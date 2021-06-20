Euro
10.3678
-0.29%
Dolar
8.7373
0.21%
Altın
495.67
-0.3%
Borsa
1.391
-1.63%
Bitcoin
313.036
0.01%
EXEN Coin
29.73
-0.16%
20ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 20 C

    20 Haziran 2021 Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda ne var?

    Sokağa çıkma yasağı nedeniyle pazar gününü televizyon karşısında geçirmek isteyenler, tv yayın akışlarına göz gezdiriyor. Peki bugün televizyonda ne var? İşte 20 Haziran 2021 Pazar TV yayın akışı..
    • Haber Merkezi
    • 20.06.2021 - 08:57
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    20 Haziran 2021 Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda ne var?

    TV yayın akışları, günün en çok araştırılan konuların başında yer alıyor. Medya gündemini yakından takip edenler, televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor.

    Koronavirüs önlemleri kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma yasağı nedeniyle dışarı çıkamayan vatandaşlar, 'Bugün televizyonda ne var?' sorusunun cevabını arıyor.

    Peki 20 Haziran Pazar TV’de neler, hangi diziler var? İşte, 20 Haziran 2021 Pazar TV yayın akışı..

    20 HAZİRAN BUGÜN TELEVİZYONDA NE VAR?

    ATV YAYIN AKIŞI

    07:30 atv'de Hafta Sonu
    10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur’an ve Sünnet
    11:45 Dizi TV
    12:35 Hızlı ve Öfkeli
    14:35 Maraşlı  
    19:00 Hafta Sonu ATV Ana Haber
    20:00 Baş Belası
    22:00 Baş Belası

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    07:30 Konuştukça
    08:45 Selim Yuhay ile Yollardaki İkinci Evim
    09:45 Magazin D Pazar
    13:00 Baht Oyunu
    15:45 Aşkın Tarifi   
    18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
    20:00 Çok Güzel Hareketler 2
    21:00 Babamın Ceketi
    22:45 Baht Oyunu

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    07:00 Geniş Aile
    09:30 Çizgi Film Kuşağı
    09:45 Ayşeçik ile Ömercik
    12:00 Tülin Şahin ile Moda
    13:00 Çizgi Film Kuşağı  
    13:30 Güldüy Güldüy Show Çocuk  
    15:45 En Güzel Bölüm 
    16:00 Ada Masalı
    18:45 Star Haber
    20:00 Menajerimi Ara
    00:15 Ada Masalı

    FOX TV YAYIN AKIŞI

    08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
    11:15 Kadının Eseri
    12:30 Bay Yanlış
    13:45 Kefaret
    16:45 Aşk Mantık İntikam
    19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu
    20:00 Kefaret
    00:15 Mahalle

    TRT 1 YAYIN AKIŞI

    04:13 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
    04:15 İmparatoriçe Ki
    06:15 Yeşil Deniz
    09:00 Diriliş "Ertuğrul"
    11:50 Enine Boyuna (Canlı)
    13:15 Bir Dövüşçünün Dünya Maceraları
    14:20 3'Te 3
    15:55 Türk Sineması "Yeni Hayat"
    18:00 Ana Haber (Canlı)
    18:15 Kupa Günlüğü (Canlı)
    18:55 UEFA EURO 2020 Futbol Karş. "İsviçre-Türkiye" (Canlı)
    21:00 Kupa Akşamı (Canlı)
    21:55 UEFA EURO 2020 Futbol Karş. "İtalya-Galler"
    23:55 Teşkilat (Altyazılı)
    02:20 Diriliş "Ertuğrul"
    04:30 Yeşil Deniz (Altyazılı)

    SHOW TV YAYIN AKIŞI

    06:00 Yeni Gelin 
    10:00 Pazar Sürprizi
    13:00 Bir Şansım Olsa
    14:30 Kahraman Babam
    18:45 Hafta Sonu Ana Haber
    20:00 Cici Babam
    22:15 Cam Tavanlar
    00:45 Cici Babam

    TV8 YAYIN AKIŞI

    06:30 Oynat Bakalım
    08:30 Çook Yaşa
    09:45 10 Yaş Genç
    10:30 Süper 1 Takım
    11:00 Yerli Sinema
    13:15 Kırmızı Oda
    17:15 Survivor Panorama
    20:00 Survivor 2021
    00:15 Survivor Ekstra

    KANAL 7 YAYIN AKIŞI

    06:30 Kanal 7'de Sabah Hafta Sonu
    07:45 Kül
    09:50 Muhabbet Kapısı
    11.50 Başkent Kulisi
    12:45 İki Annem
    15:00 Özlem Tunca ile Dünyayı Geziyorum
    16:00 Masum
    18:00 Hafta Sonu Haberleri
    19:00 Yemin
    19:40 Yemin (Yeni Bölüm)
    22:20 Sensiz Olmaz
    00:20 Karaova Düğünü
    01:45 Ah Kalbim

    20 Haziran 2021 Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda ne var? #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir