20 Haziran 2021 Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda ne var?

20 Haziran 2021 Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda ne var?

Sokağa çıkma yasağı nedeniyle pazar gününü televizyon karşısında geçirmek isteyenler, tv yayın akışlarına göz gezdiriyor. Peki bugün televizyonda ne var? İşte 20 Haziran 2021 Pazar TV yayın akışı..

TV yayın akışları, günün en çok araştırılan konuların başında yer alıyor. Medya gündemini yakından takip edenler, televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor.

Koronavirüs önlemleri kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma yasağı nedeniyle dışarı çıkamayan vatandaşlar, 'Bugün televizyonda ne var?' sorusunun cevabını arıyor.

Peki 20 Haziran Pazar TV’de neler, hangi diziler var? İşte, 20 Haziran 2021 Pazar TV yayın akışı..

20 HAZİRAN BUGÜN TELEVİZYONDA NE VAR?

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 atv'de Hafta Sonu

10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur’an ve Sünnet

11:45 Dizi TV

12:35 Hızlı ve Öfkeli

14:35 Maraşlı

19:00 Hafta Sonu ATV Ana Haber

20:00 Baş Belası

22:00 Baş Belası

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:30 Konuştukça

08:45 Selim Yuhay ile Yollardaki İkinci Evim

09:45 Magazin D Pazar

13:00 Baht Oyunu

15:45 Aşkın Tarifi

18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

21:00 Babamın Ceketi

22:45 Baht Oyunu

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Geniş Aile

09:30 Çizgi Film Kuşağı

09:45 Ayşeçik ile Ömercik

12:00 Tülin Şahin ile Moda

13:00 Çizgi Film Kuşağı

13:30 Güldüy Güldüy Show Çocuk

15:45 En Güzel Bölüm

16:00 Ada Masalı

18:45 Star Haber

20:00 Menajerimi Ara

00:15 Ada Masalı

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Kadının Eseri

12:30 Bay Yanlış

13:45 Kefaret

16:45 Aşk Mantık İntikam

19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Kefaret

00:15 Mahalle

TRT 1 YAYIN AKIŞI

04:13 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

04:15 İmparatoriçe Ki

06:15 Yeşil Deniz

09:00 Diriliş "Ertuğrul"

11:50 Enine Boyuna (Canlı)

13:15 Bir Dövüşçünün Dünya Maceraları

14:20 3'Te 3

15:55 Türk Sineması "Yeni Hayat"

18:00 Ana Haber (Canlı)

18:15 Kupa Günlüğü (Canlı)

18:55 UEFA EURO 2020 Futbol Karş. "İsviçre-Türkiye" (Canlı)

21:00 Kupa Akşamı (Canlı)

21:55 UEFA EURO 2020 Futbol Karş. "İtalya-Galler"

23:55 Teşkilat (Altyazılı)

02:20 Diriliş "Ertuğrul"

04:30 Yeşil Deniz (Altyazılı)

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Yeni Gelin

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Kahraman Babam

18:45 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Cici Babam

22:15 Cam Tavanlar

00:45 Cici Babam

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

08:30 Çook Yaşa

09:45 10 Yaş Genç

10:30 Süper 1 Takım

11:00 Yerli Sinema

13:15 Kırmızı Oda

17:15 Survivor Panorama

20:00 Survivor 2021

00:15 Survivor Ekstra

KANAL 7 YAYIN AKIŞI

06:30 Kanal 7'de Sabah Hafta Sonu

07:45 Kül

09:50 Muhabbet Kapısı

11.50 Başkent Kulisi

12:45 İki Annem

15:00 Özlem Tunca ile Dünyayı Geziyorum

16:00 Masum

18:00 Hafta Sonu Haberleri

19:00 Yemin

19:40 Yemin (Yeni Bölüm)

22:20 Sensiz Olmaz

00:20 Karaova Düğünü

01:45 Ah Kalbim