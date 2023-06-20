20 Haziran 2023 Salı TV yayın akışı: Bugünkü dizi ve filmler... Salı gününün yapımları izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, 20 Haziran 2023 Salı televizyonda neler, hangi diziler, filmler var? İşte kanalların saatlere göre yayın akışları...

Ekranlarda yaz havası devam ediyor. Diziler, yarışmalar, gündüz programları, filmler, ana haber bültenleri ve reality programların yanı sıra birçok yapım izleyicileriyle buluşuyor. 20 Haziran Salı Organize İşler, MasterChef Türkiye All Star, Kartal Eddie, Kısmet, Güldür Güldür Show, Bekle Beni Sevgilim ve Vermem Seni Ellere programları ekrana gelecek. Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi, film ve programlar yayımlanacak? İşte 20 Haziran 2023 Salı TV yayın akışı... ATV yayın akışı 08:00 Kahvaltı Haberleri 10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert 13:00 atv Gün Ortası 14:00 Mutfak Bahane 16:00 Esra Erol'da 19:00 atv Ana Haber 20:00 Vermem Seni Ellere 23:00 Creed: Efsane'nin Doğuşu (Yabancı Sinema) Kanal D yayın akışı 09:00 Neler Oluyor Hayatta? 11:00 Yaprak Dökümü 13:00 Gelinim Mutfakta 16:00 Aşk ve Umut 17:00 Hicran 18:40 Kanal D Ana Haber 20:00 Bekle Beni Sevgilim (Yerli Sinema) Star TV yayın akışı 09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan 13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde 16:00 Sefirin Kızı 18:15 Star Haber 19:00 Çok Güzel Hareketler 2 20:00 Organize İşler (Yerli Sinema) Fox TV yayın akışı 07:45 Çalar Saat 10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün 12:15 En Hamarat Benim 15:45 Kapımdaki Dedektif 16:30 Kısmet 19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber 20:00 Kısmet TRT 1 yayın akışı 09:00 Kalk Gidelim 12:10 Şehirden Uzakta 13:10 Seksenler 16:10 Diriliş Ertuğrul 19:00 Ana Haber 19:55 İddiaların Aksine 20:00 Kartal Eddie (Yabancı Sinema) Show TV yayın akışı 09:00 Bu Sabah 10:00 Güzel Günler 12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi 15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme 18:45 Show Ana Haber 20:00 Güldür Güldür Show TV8 yayın akışı 08:30 Doğduğun Ev Kaderindir 11:15 MasterChef Türkiye All Star 15:00 Canım Annem 16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz 20:00 MasterChef Türkiye All Star