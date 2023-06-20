20 Haziran 2023 Salı TV yayın akışı: Bugünkü dizi ve filmler...

Ekranlarda yaz havası devam ediyor.

Diziler, yarışmalar, gündüz programları, filmler, ana haber bültenleri ve reality programların yanı sıra birçok yapım izleyicileriyle buluşuyor.

20 Haziran Salı Organize İşler, MasterChef Türkiye All Star, Kartal Eddie, Kısmet, Güldür Güldür Show, Bekle Beni Sevgilim ve Vermem Seni Ellere programları ekrana gelecek.

Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi, film ve programlar yayımlanacak? İşte 20 Haziran 2023 Salı yayın akışı...

ATV yayın akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 atv Ana Haber

20:00 Vermem Seni Ellere

23:00 Creed: Efsane'nin Doğuşu (Yabancı Sinema)

Kanal D yayın akışı

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk ve Umut

17:00 Hicran

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 Bekle Beni Sevgilim (Yerli Sinema)

Star TV yayın akışı

09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde

16:00 Sefirin Kızı

18:15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Organize İşler (Yerli Sinema)

Fox TV yayın akışı

07:45 Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:15 En Hamarat Benim

15:45 Kapımdaki Dedektif

16:30 Kısmet

19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber

20:00 Kısmet

TRT 1 yayın akışı

09:00 Kalk Gidelim

12:10 Şehirden Uzakta

13:10 Seksenler

16:10 Diriliş Ertuğrul

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Kartal Eddie (Yabancı Sinema)

Show TV yayın akışı

09:00 Bu Sabah

10:00 Güzel Günler

12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

TV8 yayın akışı

08:30 Doğduğun Ev Kaderindir

11:15 MasterChef Türkiye All Star

15:00 Canım Annem

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye All Star