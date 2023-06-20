20 Haziran 2023 Salı TV yayın akışı: Bugünkü dizi ve filmler...

Ekranlarda yaz havası devam ediyor.
Diziler, yarışmalar, gündüz programları, filmler, ana haber bültenleri ve reality programların yanı sıra birçok yapım izleyicileriyle buluşuyor.
20 Haziran Salı Organize İşler, MasterChef Türkiye All Star, Kartal Eddie, Kısmet, Güldür Güldür Show, Bekle Beni Sevgilim ve Vermem Seni Ellere programları ekrana gelecek.
Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi, film ve programlar yayımlanacak? İşte 20 Haziran 2023 Salı TV yayın akışı...
ATV yayın akışı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 atv Ana Haber
20:00 Vermem Seni Ellere
23:00 Creed: Efsane'nin Doğuşu (Yabancı Sinema)
Kanal D yayın akışı
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk ve Umut
17:00 Hicran
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 Bekle Beni Sevgilim (Yerli Sinema)
Star TV yayın akışı
09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
16:00 Sefirin Kızı
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Organize İşler (Yerli Sinema)
Fox TV yayın akışı
07:45 Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:15 En Hamarat Benim
15:45 Kapımdaki Dedektif
16:30 Kısmet
19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber
20:00 Kısmet
TRT 1 yayın akışı
09:00 Kalk Gidelim
12:10 Şehirden Uzakta
13:10 Seksenler
16:10 Diriliş Ertuğrul
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Kartal Eddie (Yabancı Sinema)
Show TV yayın akışı
09:00 Bu Sabah
10:00 Güzel Günler
12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
TV8 yayın akışı
08:30 Doğduğun Ev Kaderindir
11:15 MasterChef Türkiye All Star
15:00 Canım Annem
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye All Star