:00 Hafta Sonu Haberleri
19:00 Yemin
19:40 Yemin (Yeni Bölüm)
22:20 Sensiz Olmaz
00:20 Karaova Düğünü
01:45 Ah Kalbim